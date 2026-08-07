Afg‘onistonda ota qizini atrofdagilarga 10 yil mobaynida o‘g‘il bola sifatida tanishtirdi
Afg'onistonda bir ota qizining ta'lim olishi va erkinroq hayot kechirishi uchun uni 10 yil davomida o'g'il bola sifatida tanishtirdi. Qiz shu yo'l bilan maktabga qatnagan, ko'chaga erkinroq chiqqan va qizlar uchun cheklangan imkoniyatlardan foydalangan. Otasining qarori unga bilim olish va o'zini erkin his qilish imkonini bergan. Ayrim mamlakatlarda qizlarning ta'lim olishi, jamoat joylarida erkin harakatlanishi va kelajagini mustaqil tanlashiga jiddiy cheklovlar mavjud.
Afg‘onistonda bir ota qizining ta’lim olishi va erkinroq hayot kechirishi uchun uni o‘n yil davomida o‘g‘il bola sifatida tanishtirgan. Buning uchun qizining tashqi ko‘rinishi o‘zgartirilib, atrofdagilarga oilaning o‘g‘li sifatida ko‘rsatilgan.
Shu yo‘l bilan qiz maktabga qatnagan, ko‘chaga erkinroq chiqa olgan va ko‘plab qizlar uchun cheklangan imkoniyatlardan foydalangan. Otasi qabul qilgan qaror uning bilim olishiga va o‘zini erkin his qilishiga sharoit yaratgan.
Ayrim mamlakatlarda qizlarning ta’lim olishi, jamoat joylarida erkin harakatlanishi va kelajagini mustaqil tanlashiga nisbatan jiddiy cheklovlar mavjud. Bunday sharoitda ko‘plab qizlar o‘qish va kasb egallash imkoniyatidan mahrum bo‘lib qolmoqda.
…