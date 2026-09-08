Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...
Mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue faoliyatining keyingi bosqichi haqida muhim bayonot berdi. Yaponiyalik bokschi o‘zining hozirgi vazn toifasida qolishdan ko‘ra, yangi va jiddiy sinovni qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi.
Inouening rejasi bir raqibga bog‘liq. Agar u kutilgan Jessi Rodriges bilan jang o‘tkaza olmasa, chempionlik kamarlarini himoya qilish bilan cheklanib qolmasligi mumkin.
Inoue uchun yangi vazn toifasi eshigi ochildi
Naoya Inoue hozirgi pozitsiyasi o‘zgarmaganini ta’kidlagan. Biroq Jessi Rodriges bilan ehtimoliy jang tashkil etilmasa, u yuqoriroq vazn toifasiga ko‘tarilish variantini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
«Aslida pozitsiyam o‘zgargani yo‘q. Agar Jessi Rodriges bilan jang uyushtirilmasa, yarim yengil vazn toifasiga o‘tish haqida o‘ylab ko‘raman», — dedi Inoue.
Bu bayonot yapon yulduzining karyerasida yangi sahifa ochilishi mumkinligini anglatadi.
«Xavfsiz janglar» Inoueni qiziqtirmaydi
Inoue o‘z faoliyatining hal qiluvchi pallasiga yaqinlashayotganini yaxshi tushunadi. Shuning uchun u qolgan ikki-uch yilini raqib tanlashda ehtiyotkorlik bilan o‘tkazishni istamayapti.
«Karyeramning qolgan ikki-uch yilini xavfsiz "o‘yinlar"ga sarf qilmoqchi emasman. Men og‘irroq vazn toifasiga ko‘tarilib, o‘zimga yangi chellenj tashkil qilmoqchiman», — deya yapon bokschisining so‘zlarini keltirdi The Ring.
Inoue uchun bu oddiy vazn almashtirish emas. Yaponiyalik chempion o‘zini yana bir bor eng yuqori darajada sinab ko‘rishni maqsad qilmoqda.
Nega Rodriges jangi muhim?
Inouening keyingi rejasida Jessi Rodriges nomi alohida ahamiyatga ega. Agar bu to‘qnashuv amalga oshsa, yapon bokschisi hozirgi vazn toifasida qolish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Aks holda esa uning oldida yana bir variant paydo bo‘ladi:
yuqoriroq vazn toifasiga ko‘tarilish;
yangi raqiblar bilan to‘qnash kelish;
chempionlik maqomini yana bir vaznda sinab ko‘rish;
karyerasining so‘nggi yillarini maksimal darajadagi janglarga bag‘ishlash.
Shu jihatdan Rodriges bilan jang taqdiri Inouening keyingi karyera yo‘nalishini belgilab berishi mumkin.
Inouening so‘nggi jangi qanday yakunlangan?
Naoya Inoue oxirgi jangini Junto Nakataniga qarshi o‘tkazgan. Kutilayotgan katta to‘qnashuvda yaponlar ringidagi ikki taniqli bokschi o‘zaro kuch sinashgan.
Jang yakunida Inoue hakamlar qarori bilan ochkolar bo‘yicha g‘alaba qozongan.
Bu natija uning yuqori darajadagi raqobatni davom ettirish istagini yana bir bor ko‘rsatdi.
Endi asosiy savol — Inoue qayerga ko‘tariladi?
Mutlaq jahon chempioni oldida ikki ehtimoliy yo‘l turibdi: Jessi Rodriges bilan kutilgan to‘qnashuvni tashkil etish yoki yuqoriroq vaznga ko‘tarilib, yangi chaqiriqni qabul qilish.
Inouening o‘zi bergan signal esa aniq: u karyerasining qolgan qismini oson raqiblar bilan o‘tkazishni istamayapti.
Shuning uchun Rodriges bilan jang amalga oshmasa, Naoya Inoue uchun navbatdagi katta maqsad — yuqoriroq vazn toifasida o‘zini sinab ko‘rish bo‘ladi. Bu esa uning professional faoliyatidagi eng jiddiy va qiziqarli yangi bosqichlardan biriga aylanishi mumkin.
…