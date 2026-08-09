O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Erkak sakkiz yil birga yashagan rafiqasining genetik jihatdan erkak jinsiga mansubligini bilib qoldi. To'y arafasida ayol salomatligida hech qanday muammo yo'qligini aytgan, shundan so'ng juftlik turmush qurgan. Bu xususiyat nima sababdan nikohdan oldin yoki sakkiz yillik oilaviy hayot davomida aniqlanmagani, shuningdek, holat qaysi tibbiy tekshiruv natijasida ma'lum bo'lgani hozircha noma'lum.
O‘zbekistonda to‘y arafasida ayol salomatligida hech qanday muammo yo‘qligini aytgan. Shundan so‘ng juftlik turmush qurib, sakkiz yil davomida birga yashagan.
Biroq oradan yillar o‘tgach, erkak rafiqasining genetik jihatdan erkak jinsiga mansubligini bilib qolgan. Bu ma’lumot uning uchun kutilmagan holat bo‘lgani aytilmoqda.
Eng ko‘p savol tug‘dirayotgan jihat, mazkur xususiyat nima sababdan nikohdan oldin yoki sakkiz yillik oilaviy hayot davomida aniqlanmaganidir. Shuningdek, bu holat qanday tibbiy tekshiruv natijasida ma’lum bo‘lgani haqida ham hozircha aniq ma’lumot berilmagan.
Voqeaning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagani sababli, holat yuzasidan turli savollar hali javobsiz qolmoqda.
…