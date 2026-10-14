Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Aston Villa — Fenerbaxche uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 2. Kesh M., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 29. Uan-Bissaka A., 8. Kamara B., 6. Barkli R., 7. Makginn Dj. (kapitan), 44. Manzambi Dj., 19. Mbaye I., 11. Djekson N.
Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 47. Alisson, 40. Bizot M., 26. Bogard L., 10. Buendiya E., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 35. Joao Gomes, 5. Mingz T., 42. Rayt Dj.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M. (kapitan), 15. Ake N., 3. Braun A., 6. Genduzi M., 5. Yuksek I., 11. Grinvud M., 17. Kaxvedji I., 70. Aydin O., 19. Muriki V.
Fenerbaxche zaxiradagilari: 7. Aktyurkoglu K., 13. Chetin T., 14. Demir Y. E., 28. Elmaz B., 34. Gyunok M., 91. Kante N., 9. Lukaku R., 22. Merjan L., 77. Mimovich O., 45. Nene D., 21. Pepra K.
Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kartal I.
Izohlar 0
…