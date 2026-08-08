Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yi 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolida o'tkazilishi kutilmoqda. Mahalliy OAV ma'lumotlariga ko'ra, Funshaldagi taxminan 800 kishini sig'dira oladigan sobor marosim uchun band qilingan. Nikohdan so'ng juftlik mehmonlari bilan sobordan besh daqiqalik masofadagi Savoy Palace mehmonxonasida to'y ziyofatini o'tkazishi taxmin qilinmoqda. Ronaldu va Jorjina to'y sanasi hamda marosim manzilini hozircha rasman tasdiqlamagan.
Bugun, 8 avgust kuni futbol olamining eng mashhur yulduzlaridan biri Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘yi bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Juftlik nikoh marosimini Ronalduning vatani — Portugaliyaning Madeyra orolida o‘tkazishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda «The Sun» nashri xabar berdi.
Hozirda asosan Saudiya Arabistonida istiqomat qilayotgan Ronaldu va Jorjina uchun tantanali marosim aynan futbolchi tug‘ilib-o‘sgan Madeyrada tashkil etilishi aytilmoqda.
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, orol poytaxti Funshaldagi sobor 8 avgust kuni yirik marosim uchun band qilingan. Taxminan 800 kishini sig‘dira oladigan ushbu maskanda juftlikning nikoh marosimi o‘tkazilishi kutilmoqda.
Nikohdan so‘ng Ronaldu va Jorjina mehmonlari bilan sobordan atigi besh daqiqalik masofada joylashgan besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasiga yo‘l olishi aytilmoqda. To‘y ziyofati ham aynan shu hashamatli majmuada tashkil etilishi taxmin qilinmoqda.
Ronaldu boyligi qariyb 1,4 milliard dollarga baholanadigan futbolchilardan biri. Shu sababli uning Jorjina bilan nikoh marosimi ham dabdaba va yuqori darajadagi hashamat bilan o‘tishi kutilmoqda.
Madeyraning eng nufuzli mehmonxonalaridan biri bo‘lgan Savoy Palace majmuasida oltita basseyn, spa markazi, bir nechta restoran hamda hashamatli xonalar mavjud.
Ronaldu va uning oila a’zolari avval ham ushbu mehmonxonada bo‘lgan. Taxminlarga ko‘ra, juftlik mehmonxonaning yuqori qavatlaridagi The Reserve nomli eksklyuziv hududda joylashishi mumkin. Bu yerda bir kecha tunash narxi 1100 funt sterlingdan boshlanadi.
Mehmonxonada katta tantanalar uchun mo‘ljallangan Grand Ballroom zali ham mavjud bo‘lib, u bir vaqtning o‘zida 1000 nafargacha mehmonni qabul qila oladi. Shuningdek, tom qismidagi Galáxia restorani, basseynlar va dam olish uchun mo‘ljallangan boshqa hashamatli hududlar mehmonlar ixtiyorida bo‘ladi.
Qizig‘i, Ronalduning Atlantika okeaniga qaragan, yetti qavatli va qiymati bir necha million funt sterlingga baholanadigan shaxsiy qarorgohi ham mehmonxona yaqinida joylashgan. Shunga qaramay, juftlik to‘y tantanalaridan so‘ng yaqinlari va do‘stlari bilan Savoy Palace'da qolishi kutilmoqda.
Hozircha Ronaldu va Jorjina to‘y sanasi hamda marosim manzilini rasmiy ravishda tasdiqlamagan. Shu sababli yuqoridagi ma’lumotlar hozircha mahalliy OAV va manbalar xabarlariga asoslangan.
…