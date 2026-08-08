Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar

·7.1K·Dunyo
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to'yi 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolida o'tkazilishi kutilmoqda. Mahalliy OAV ma'lumotlariga ko'ra, Funshaldagi taxminan 800 kishini sig'dira oladigan sobor marosim uchun band qilingan. Nikohdan so'ng juftlik mehmonlari bilan sobordan besh daqiqalik masofadagi Savoy Palace mehmonxonasida to'y ziyofatini o'tkazishi taxmin qilinmoqda. Ronaldu va Jorjina to'y sanasi hamda marosim manzilini hozircha rasman tasdiqlamagan.

Bugun, 8 avgust kuni futbol olamining eng mashhur yulduzlaridan biri Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘yi bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Juftlik nikoh marosimini Ronalduning vatani — Portugaliyaning Madeyra orolida o‘tkazishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda «The Sun» nashri xabar berdi.

Hozirda asosan Saudiya Arabistonida istiqomat qilayotgan Ronaldu va Jorjina uchun tantanali marosim aynan futbolchi tug‘ilib-o‘sgan Madeyrada tashkil etilishi aytilmoqda.

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, orol poytaxti Funshaldagi sobor 8 avgust kuni yirik marosim uchun band qilingan. Taxminan 800 kishini sig‘dira oladigan ushbu maskanda juftlikning nikoh marosimi o‘tkazilishi kutilmoqda.

Moviy-oq chiziqli minoralari bo‘lgan cherkov atrofidagi qizil tomli uylar manzarasi.

Nikohdan so‘ng Ronaldu va Jorjina mehmonlari bilan sobordan atigi besh daqiqalik masofada joylashgan besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasiga yo‘l olishi aytilmoqda. To‘y ziyofati ham aynan shu hashamatli majmuada tashkil etilishi taxmin qilinmoqda.

Ronaldu boyligi qariyb 1,4 milliard dollarga baholanadigan futbolchilardan biri. Shu sababli uning Jorjina bilan nikoh marosimi ham dabdaba va yuqori darajadagi hashamat bilan o‘tishi kutilmoqda.

Madeyraning eng nufuzli mehmonxonalaridan biri bo‘lgan Savoy Palace majmuasida oltita basseyn, spa markazi, bir nechta restoran hamda hashamatli xonalar mavjud.

Kechki payt palma daraxtlari bilan o‘ralgan mehmonxona va yoritilgan suzish havzasi.

Ronaldu va uning oila a’zolari avval ham ushbu mehmonxonada bo‘lgan. Taxminlarga ko‘ra, juftlik mehmonxonaning yuqori qavatlaridagi The Reserve nomli eksklyuziv hududda joylashishi mumkin. Bu yerda bir kecha tunash narxi 1100 funt sterlingdan boshlanadi.

Mehmonxonada katta tantanalar uchun mo‘ljallangan Grand Ballroom zali ham mavjud bo‘lib, u bir vaqtning o‘zida 1000 nafargacha mehmonni qabul qila oladi. Shuningdek, tom qismidagi Galáxia restorani, basseynlar va dam olish uchun mo‘ljallangan boshqa hashamatli hududlar mehmonlar ixtiyorida bo‘ladi.

Dengiz manzarali va ko‘k chiroqli hashamatli zalda oq gullar bilan bezatilgan dumaloq stol.

Qizig‘i, Ronalduning Atlantika okeaniga qaragan, yetti qavatli va qiymati bir necha million funt sterlingga baholanadigan shaxsiy qarorgohi ham mehmonxona yaqinida joylashgan. Shunga qaramay, juftlik to‘y tantanalaridan so‘ng yaqinlari va do‘stlari bilan Savoy Palace'da qolishi kutilmoqda.

Tomida basseyn va dam olish maydoni bo‘lgan ko‘p qavatli mehmonxona majmuasi.

Hozircha Ronaldu va Jorjina to‘y sanasi hamda marosim manzilini rasmiy ravishda tasdiqlamagan. Shu sababli yuqoridagi ma’lumotlar hozircha mahalliy OAV va manbalar xabarlariga asoslangan.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraFunchalSavoy Palace
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi