«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi

·4·Sport
«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Arsenal» o‘z uyida «Lids»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, Angliya Premer-ligasining 6-turida muhim g‘alabaga erishdi.
  • «Lids»
  • Jeyms Jastinning goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, Rikkardo Kalafori va zaxiradan tushgan Bruno Gimaraesning gollari «Arsenal»ga g‘alaba keltirdi.
  • Ushbu natija bilan «Arsenal» 15 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamladi, «Lids» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onada qoldi.

Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida Mikel Arteta shogirdlari o‘z maydonida haqiqiy xarakter ko‘rsatdi. «Brayton»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng o‘z muxlislari oldida reabilitatsiyaga muhtoj bo‘lgan «Arsenal» kuchli «Lids»ni qabul qilib, 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.

Birinchi bo‘lim gollarsiz durang bilan yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi 45 daqiqalikda muxlislar shiddatli va keskin kurashga guvoh bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘lim dramatizmi va 8 daqiqalik kambek

Uchrashuv taqdiri tanaffusdan so‘ng amalga oshirilgan keskin hujumlar va murabbiylarning taktik qarorlari evaziga hal bo‘ldi:

  • «Lids»ning kutilmagan goli (55-daqiqa): Mehmonlar qarshi hujumda Jeyms Jastinning aniq zarbasi evaziga hisobni ochib, «Emirayts» tribunalarini bir zumga sukutga cho‘mdirdi;

  • Kalaforidan javob zarbasi (62-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan to‘pdan atigi 7 daqiqa o‘tib, «to‘pchilar»ning italiyalik himoyachisi Rikkardo Kalafori muvozanatni tiklab, jamoasini o‘yinga qaytardi;

  • Artetaning uchlik almashtirishi va g‘alaba to‘pi (70-daqiqa): 63-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik Bruno Gimaraes oradan 7 daqiqa o‘tib mezbonlarga qimmatli g‘alaba keltirgan hal qiluvchi golni urdi. Qolgan daqiqalarda mehmonlar hisobni tenglashtira olmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba «Arsenal» uchun chempionlik kurashida muhim strategik ahamiyat kasb etdi:

  • Ikkinchi pog‘ona mustahkamlandi: «Arsenal» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, APL turnir jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinda bormoqda;

  • «Lids» yuqori beshlikda qoldi: Mavsumni yaxshi boshlagan «Lids» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL. 6-tur

    «Arsenal» — «Lids» 2:1

    Gollar: Kalafori (62), Gimaraes (70) — Jastin (55).

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt (Dyokeresh, 63), Gabriel, Konsa, Kalafori, Lyuis-Skelli (Timber, 63), Rays, Saka, Edegor, Madueke, Havers (Gimaraes, 63).

  • «Lids»: Trafford, Elvedi, Jastin (Nmecha, 79), Muxaremovich, Tanaka (Aaronson, 71), Bogl, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Uilson, 71), Shtax, Kalvert-Lyuin.

Mikel Arteta jamoasi ushbu qiyin sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, keyingi haftalardagi markaziy to‘qnashuvlarga yuqori kayfiyatda yo‘l olmoqda.

ArsenalLidsMikel ArtetaBruno Gimaraes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 06:09«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...17 avgust 08:589 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi10 sentabr 06:57Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildi4 sentabr 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi