Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn

·56·Sport
Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi FenerbaxcheSlaviya Praga uchrashuvi 20 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 15. Ake N., 7. Aktyurkoglu K., 70. Aydin O., 3. Braun A., 11. Grinvud M., 6. Genduzi M., 91. Kante N., 19. Muriki V., 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M.

Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kartal I.

Slaviya Praga boshlang‘ich tarkibi: 35. Markovich Y., 20. Ayaosi E., 8. Kubiak O., 16. Mozes D., 6. N'Gessan A., 30. Novak V., 17. Provod L. (kapitan), 10. Shturm D., 15. Suleyman M., 27. Vlchek T., 4. Zima D.

Slaviya Praga bosh murabbiyi: Trpishovski Y.

Jonli reportaj2-0 JONLI
112-0
Gol! Nelson Semedudan ajoyib harakat, u hujum tashkil etishda muhim rol o‘ynadi. U to‘pni Meyson Grinvudga (Fenerbaxche) uzatdi, Grinvud esa ajoyib zarba bilan darvozaning yuqori o‘ng burchagini nishonga olib, Yakub Markovichni dog‘da qoldirdi. 2:0.
10
Vedat Muriki (Fenerbaxche) to‘pni egallab oldi va raqibini aldab o‘tdi, ammo uning yurishini hujumdagi qoidabuzarlikni qayd etgan hakam Rikardo De Burgos to‘xtatib qoldi.
7
Daniel Shturm (Slaviya Praga) jarima maydoni ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning darvoza tomon yo‘llagan zarbasi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
7
Vedat Muriki (Fenerbaxche) Ngolo Kantega uzatma berdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi.
7
Fenerbaxche maydon markazida juda ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
41-0
Og‘uz Aydin (Fenerbaxche) chinakam sehrli vaziyat yaratdi va to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga aniq yo‘llab, ajoyib gol urdi!
3
Og‘uz Aydin (Fenerbahche) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari uni qaytarib qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
2
Natan Ake (Fenerbaxche) Meyson Grinvudni ajoyib uzatma bilan topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh hudud yarata olmadi.
2
Fenerbaxche yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar orqali kombinatsiya tashkil etmoqda.
1
Daniel Shturm (Slaviya Praga) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:46
O‘yinni Fenerbaxche boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Rikardo De Burgos boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
21:45
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
FenerbaxcheSlaviya PragaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Chexiya terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiChexiya terma jamoasining mundial uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi1 iyun 06:42Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkinMason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin2 iyun 13:56Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matnSparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33«Sabah» YECHLda «Slaviya»ni taslim etdi, «Sporting» Fransiyadan g‘alaba bilan qaytdi«Sabah» YECHLda «Slaviya»ni taslim etdi, «Sporting» Fransiyadan g‘alaba bilan qaytdi14 oktabr 06:26Muhammad Saloh Turkiyaga yoʻl olishi mumkin: "Fenerbaxche" jiddiy daʼvogarMuhammad Saloh Turkiyaga yoʻl olishi mumkin: "Fenerbaxche" jiddiy daʼvogar1 may 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi