Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Toshkentda janubiy koreyalik sayyoh suv va "Mauntin Dyu" uchun 90 ming so‘m to‘lagani aks etgan video Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Sayyoh mahsulotlar narxi odatdagidan deyarli 15 marta yuqori ekanini bilgach, pulini qaytarishni talab qilgan. Video Yutubda tarqalgach, o‘zbekistonliklar undan uzr so‘radi, Turizm qo‘mitasi esa rasman uzr bildirib, sayyohga O‘zbekiston bo‘ylab bepul sayohat qilishni taklif etdi.
Toshkentda janubiy koreyalik sayyoh bilan bog‘liq narx mojarosi Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalarida ham yoritildi. Bloger "O‘zbekiston" mehmonxonasi yaqinidagi do‘kondan suv va "Mauntin Dyu" sotib olib, ular uchun 90 ming so‘m to‘laganini videoda ko‘rsatgan.
U mahsulotlarni xarid qilganidan keyin narx odatdagidan deyarli 15 marta yuqori ekanini bilgan. Shundan so‘ng sayyoh sotuvchidan to‘lagan pulini qaytarishni talab qilgan.
Video Yutub orqali tarqalgach, O‘zbekistonda ham katta muhokama boshlandi. Minglab o‘zbekistonliklar blogerga izoh qoldirib, hodisa uchun uzr so‘ragan.
Vaziyatga Turizm qo‘mitasi ham munosabat bildirdi. Qo‘mita sayyohdan rasman uzr so‘rab, unga O‘zbekiston bo‘ylab bepul sayohat qilishni taklif etdi. Bu taklif orqali mehmonga mamlakatning boshqa jihatlarini ham ko‘rsatish maqsad qilingan.
…