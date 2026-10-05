Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)

·1·Dunyo
Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)

Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi Shimoliy port hududida 3,5 metrlik akula g‘ayrioddiy vaziyatga tushib qoldi. U 18 sentyabr kuni port yaqinidagi sun’iy kanalga kirib ketgan va bir necha bor ochiq dengizga chiqishga urinishlarga qaramay, kanaldan to‘liq chiqib keta olmayapti. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Mutaxassislar akulani tashqi ko‘rinishi va hajmiga qarab mutae akulasi bo‘lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. U kanalga ozuqa izlab kirgan bo‘lishi ehtimoli aytilgan.

Dastlab mutasaddilar qayiqlar yordamida suv oqimini yo‘naltirib, akulani ochiq dengiz tomon haydashga uringan. Biroq u qayiqlardan qochib, kanal ichida qolavergan. Keyin 50 metr uzunlikdagi va 6,8 metr balandlikdagi maxsus to‘r yordamida uni dengizga yo‘naltirishga harakat qilingan.

Biroq ikkinchi urinish ham to‘liq muvaffaqiyatli bo‘lmagan. To‘r kanal tubiga ilinib qolgani va akula harakatlanishni istamagani sababli operatsiya to‘xtatilgan. 3 oktyabr kuni esa akula yana kanal ichiga qaytib kirgani ma’lum bo‘ldi.

G‘ayrioddiy voqea Pusan aholisi va sayyohlarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi. 3 oktyabrga kelib akulani ko‘rish uchun port hududiga 700 mingdan ortiq odam borgani xabar qilindi.

Hozir mutasaddilar akulani xavfsiz ravishda ochiq dengizga qaytarish yo‘llarini izlamoqda. Mutaxassislar esa uning kanaldan suv sathi va oqim o‘zgarishi ta’sirida tabiiy ravishda chiqib ketishiga umid qilmoqda.

Pusan portiakulaAssociated Press
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliqAkula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq18 avgust 10:45“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller26 iyun 22:59Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda13 iyun 20:573,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi22 sentabr 21:032,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi4 sentabr 13:56Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda24 iyul 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota