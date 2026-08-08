Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi

·739·Jamiyat
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qisqacha

Toshkentda janubiy koreyalik sayyoh suv va "Mauntin Dyu" uchun 90 ming so‘m to‘lagani aks etgan video Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Sayyoh mahsulotlar narxi odatdagidan deyarli 15 marta yuqori ekanini bilgach, pulini qaytarishni talab qilgan. Video Yutubda tarqalgach, o‘zbekistonliklar undan uzr so‘radi, Turizm qo‘mitasi esa rasman uzr bildirib, sayyohga O‘zbekiston bo‘ylab bepul sayohat qilishni taklif etdi.

Toshkentda janubiy koreyalik sayyoh bilan bog‘liq narx mojarosi Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalarida ham yoritildi. Bloger "O‘zbekiston" mehmonxonasi yaqinidagi do‘kondan suv va "Mauntin Dyu" sotib olib, ular uchun 90 ming so‘m to‘laganini videoda ko‘rsatgan.

U mahsulotlarni xarid qilganidan keyin narx odatdagidan deyarli 15 marta yuqori ekanini bilgan. Shundan so‘ng sayyoh sotuvchidan to‘lagan pulini qaytarishni talab qilgan.

Video Yutub orqali tarqalgach, O‘zbekistonda ham katta muhokama boshlandi. Minglab o‘zbekistonliklar blogerga izoh qoldirib, hodisa uchun uzr so‘ragan.

Vaziyatga Turizm qo‘mitasi ham munosabat bildirdi. Qo‘mita sayyohdan rasman uzr so‘rab, unga O‘zbekiston bo‘ylab bepul sayohat qilishni taklif etdi. Bu taklif orqali mehmonga mamlakatning boshqa jihatlarini ham ko‘rsatish maqsad qilingan.

ToshkentO'zbekistonYouTubeMountain Dew
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Kecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!