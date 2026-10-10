«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Arsenal» o‘z uyida «Lids»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, Angliya Premer-ligasining 6-turida muhim g‘alabaga erishdi.
- «Lids»
- Jeyms Jastinning goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, Rikkardo Kalafori va zaxiradan tushgan Bruno Gimaraesning gollari «Arsenal»ga g‘alaba keltirdi.
- Ushbu natija bilan «Arsenal» 15 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamladi, «Lids» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onada qoldi.
Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida Mikel Arteta shogirdlari o‘z maydonida haqiqiy xarakter ko‘rsatdi. «Brayton»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng o‘z muxlislari oldida reabilitatsiyaga muhtoj bo‘lgan «Arsenal» kuchli «Lids»ni qabul qilib, 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
Birinchi bo‘lim gollarsiz durang bilan yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi 45 daqiqalikda muxlislar shiddatli va keskin kurashga guvoh bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘lim dramatizmi va 8 daqiqalik kambek
Uchrashuv taqdiri tanaffusdan so‘ng amalga oshirilgan keskin hujumlar va murabbiylarning taktik qarorlari evaziga hal bo‘ldi:
«Lids»ning kutilmagan goli (55-daqiqa): Mehmonlar qarshi hujumda Jeyms Jastinning aniq zarbasi evaziga hisobni ochib, «Emirayts» tribunalarini bir zumga sukutga cho‘mdirdi;
Kalaforidan javob zarbasi (62-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan to‘pdan atigi 7 daqiqa o‘tib, «to‘pchilar»ning italiyalik himoyachisi Rikkardo Kalafori muvozanatni tiklab, jamoasini o‘yinga qaytardi;
Artetaning uchlik almashtirishi va g‘alaba to‘pi (70-daqiqa): 63-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik Bruno Gimaraes oradan 7 daqiqa o‘tib mezbonlarga qimmatli g‘alaba keltirgan hal qiluvchi golni urdi. Qolgan daqiqalarda mehmonlar hisobni tenglashtira olmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba «Arsenal» uchun chempionlik kurashida muhim strategik ahamiyat kasb etdi:
Ikkinchi pog‘ona mustahkamlandi: «Arsenal» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, APL turnir jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinda bormoqda;
«Lids» yuqori beshlikda qoldi: Mavsumni yaxshi boshlagan «Lids» esa 9 ochko bilan 5-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL. 6-tur
«Arsenal» — «Lids» 2:1
Gollar: Kalafori (62), Gimaraes (70) — Jastin (55).
«Arsenal»: Rayya, Uayt (Dyokeresh, 63), Gabriel, Konsa, Kalafori, Lyuis-Skelli (Timber, 63), Rays, Saka, Edegor, Madueke, Havers (Gimaraes, 63).
«Lids»: Trafford, Elvedi, Jastin (Nmecha, 79), Muxaremovich, Tanaka (Aaronson, 71), Bogl, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Uilson, 71), Shtax, Kalvert-Lyuin.
Mikel Arteta jamoasi ushbu qiyin sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, keyingi haftalardagi markaziy to‘qnashuvlarga yuqori kayfiyatda yo‘l olmoqda.
Izohlar 0
…