Naoya Inoue mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Jessi Rodrigesga qarshi ringga chiqadi

·64·Sport
Naoya Inoue mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Jessi Rodrigesga qarshi ringga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue 2027-yil mart oyida mag‘lubiyatsiz Jessi Rodrigesga qarshi ringga chiqadi.
  • Ikkala jangchi ham o‘z faoliyatida mag‘lubiyat alamini totib ko‘rmagan, Jessi Rodriges 24-0 (17 KO) va Naoya Inoue 33-0 (27 KO) hisobiga ega.
  • Bu jang zamonaviy boksning eng yuqori cho‘qqisi sifatida baholanmoqda, chunki faqat Terens Krouford va Aleksandr Usik kabi afsonalar bilan tenglashtirilgan Naoya Inoue beshta vazn toifasida chempionlikka erishgan.

Professional boks olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, birinchi yarim yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue o‘zining navbatdagi raqibi nomini rasman ma’lum qildi. Yaponiyalik superyulduz hozirda WBA Super kamari sohibi bo‘lib turgan mag‘lubiyatsiz amerikalik Jessi Rodriges bilan kuch sinashadi.

Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan boks oqshomida (klubdoshi va sparring-sherigi Taku Kuvaxaraning bahsiga tashrif buyurgan chog‘ida) bergan intervyusida Inoue ushbu bahs bo‘yicha tayyorgarlikni hozirning o‘zidayoq boshlab yuborganini ta’kidladi. Mazkur tarixiy mega-jang 2027 yilning mart oyida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Ringda ikki mag‘lubiyatsiz chempion: Raqamlar va daraja

Ushbu to‘qnashuv zamonaviy boksning eng yuqori cho‘qqisi sifatida baholanmoqda, chunki ringga chiqadigan har ikki bokschi ham hali o‘z faoliyatida mag‘lubiyat ta’mini totib ko‘rmagan:

  • Jessi Rodriges (24-0, 17 KO): Kelgusi yil boshida 27 yoshga to‘ladigan amerikalik charm qo‘lqop ustasi allaqachon uchta vazn toifasida (50,8 kg dan 53,5 kg gacha) chempionlik kamarlarini egallashga muvaffaq bo‘lgan va o‘tkazgan 24 ta jangining barchasida zafar quchgan;

  • Naoya Inoue (33-0, 27 KO): 33 yoshli yaponiyalik «Maxluq» laqabli bokschi beshta turli vazn toifasida (49 kg dan 55,3 kg gacha) jahon chempionligiga erishgan.

Tarixdagi noyob ko‘rsatkich: Faqat Krouford va Usik tenglashgan maqom

Naoya Inouening zamonaviy boksdagi mavqeyi uni eng buyuk jangchilar qatoriga olib chiqqan:

  • Ikki vaznda mutlaq chempion: U to‘rtta asosiy kamar (WBC, WBA, IBF, WBO) davrida ikkita turli vazn toifasida mutlaq jahon chempioniga aylangan kam sonli sportchilardan biridir;

  • Elita uchligi: Zamonaviy boks tarixida ushbu aqlbovar qilmas yutuqni faqat uch nafar afsona uddalay olgan — Terens Krouford, Aleksandr Usik hamda Naoya Inoue.

Ikki yengilmas nokautchining 2027 yil bahorida kutilayotgan to‘qnashuvi nafaqat yilning, balki so‘nggi yillardagi eng murosasiz qarama-qarshiliklardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Naoya InoueJessi RodrigesWBA Super2027 yil boks chagu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangi20 avgust 16:51WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildiESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi4 iyun 07:01Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...8 sentabr 23:30Naoya Inouening navbatdagi g‘alabasi: «Monstr» o‘z unvonini saqlab qoldiNaoya Inouening navbatdagi g‘alabasi: «Monstr» o‘z unvonini saqlab qoldi6 may 00:27«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?Bugun 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi