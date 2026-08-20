Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangi

·1·Sport
Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangi
Qisqacha

Naoya Inoue va Jessi Rodriges o'rtasidagi superjang uchun Yaponiyadagi Mizuho PayPay Dome va Tokyo Dome arenalari band qilindi. The Ring P4P reytingida 1-o'rindagi Inoue birinchi yarim yengil vaznda mutlaq chempion, 4-o'rindagi 26 yoshli Rodriges esa yengil vazn jahon chempioni hisoblanadi. «Riyadh Season» loyihasi Inouega 31+ million dollar, Rodrigesga esa 6,2+ million dollar gonorar taklif qilmoqda.

Professional boks olamida so‘nggi yillarning eng kutilgan va shov-shuvli superjangi tayyorlanmoqda. Birinchi yarim yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni, The Ring P4P reytingining 1-raqamli bokschisi Naoya Inoue hamda reytingda 4-o‘rinda borayotgan amerikalik 26 yoshli chempion Jessi Rodriges to‘qnashuvi uchun Yaponiyaning ikki gigant arenasi band qilindi. Saudiyalik investor Turki Al ash-Sheyx boshchiligidagi «Riyadh Season» loyihasi bokschilarga qanday rekord darajadagi gonorarlarni taklif etmoqda?

«Riyadh Season» Yaponiyada: Ikki ulkan stadion tanlovi

Dastlab Inoue jamoasi ushbu qarama-qarshilikni Nagoyadagi 17 ming kishilik «IG Arena»da tashkil etishni mo‘ljallagan edi. Biroq Turki Al ash-Sheyx aralashuvidan so‘ng voqealar rivoji misli ko‘rilmagan ko‘lamga chiqdi:

  • Mizuho PayPay Dome (Fukuoka): Fevral oyi uchun 40 ming tomoshabinga mo‘ljallangan ushbu stadion band qilindi (1993 yilda bu yerda restling shousiga 55 ming kishi to‘plangan).

  • Tokyo Dome (Tokio): Mart oyi uchun 57 ming tomoshabin sig‘adigan afsonaviy arena zaxira sifatida bron qilib qo‘yildi. Naoya Inoue avvalgi jangini aynan shu yerda Dzyunto Nakataniga qarshi o‘tkazgan edi.

Inoue – Rodriges superjangi: Asosiy faktlar va raqamlar

Ko‘rsatkich

Naoya Inoue (Yaponiya)

Jessi Rodriges (AQSH)

Reytingdagi o‘rni

The Ring P4P: 1-o‘rin

The Ring P4P: 4-o‘rin

Maqomi

Birinchi yarim yengil vaznda mutlaq chempion

Yengil vaznda jahon chempioni (26 yosh)

Vazn sharti

O‘z vaznida qabul qiladi

Inoue uchun vazn ko‘tarishga tayyor

Taklif etilgan gonorar

31+ million dollar (Rodrigesdan ~5 baravar ko‘p)

6,2+ million dollar (1 mlrd iyenadan ortiq)

Tashkilotchi

Turki Al ash-Sheyx («Riyadh Season»)

Turki Al ash-Sheyx («Riyadh Season»)

Medina bilan birlashtiruvchi jang va yakuniy qaror

Garchi «Riyadh Season» moliyaviy jihatdan astronomik shartlarni taklif etayotgan bo‘lsa-da, Jessi Rodriges jamoasi hali rasmiy yakuniy javobni bermagan.

Bunga sabab — amerikalik bokschi yil oxirida WBO yo‘nalishi chempioni Kristian Medinaga qarshi muhim birlashtiruvchi jangni o‘tkazishni rejalashtirganidir. Agar Rodriges ushbu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tsa, 2027 yil boshida Yaponiyada insoniyat tarixidagi eng katta boks kechalaridan biri bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.

Sizningcha, yosh va texnik Jessi Rodriges yuqori vaznga ko‘tarilib, «Monstr» laqabli Naoya Inoueni o‘z vatanida mag‘lub eta oladimi yoki yapon bokschisining mutlaq ustunligi davom etadimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va boks ixlosmandlariga ushbu eksklyuziv yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi