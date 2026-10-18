«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 7-turida «Arsenal» jamoasi «Siti Graund» stadionida «Nottinghem Forest» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 80-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Noni Madueke kiritdi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 18 ochko jamg‘argan londonliklar musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- «Nottinghem Forest» esa 5 ochko bilan 18-pog‘onada qolib, jon saqlash uchun kurashni davom ettirmoqda.
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan amaldagi chempion — Londonning «Arsenal» jamoasi kurashuvchan «Nottinghem Forest» mehmoni bo‘ldi. 18 oktyabr kuni «Siti Graund» stadionida kechgan keskin va murosasiz bellashuvda londonliklar 1:0 hisobida minimal va o‘ta muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdirini ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushirilgan hujumkor vinger Noni Madueke tomonidan 80-daqiqada kiritilgan yagona gol hal qildi.
Mustahkam himoya va 80-daqiqadagi yechim
«Nottinghem Forest» o‘z maydonida chempionga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatdi:
Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Mezbonlar chuqur va tartibli himoyalanib, «to‘pchilar»ning yetakchilari Saka, Edegor va Havertsning xavfli hujumlarini bexato qaytarib turdi;
Artetaning muvaffaqiyatli almashtirishlari: Tanaffusda Eze o‘rniga Madueke maydonga tushirildi, 66-daqiqada esa Mikel Arteta birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirib (Timber, Merino va Dyokeresh), hujumdagi bosimni maksimal darajaga oshirdi;
80-daqiqadagi g‘alaba goli: Tinchlik bermagan hujumlar to‘lqini 80-daqiqada o‘z mevasini berdi — Noni Madueke mezbonlar darvozaboni Zelsni ojiz qoldirib, to‘pni to‘rga joyladi va jamoasiga oltinga teng uch ochkoni naqd qildi;
Rayya va himoya ishonchi: Qolgan daqiqalarda mehmonlar raqibning javob qaytarish urinishlarini bartaraf etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.
O‘yin bayonnomasi
APL. 7-tur
«Nottinghem Forest» — «Arsenal» 0:1
18 oktyabr, «Siti Graund».
Gol: Madueke (80).
Ogohlantirishlar: Uilyams (17), Madueke (53).
«Nottinghem Forest»: Zels, Kunya (Vud, 85), Diomande, Murillo, Munos, Makeyti (Hadson-Odoi, 85), Shlager, Uilyams, Dominges (Sangare, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.
«Arsenal»: Rayya, Uayt (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes (Merino, 66), Saka, Edegor, Eze (Madueke, 46), Haverts (Dyokeresh, 66).
Turnir jadvali: 2-o‘ringa qaytish
Ushbu g‘alabadan so‘ng Angliya Premer-ligasining yuqori qismida chempionlik poygasi yanada keskinlashdi:
«Arsenal» 18 ochko bilan 2-o‘rinda: London klubi musobaqa jadvalining 2-pog‘onasiga qaytdi va 21 ochko bilan 100 foizlik natija ko‘rsatayotgan peshqadam «Manchester Siti»ni yaqin masofadan ta’qib qilishda davom etmoqda;
«Nottinghem Forest» xavfli hududda: Musobaqa davomida atigi 5 ochko jamg‘argan mezbonlar esa 18-o‘rinda qolib, jon saqlash kurashida davom etmoqda.
Izohlar 0
…