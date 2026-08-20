Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangi
Naoya Inoue va Jessi Rodriges o'rtasidagi superjang uchun Yaponiyadagi Mizuho PayPay Dome va Tokyo Dome arenalari band qilindi. The Ring P4P reytingida 1-o'rindagi Inoue birinchi yarim yengil vaznda mutlaq chempion, 4-o'rindagi 26 yoshli Rodriges esa yengil vazn jahon chempioni hisoblanadi. «Riyadh Season» loyihasi Inouega 31+ million dollar, Rodrigesga esa 6,2+ million dollar gonorar taklif qilmoqda.
Professional boks olamida so‘nggi yillarning eng kutilgan va shov-shuvli superjangi tayyorlanmoqda. Birinchi yarim yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni, The Ring P4P reytingining 1-raqamli bokschisi Naoya Inoue hamda reytingda 4-o‘rinda borayotgan amerikalik 26 yoshli chempion Jessi Rodriges to‘qnashuvi uchun Yaponiyaning ikki gigant arenasi band qilindi. Saudiyalik investor Turki Al ash-Sheyx boshchiligidagi «Riyadh Season» loyihasi bokschilarga qanday rekord darajadagi gonorarlarni taklif etmoqda?
«Riyadh Season» Yaponiyada: Ikki ulkan stadion tanlovi
Dastlab Inoue jamoasi ushbu qarama-qarshilikni Nagoyadagi 17 ming kishilik «IG Arena»da tashkil etishni mo‘ljallagan edi. Biroq Turki Al ash-Sheyx aralashuvidan so‘ng voqealar rivoji misli ko‘rilmagan ko‘lamga chiqdi:
Mizuho PayPay Dome (Fukuoka): Fevral oyi uchun 40 ming tomoshabinga mo‘ljallangan ushbu stadion band qilindi (1993 yilda bu yerda restling shousiga 55 ming kishi to‘plangan).
Tokyo Dome (Tokio): Mart oyi uchun 57 ming tomoshabin sig‘adigan afsonaviy arena zaxira sifatida bron qilib qo‘yildi. Naoya Inoue avvalgi jangini aynan shu yerda Dzyunto Nakataniga qarshi o‘tkazgan edi.
Inoue – Rodriges superjangi: Asosiy faktlar va raqamlar
Ko‘rsatkich
Naoya Inoue (Yaponiya)
Jessi Rodriges (AQSH)
Reytingdagi o‘rni
The Ring P4P: 1-o‘rin
The Ring P4P: 4-o‘rin
Maqomi
Birinchi yarim yengil vaznda mutlaq chempion
Yengil vaznda jahon chempioni (26 yosh)
Vazn sharti
O‘z vaznida qabul qiladi
Inoue uchun vazn ko‘tarishga tayyor
Taklif etilgan gonorar
31+ million dollar (Rodrigesdan ~5 baravar ko‘p)
6,2+ million dollar (1 mlrd iyenadan ortiq)
Tashkilotchi
Turki Al ash-Sheyx («Riyadh Season»)
Turki Al ash-Sheyx («Riyadh Season»)
Medina bilan birlashtiruvchi jang va yakuniy qaror
Garchi «Riyadh Season» moliyaviy jihatdan astronomik shartlarni taklif etayotgan bo‘lsa-da, Jessi Rodriges jamoasi hali rasmiy yakuniy javobni bermagan.
Bunga sabab — amerikalik bokschi yil oxirida WBO yo‘nalishi chempioni Kristian Medinaga qarshi muhim birlashtiruvchi jangni o‘tkazishni rejalashtirganidir. Agar Rodriges ushbu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tsa, 2027 yil boshida Yaponiyada insoniyat tarixidagi eng katta boks kechalaridan biri bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.
Sizningcha, yosh va texnik Jessi Rodriges yuqori vaznga ko‘tarilib, «Monstr» laqabli Naoya Inoueni o‘z vatanida mag‘lub eta oladimi yoki yapon bokschisining mutlaq ustunligi davom etadimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va boks ixlosmandlariga ushbu eksklyuziv yangilikni darhol ulashing!
…