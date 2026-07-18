Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan Lionel Messi va Lamin Yamal o‘rtasidagi g‘ayrioddiy bog‘liqlik yana diqqat markaziga chiqdi. Bir paytlar chaqaloq Yamal bilan mashhur fotosuratda aks etgan argentinalik yulduz endi unga qarshi jahon kubogi uchun maydonga tushadi.
Messi yosh ispaniyalikni dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri deb atadi, ammo finalda unga hech qanday imkoniyat qoldirmaslikka va’da berdi.
«Bu men uchun aqlbovar qilmaydigan holat»
Lionel Messi Lamin Yamal olti oylik chaqaloq bo‘lganida u bilan tushgan mashhur suratini esladi.
«Men Yamalni olti oyligida cho‘miltirayotgan suratmi? Endi finalda unga qarshi maydonga tushishim — men uchun aqlbovar qilmaydigan holat», — dedi Messi The Touchline nashriga bergan intervyusida.
Oradan yillar o‘tib, o‘sha suratdagi ikki qahramon jahon futbolidagi eng katta bahsda raqib sifatida to‘qnash keladi.
Messi Yamalga yuqori baho berdi
Argentina sardori Lamin Yamalning hozirgi darajasini alohida e’tirof etdi.
«Hozir u dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri. “Barselona” juda omadli. Yamal uchun yaxshi bo‘lgan narsa bizning “Barselona”miz uchun ham yaxshi», — dedi u.
Messi yosh vingerning «Barselona»dagi o‘yinlarini muntazam kuzatib borishini ham ta’kidladi.
«Lamin — ajoyib futbolchi. U “Barselona”da o‘ynagani uchun uning o‘yinlarini e’tibor bilan kuzatib boraman. Men har doim unga eng yaxshi tilaklarni tilayman», — deya qo‘shimcha qildi argentinalik futbolchi.
Finalda do‘stona munosabat chetda qoladi
Messi Yamalga bo‘lgan hurmatiga qaramay, finalda Argentina uning kuchli jihatlarini yo‘qqa chiqarish uchun barcha chorani ko‘rishini yashirmadi.
«Finalda Yamal o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata olmasligi uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz», — dedi u.
Biroq Argentina sardori Ispaniyaning xavfi faqat Yamal bilan cheklanmasligini ham qayd etdi.
«Faqat Yamalni to‘xtatish yetarli emas»
Messining fikricha, Ispaniya milliy jamoasi bir futbolchiga bog‘lanib qolmagan.
«Faqat Yamalni to‘xtatishning o‘zi yetarli emas. Ispaniyada boshqa kuchli futbolchilar ham bor va ularning o‘z uslubi mavjud. Shunga qaramay, bizning ham o‘z ustunliklarimiz bor», — dedi Argentina sardori.
Shu sababli finalda Messi va Yamal qarama-qarshiligi asosiy intriga bo‘lsa-da, uchrashuv taqdirini jamoaviy o‘yin hal qilishi mumkin.
Jahon chempioni Toshkent vaqti bilan tunda aniqlanadi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi 2026 yilgi jahon chempionati finali 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. Bir tomonda o‘z merosini yana bir sovrin bilan mustahkamlashni istayotgan Messi, ikkinchi tomonda esa yangi avlod ramziga aylangan Yamal jahon kubogi uchun kurashadi.
…