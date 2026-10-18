«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)

·42·Sport
«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 7-turida «Arsenal» jamoasi «Siti Graund» stadionida «Nottinghem Forest» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 80-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Noni Madueke kiritdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 18 ochko jamg‘argan londonliklar musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • «Nottinghem Forest» esa 5 ochko bilan 18-pog‘onada qolib, jon saqlash uchun kurashni davom ettirmoqda.

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan amaldagi chempion — Londonning «Arsenal» jamoasi kurashuvchan «Nottinghem Forest» mehmoni bo‘ldi. 18 oktyabr kuni «Siti Graund» stadionida kechgan keskin va murosasiz bellashuvda londonliklar 1:0 hisobida minimal va o‘ta muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdirini ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushirilgan hujumkor vinger Noni Madueke tomonidan 80-daqiqada kiritilgan yagona gol hal qildi.

Mustahkam himoya va 80-daqiqadagi yechim

«Nottinghem Forest» o‘z maydonida chempionga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatdi:

  • Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Mezbonlar chuqur va tartibli himoyalanib, «to‘pchilar»ning yetakchilari Saka, Edegor va Havertsning xavfli hujumlarini bexato qaytarib turdi;

  • Artetaning muvaffaqiyatli almashtirishlari: Tanaffusda Eze o‘rniga Madueke maydonga tushirildi, 66-daqiqada esa Mikel Arteta birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirib (Timber, Merino va Dyokeresh), hujumdagi bosimni maksimal darajaga oshirdi;

  • 80-daqiqadagi g‘alaba goli: Tinchlik bermagan hujumlar to‘lqini 80-daqiqada o‘z mevasini berdi — Noni Madueke mezbonlar darvozaboni Zelsni ojiz qoldirib, to‘pni to‘rga joyladi va jamoasiga oltinga teng uch ochkoni naqd qildi;

  • Rayya va himoya ishonchi: Qolgan daqiqalarda mehmonlar raqibning javob qaytarish urinishlarini bartaraf etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.

O‘yin bayonnomasi

APL. 7-tur

«Nottinghem Forest» — «Arsenal» 0:1

18 oktyabr, «Siti Graund».

Gol: Madueke (80).

Ogohlantirishlar: Uilyams (17), Madueke (53).

  • «Nottinghem Forest»: Zels, Kunya (Vud, 85), Diomande, Murillo, Munos, Makeyti (Hadson-Odoi, 85), Shlager, Uilyams, Dominges (Sangare, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes (Merino, 66), Saka, Edegor, Eze (Madueke, 46), Haverts (Dyokeresh, 66).

Turnir jadvali: 2-o‘ringa qaytish

Ushbu g‘alabadan so‘ng Angliya Premer-ligasining yuqori qismida chempionlik poygasi yanada keskinlashdi:

  • «Arsenal» 18 ochko bilan 2-o‘rinda: London klubi musobaqa jadvalining 2-pog‘onasiga qaytdi va 21 ochko bilan 100 foizlik natija ko‘rsatayotgan peshqadam «Manchester Siti»ni yaqin masofadan ta’qib qilishda davom etmoqda;

  • «Nottinghem Forest» xavfli hududda: Musobaqa davomida atigi 5 ochko jamg‘argan mezbonlar esa 18-o‘rinda qolib, jon saqlash kurashida davom etmoqda.

ArsenalNottingham ForestNoni MaduekeMikel ArtetaBukayo Saka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi10 oktabr 19:47APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 06:09Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi14 avgust 16:13«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...17 avgust 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...