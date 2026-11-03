Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn

·104·Sport
Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Barselona — Aston Villa uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 4. Farinyas B., 5. Kubarsi P., 18. Martin G., 2. Kanselu J., 16. Rodri, 8. Pedri, 10. Lamin Yamal, 7. Fermin, 17. Gordon A., 11. Rafinya (kapitan).

Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 32. Goren O., 25. Livakovich D., 13. Shensni V., 40. Viktor G.

Barselona bosh murabbiyi: Flik X.

Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 2. Kesh M., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 22. Maatsen I., 8. Kamara B., 35. Joao Gomes, 7. Makginn Dj. (kapitan), 44. Manzambi Dj., 10. Buendiya E., 11. Djekson N.

Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 47. Alisson, 6. Barkli R., 40. Bizot M., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 4. Xarvud-Bellis T., 53. Xemmings G., 19. Mbaye I., 5. Mingz T., 42. Rayt Dj.

Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.

Jonli reportaj1-0 JONLI
32
Joan Manzambi (Aston Villa) ajoyib yakkaxon yurishidan so‘ng darvoza markazi tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo Joan Garsiya ajoyib seyv bilan uni qaytardi va hisob o‘zgarishsiz qoldi.
31🟨
Emiliano Buendia (Aston Villa) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochkadan boshqa narsa kutmasa ham bo‘ladi. Va mana, sariq kartochka. Davide Massa cho‘ntagidan uni chiqarish uchun ikkilanmadi.
28
Entoni Gordon (Barselona) jarima maydonchasidagi pala-partishlikdan so‘ng to‘pga ega chiqdi, ammo uning darvozaning o‘ng tomoniga yo‘llagan zarbasi juda kuchsiz chiqdi va Zion Suzuki to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
26
Entoni Gordon (Barselona) qanday imkoniyatni boy berdi! U jarima maydonchasi ichida o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va darvozaning o‘ng tomoniga kuchli zarba yo‘lladi, ammo Zion Suzuki ajoyib seyv bilan uning gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
25
Joau Kanselu (Barselona) raqibiga qarshi juda keskin kurashga kirishdi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
24
Lamin Yamal (Barselona) Ferminni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi.
23
Joau Kanselu (Barselona) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi.
21
Ian Maatsen (Aston Villa) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Joan Garsiya to‘pni ushlab oldi.
20
Nikolas Jekson (Aston Villa) uzoq masofadan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo Joan Garsiya ajoyib reaksiya va to‘pni ilib olishdagi harakatlari uchun maqtovga loyiq.
19
Joan Manzambi (Aston Villa) yaxshi uzatmani qabul qilib olgach, zarba berdi. Uning jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
18
Davide Massa hushtagini chaldi, chunki Lamin Yamal (Barselona) to‘p o‘rniga raqibning oyog‘iga zarba berdi.
16
Entoni Gordon ajoyib harakatlardan so‘ng Lamin Yamalni (Barselona) topdi, ammo u jarima maydonchasi burchagidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan anchagina chetga o‘tib ketdi.
14
Barselona yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq va chiroyli paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
11🟨
O‘yin to‘xtatildi. Yan Matsen (Aston Villa) sariq kartochka oldi. Endi u yanada ehtiyotkor bo‘lishi kerak.
11
Aston Villa burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
10
Joao Gomes (Aston Villa) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
10
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aston Villa burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.
10
Metti Kesh (Aston Villa) to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
7
Rafinya (Barselona) jarima maydonchasi burchagidan jarima zarbasini amalga oshirib, to‘pni markazga uzatdi. Uning uzatmasi noaniq bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
71-0
Gol! Himoyadagi xato Lamin Yamal (Barselona) uchun qulay imkoniyat yaratdi, u esa xotirjamlik bilan yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 1:0.
6
Ian Maatsen (Aston Villa) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyoqlariga ham zarba berib yubordi. Davide Massa qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Barselona jarima zarbasi ishlab oldi. Bu to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berish uchun juda qulay vaziyat.
5
Entoni Gordon (Barselona) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni mohirona qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib, qaytdi.
3
Fermin (Barselona) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
01:02
O‘yinchilar maydonda va Aston Villa o‘yinni boshlab beradi.
01:01
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Bugungi o‘yinni Davide Massa boshqarib boradi.
01:00
Ushbu o‘yin tafsilotlarida, uchrashuv boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
01:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
BarselonaAston VillaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Kecha 16:28Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiHansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiKecha 06:59Aston Villa — Viking: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Viking: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:49Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnPSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:01“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar“Barselona”ning “PSJ”ga qarshi qaydnomasi e’lon qilindi — yo‘qotishlar va kutilmagan nomlar20 oktabr 07:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi