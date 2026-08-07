Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Markaziy o‘rmon hududida kabutarlarni ovlash uchun elektr ustuniga chiqqan ulkan boa iloni tok urishi oqibatida nobud bo‘ldi. Ilon elektr uzatish tarmoqlari bo‘ylab harakatlanayotib, tok o‘tadigan qismga tegib ketgan. Hodisa mahalliy aholi ko‘z o‘ngida sodir bo‘lgan va unga oid kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.
Markaziy o‘rmon hududida kabutarlarni ovlashga uringan ulkan boa iloni elektr toki urishi oqibatida nobud bo‘ldi. Hodisa atrofdagi aholi ko‘z o‘ngida sodir bo‘lgan.
Ma’lum bo‘lishicha, ilon kabutarlarga yaqinlashish maqsadida kabellar o‘tkazilgan elektr ustuniga chiqqan. U elektr uzatish tarmoqlari bo‘ylab harakatlanayotgan paytda tok o‘tadigan qismga tegib ketgan. Kuchli elektr zarbasidan so‘ng boa ustunda jonsiz qolgan.
Kutilmagan manzarani ko‘rgan mahalliy aholi hayratga tushgan. Hodisa aks etgan kadrlar ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani aytilmoqda.
Bu voqea yovvoyi hayvonlar aholi yashaydigan hududlar va elektr tarmoqlariga yaqinlashganda qanday xavfga duch kelishini ko‘rsatdi.
…