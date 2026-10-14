Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Aston VillaFenerbaxche uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 2. Kesh M., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 29. Uan-Bissaka A., 8. Kamara B., 6. Barkli R., 7. Makginn Dj. (kapitan), 44. Manzambi Dj., 19. Mbaye I., 11. Djekson N.

Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 47. Alisson, 40. Bizot M., 26. Bogard L., 10. Buendiya E., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 35. Joao Gomes, 5. Mingz T., 42. Rayt Dj.

Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.

Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M. (kapitan), 15. Ake N., 3. Braun A., 6. Genduzi M., 5. Yuksek I., 11. Grinvud M., 17. Kaxvedji I., 70. Aydin O., 19. Muriki V.

Fenerbaxche zaxiradagilari: 7. Aktyurkoglu K., 13. Chetin T., 14. Demir Y. E., 28. Elmaz B., 34. Gyunok M., 91. Kante N., 9. Lukaku R., 22. Merjan L., 77. Mimovich O., 45. Nene D., 21. Pepra K.

Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kartal I.

Jonli reportaj JONLI
11
Fenerbaxche o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
10
Jon Makginn (Aston Villa) to‘pga qo‘li bilan teginib yubordi. Fenerbaxche jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
9
Joxan Manzambi (Aston Villa) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va zarba yo‘lladi, ammo himoyachi uni ajoyib tarzda qaytardi.
8
Ederson ajoyib seyv namoyish etdi! Ibragim Mbaye (Aston Villa) himoyachilarni osonlik bilan aldab o‘tdi va o‘rta masofadan zarba yo‘lladi. Uning pastlab borgan zarbasi darvoza markaziga yo‘naltirildi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib qoldi!
7
Og‘uz Aydin (Fenerbaxche) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, bu yomon qaror emasdi, ammo sheriklaridan hech biri to‘pga yetib kela olmadi.
7
Archi Braun (Fenerbaxche) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqilgach, penalti so‘ralmoqda. Barcha o‘yinchilar hakam tomon yugurishdi, ammo u penalti belgilashdan bosh tortdi. O‘yin davom etmoqda.
6
Irfan Kaxveji (Fenerbaxche) bunday xulq-atvor qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U raqibiga qarshi juda ehtiyotsizlik bilan o‘ynadi va Ivan Krujlyakda hushtak chalishdan boshqa iloj qolmadi. Aston Villa jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi.
6
Ross Barkli (Aston Villa) Viktor Lindelefning uzatmasiga birinchi bo‘lib yetib keldi va jarima maydonchasi yaqinidan darvoza tomon kuchli bosh zarbasini yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Fenerbaxche darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
5
Ibrohim Mbaye (Aston Villa) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
5
Joan Manzambi (Aston Villa) darvoza tomon yugurdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. Yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi, Aston Villa uni ijro etadi.
3
Jon Makginn (Aston Villa) qaytgan to‘pni egallab oldi va uzoq masofadan zarba berdi, ammo to‘p chap ustundan anchagina uzoqlikda o‘tib ketdi. Darvozabon bu vaziyatda xavotirlanishiga hojat yo‘q edi. Juda sust urinish. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Fenerbaxche darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
3
Jon Makginn (Aston Villa) oldinga uzatilgan to‘pga yetib olish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo to‘p juda kuchli uzatilgan edi.
2
Nelson Semedu (Fenerbaxche) va Vedat Muriki bir qator qisqa paslar orqali raqib himoyasini yorib o‘tishga urinishdi, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, hujumni to‘xtatib qoldi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:01
O‘yinchilar maydonda va Fenerbaxche o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Ivan Krujlyak ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Aston VillaFenerbaxcheChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Alexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdiAlexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdi27 iyul 17:18Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkinMason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin2 iyun 13:56Chelsi uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkoniyati hali ham saqlanib qolmoqdaChelsi uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkoniyati hali ham saqlanib qolmoqda6 may 01:34«Aston Villa» va «Sanderlend» jamoalari 19 aprel kuni o'zaro bahs olib borishadi«Aston Villa» va «Sanderlend» jamoalari 19 aprel kuni o'zaro bahs olib borishadi28 aprel 05:56«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi19 sentabr 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...