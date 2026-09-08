Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...

·2·Sport
Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...

Mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue faoliyatining keyingi bosqichi haqida muhim bayonot berdi. Yaponiyalik bokschi o‘zining hozirgi vazn toifasida qolishdan ko‘ra, yangi va jiddiy sinovni qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi.

Inouening rejasi bir raqibga bog‘liq. Agar u kutilgan Jessi Rodriges bilan jang o‘tkaza olmasa, chempionlik kamarlarini himoya qilish bilan cheklanib qolmasligi mumkin.

Inoue uchun yangi vazn toifasi eshigi ochildi

Naoya Inoue hozirgi pozitsiyasi o‘zgarmaganini ta’kidlagan. Biroq Jessi Rodriges bilan ehtimoliy jang tashkil etilmasa, u yuqoriroq vazn toifasiga ko‘tarilish variantini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

«Aslida pozitsiyam o‘zgargani yo‘q. Agar Jessi Rodriges bilan jang uyushtirilmasa, yarim yengil vazn toifasiga o‘tish haqida o‘ylab ko‘raman», — dedi Inoue.

Bu bayonot yapon yulduzining karyerasida yangi sahifa ochilishi mumkinligini anglatadi.

«Xavfsiz janglar» Inoueni qiziqtirmaydi

Inoue o‘z faoliyatining hal qiluvchi pallasiga yaqinlashayotganini yaxshi tushunadi. Shuning uchun u qolgan ikki-uch yilini raqib tanlashda ehtiyotkorlik bilan o‘tkazishni istamayapti.

«Karyeramning qolgan ikki-uch yilini xavfsiz "o‘yinlar"ga sarf qilmoqchi emasman. Men og‘irroq vazn toifasiga ko‘tarilib, o‘zimga yangi chellenj tashkil qilmoqchiman», — deya yapon bokschisining so‘zlarini keltirdi The Ring.

Inoue uchun bu oddiy vazn almashtirish emas. Yaponiyalik chempion o‘zini yana bir bor eng yuqori darajada sinab ko‘rishni maqsad qilmoqda.

Nega Rodriges jangi muhim?

Inouening keyingi rejasida Jessi Rodriges nomi alohida ahamiyatga ega. Agar bu to‘qnashuv amalga oshsa, yapon bokschisi hozirgi vazn toifasida qolish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Aks holda esa uning oldida yana bir variant paydo bo‘ladi:

  • yuqoriroq vazn toifasiga ko‘tarilish;

  • yangi raqiblar bilan to‘qnash kelish;

  • chempionlik maqomini yana bir vaznda sinab ko‘rish;

  • karyerasining so‘nggi yillarini maksimal darajadagi janglarga bag‘ishlash.

Shu jihatdan Rodriges bilan jang taqdiri Inouening keyingi karyera yo‘nalishini belgilab berishi mumkin.

Inouening so‘nggi jangi qanday yakunlangan?

Naoya Inoue oxirgi jangini Junto Nakataniga qarshi o‘tkazgan. Kutilayotgan katta to‘qnashuvda yaponlar ringidagi ikki taniqli bokschi o‘zaro kuch sinashgan.

Jang yakunida Inoue hakamlar qarori bilan ochkolar bo‘yicha g‘alaba qozongan.

Bu natija uning yuqori darajadagi raqobatni davom ettirish istagini yana bir bor ko‘rsatdi.

Endi asosiy savol — Inoue qayerga ko‘tariladi?

Mutlaq jahon chempioni oldida ikki ehtimoliy yo‘l turibdi: Jessi Rodriges bilan kutilgan to‘qnashuvni tashkil etish yoki yuqoriroq vaznga ko‘tarilib, yangi chaqiriqni qabul qilish.

Inouening o‘zi bergan signal esa aniq: u karyerasining qolgan qismini oson raqiblar bilan o‘tkazishni istamayapti.

Shuning uchun Rodriges bilan jang amalga oshmasa, Naoya Inoue uchun navbatdagi katta maqsad — yuqoriroq vazn toifasida o‘zini sinab ko‘rish bo‘ladi. Bu esa uning professional faoliyatidagi eng jiddiy va qiziqarli yangi bosqichlardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!Bugun, 23:25Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi