12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
O‘zbekistonlik 36 yoshli jangchi Mahmud Murodov titul jangiga atigi 12 kun qolganda rozi bo‘lib, OKTAGON'ning ikki vazndagi chempioni Uill Flerini ikkinchi raundning 19-soniyasida texnik nokautga uchratdi. Pragadagi OKTAGON 92 turnirida o‘tkazilgan bahsda yarim og‘ir vazn kamarini qo‘lga kiritgan Murodov irlandiyalik chempionning hukmronligiga chek qo‘ydi.
Mahmud Murodov eng katta imkoniyatlar ba’zan tayyorgarlik uchun deyarli vaqt qolmaganida kelib chiqishini isbotladi. O‘zbekistonlik jangchi raqibi almashganidan keyin qisqa muddatda titul bahsini qabul qilib, OKTAGON'ning ikki vazndagi chempioni Uill Flerini ikkinchi raundda texnik nokautga uchratdi.
36 yoshli Murodov shu tariqa yarim og‘ir vazn kamarini qo‘lga kiritdi. Endi uning kolleksiyasida OKTAGON'ning o‘rta vazndagi vaqtinchalik chempionligi va yarim og‘ir vazndagi to‘laqonli unvoni bor.
Murodov jangni atigi 12 kun qolganda qabul qildi
Pragadagi OKTAGON 92 turnirida Fleri aslida yarim og‘ir vazn reytingi yetakchilaridan biri Daniel Shkvorga qarshi revansh jangida kamarini himoya qilishi kerak edi.
Biroq chexiyalik sportchi mashg‘ulot paytida ko‘krak mushagi payi shikastlangani sabab bahsdan chiqdi. Titul jangiga 12 kun qolganida tashkilot Murodovga murojaat qildi. Odatda o‘rta vaznda — 83,9 kilogrammda ishtirok etadigan o‘zbekistonlik jangchi 93 kilogrammlik divizionga ko‘tarilishga rozi bo‘ldi.
Bu qaror katta xavf edi. Murodovda yangi vaznga moslashish, raqib uchun maxsus reja tuzish va to‘liq yig‘in o‘tkazish imkoniyati deyarli bo‘lmagan. Fleri esa aksincha, OKTAGON'dagi g‘alabali seriyasi, ikki chempionlik kamari va tashkilotning eng kuchli jangchisi maqomi bilan oktagonga kirgan.
Ikkinchi raundda 19 soniya kifoya qildi
1 avgust kuni Praganing Shtvanitse ochiq arenasida o‘tgan titul bahsi turnirning ikkinchi asosiy jangi edi. Kechki dasturning bosh jangida Lyusiya Sabova va Lyusi Pudilova to‘qnashgan.
Murodov hal qiluvchi hujumni ikkinchi raundning ilk soniyalarida boshladi. U zarbalar kombinatsiyasi bilan Flerini og‘ir ahvolga solib, hujumni davom ettirdi. Referi raund boshlanganidan atigi 19 soniya o‘tgach, bahsni to‘xtatdi.
Rasmiy natija:
g‘olib — Mahmud Murodov;
usul — zarbalar orqali texnik nokaut;
raund — ikkinchi;
vaqt — 0:19;
sovrin — OKTAGON yarim og‘ir vazn chempionlik kamari.
Flerining ikki kamarli hukmronligiga nuqta qo‘yildi
Uill Fleri jangga OKTAGON'ning og‘ir va yarim og‘ir vazndagi amaldagi chempioni sifatida kirgan edi. Irlandiyalik sportchi 2024 yilda Karlos Vemolani hakamlar qarori bilan yengib, yarim og‘ir vazn kamarini qo‘lga kiritgan, keyin esa og‘ir vaznda ham chempion bo‘lgan.
Murodov bilan uchrashuv Flerining 93 kilogrammlik diviziondagi ilk titul himoyasi bo‘lishi kerak edi. Biroq qisqa muddatda jalb qilingan raqib uning rejalarini butunlay o‘zgartirib yubordi va tashkilot rasmiy xabarida Murodov irlandiyalik chempionning hukmronligiga chek qo‘ygani ta’kidlandi.
Fleri og‘ir vazndagi kamarini saqlab qoladi, ammo yarim og‘ir vazn taxti endi Murodovga tegishli.
Murodov bir vaqtning o‘zida ikki divizion kamariga ega
O‘zbekistonlik jangchi 2025 yil iyunida Patrik Kinslni besh raund yakuni bo‘yicha hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, OKTAGON'ning o‘rta vazndagi vaqtinchalik chempioniga aylangan edi.
Fleri ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin Murodovning maqomi quyidagicha bo‘ldi:
o‘rta vaznda — vaqtinchalik chempion;
yarim og‘ir vaznda — to‘laqonli chempion.
Shu jihatdan uni «ikki divizion kamari sohibi» deb atash mumkin. Biroq o‘rta vazndagi unvon vaqtinchalik ekanini alohida qayd etish muhim.
Polshadan Pragagacha — uch xil qoidadagi kamarlar
Murodov 2026 yil mart oyida Polshaning FAME tashkilotida ham og‘ir vazn kamarini qo‘lga kiritgan. U Denis Labrigani MMA qo‘lqoplarida o‘tkazilgan modifikatsiyalangan kikboksing bahsida hakamlarning yakdil qarori bilan yenggan. Bu natija professional MMA rekordiga kiritilmagan, chunki jang ko‘rgazmali va o‘zgartirilgan kikboksing qoidalarida o‘tkazilgan.
Demak, Murodovning so‘nggi kamarlari uch turli yo‘nalishda qo‘lga kiritildi: o‘rta vazndagi vaqtinchalik MMA unvoni, modifikatsiyalangan kikboksingdagi og‘ir vazn kamari va endi yarim og‘ir vazndagi to‘laqonli OKTAGON chempionligi.
Professional rekord ham yangilandi
Fleri ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin Murodovning professional MMA rekordi 30 ta g‘alaba, 8 ta mag‘lubiyat va 1 ta natijasiz jang ko‘rinishiga keldi. Uning 19 ta g‘alabasi nokaut yoki texnik nokaut orqali qo‘lga kiritilgan.
Bu Murodovning ketma-ket beshinchi professional MMA g‘alabasi bo‘ldi. U UFC'dan keyingi bosqichda Skott Askem, Yasubey Enomoto, Patrik Kinsl va endi Uill Flerini mag‘lub etdi.
Endi Murodovni qaysi jang kutmoqda?
Yarim og‘ir vazndagi yangi chempion oldida ikki yo‘l turibdi. Birinchisi — 93 kilogrammlik divizionda kamarini himoya qilish. Ikkinchisi — o‘rta vaznga qaytib, vaqtinchalik va asosiy chempionlik unvonlarini birlashtirish uchun jang o‘tkazish.
24 iyul holatidagi rasmiy reytingda Kshishtof Yotko o‘rta vaznning to‘laqonli chempioni, Murodov esa vaqtinchalik kamar sohibi sifatida ko‘rsatilgan. Shu bois ular o‘rtasidagi birlashtiruvchi bahs mantiqiy variant bo‘lishi mumkin, ammo hozircha Murodovning navbatdagi raqibi rasman e’lon qilinmagan.
Murodov 12 kun oldin qabul qilgan tavakkal qarorini faoliyatidagi eng katta g‘alabalardan biriga aylantirdi. Pragada u faqat yangi kamarni qo‘lga kiritmadi — o‘zidan ancha og‘ir, ikki divizion chempioni hisoblangan raqibni ikkinchi raund boshida to‘xtatib, Yevropa MMA sahnasidagi mavqeini yangi darajaga olib chiqdi.
Sizningcha, Murodov keyingi jangini yarim og‘ir vaznda o‘tkazishi kerakmi yoki o‘rta vazn kamarlarini birlashtirish uchun qaytishi ma’qulmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…