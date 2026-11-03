Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Barselona — Aston Villa uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 4. Farinyas B., 5. Kubarsi P., 18. Martin G., 2. Kanselu J., 16. Rodri, 8. Pedri, 10. Lamin Yamal, 7. Fermin, 17. Gordon A., 11. Rafinya (kapitan).
Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 32. Goren O., 25. Livakovich D., 13. Shensni V., 40. Viktor G.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 2. Kesh M., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 22. Maatsen I., 8. Kamara B., 35. Joao Gomes, 7. Makginn Dj. (kapitan), 44. Manzambi Dj., 10. Buendiya E., 11. Djekson N.
Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 47. Alisson, 6. Barkli R., 40. Bizot M., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 4. Xarvud-Bellis T., 53. Xemmings G., 19. Mbaye I., 5. Mingz T., 42. Rayt Dj.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Izohlar 0
…