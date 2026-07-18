Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi

·71·Sport
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi

2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan Lionel Messi va Lamin Yamal o‘rtasidagi g‘ayrioddiy bog‘liqlik yana diqqat markaziga chiqdi. Bir paytlar chaqaloq Yamal bilan mashhur fotosuratda aks etgan argentinalik yulduz endi unga qarshi jahon kubogi uchun maydonga tushadi.

Messi yosh ispaniyalikni dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri deb atadi, ammo finalda unga hech qanday imkoniyat qoldirmaslikka va’da berdi.

«Bu men uchun aqlbovar qilmaydigan holat»

Lionel Messi Lamin Yamal olti oylik chaqaloq bo‘lganida u bilan tushgan mashhur suratini esladi.

«Men Yamalni olti oyligida cho‘miltirayotgan suratmi? Endi finalda unga qarshi maydonga tushishim — men uchun aqlbovar qilmaydigan holat», — dedi Messi The Touchline nashriga bergan intervyusida.

Oradan yillar o‘tib, o‘sha suratdagi ikki qahramon jahon futbolidagi eng katta bahsda raqib sifatida to‘qnash keladi.

Messi Yamalga yuqori baho berdi

Argentina sardori Lamin Yamalning hozirgi darajasini alohida e’tirof etdi.

«Hozir u dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri. “Barselona” juda omadli. Yamal uchun yaxshi bo‘lgan narsa bizning “Barselona”miz uchun ham yaxshi», — dedi u.

Messi yosh vingerning «Barselona»dagi o‘yinlarini muntazam kuzatib borishini ham ta’kidladi.

«Lamin — ajoyib futbolchi. U “Barselona”da o‘ynagani uchun uning o‘yinlarini e’tibor bilan kuzatib boraman. Men har doim unga eng yaxshi tilaklarni tilayman», — deya qo‘shimcha qildi argentinalik futbolchi.

Finalda do‘stona munosabat chetda qoladi

Messi Yamalga bo‘lgan hurmatiga qaramay, finalda Argentina uning kuchli jihatlarini yo‘qqa chiqarish uchun barcha chorani ko‘rishini yashirmadi.

«Finalda Yamal o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata olmasligi uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz», — dedi u.

Biroq Argentina sardori Ispaniyaning xavfi faqat Yamal bilan cheklanmasligini ham qayd etdi.

«Faqat Yamalni to‘xtatish yetarli emas»

Messining fikricha, Ispaniya milliy jamoasi bir futbolchiga bog‘lanib qolmagan.

«Faqat Yamalni to‘xtatishning o‘zi yetarli emas. Ispaniyada boshqa kuchli futbolchilar ham bor va ularning o‘z uslubi mavjud. Shunga qaramay, bizning ham o‘z ustunliklarimiz bor», — dedi Argentina sardori.

Shu sababli finalda Messi va Yamal qarama-qarshiligi asosiy intriga bo‘lsa-da, uchrashuv taqdirini jamoaviy o‘yin hal qilishi mumkin.

Jahon chempioni Toshkent vaqti bilan tunda aniqlanadi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi 2026 yilgi jahon chempionati finali 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. Bir tomonda o‘z merosini yana bir sovrin bilan mustahkamlashni istayotgan Messi, ikkinchi tomonda esa yangi avlod ramziga aylangan Yamal jahon kubogi uchun kurashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiBugun, 09:42Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiTom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiBugun, 05:56Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 00:20Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiMuhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiKecha, 23:49«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi