Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Fenerbaxche — Slaviya Praga uchrashuvi 20 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 15. Ake N., 7. Aktyurkoglu K., 70. Aydin O., 3. Braun A., 11. Grinvud M., 6. Genduzi M., 91. Kante N., 19. Muriki V., 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M.
Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kartal I.
Slaviya Praga boshlang‘ich tarkibi: 35. Markovich Y., 20. Ayaosi E., 8. Kubiak O., 16. Mozes D., 6. N'Gessan A., 30. Novak V., 17. Provod L. (kapitan), 10. Shturm D., 15. Suleyman M., 27. Vlchek T., 4. Zima D.
Slaviya Praga bosh murabbiyi: Trpishovski Y.
Jonli reportaj2-0 JONLI
11
Gol! Nelson Semedudan ajoyib harakat, u hujum tashkil etishda muhim rol o‘ynadi. U to‘pni Meyson Grinvudga (Fenerbaxche) uzatdi, Grinvud esa ajoyib zarba bilan darvozaning yuqori o‘ng burchagini nishonga olib, Yakub Markovichni dog‘da qoldirdi. 2:0.
10
Vedat Muriki (Fenerbaxche) to‘pni egallab oldi va raqibini aldab o‘tdi, ammo uning yurishini hujumdagi qoidabuzarlikni qayd etgan hakam Rikardo De Burgos to‘xtatib qoldi.
7
Daniel Shturm (Slaviya Praga) jarima maydoni ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning darvoza tomon yo‘llagan zarbasi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
7
Vedat Muriki (Fenerbaxche) Ngolo Kantega uzatma berdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi.
7
Fenerbaxche maydon markazida juda ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
4
Og‘uz Aydin (Fenerbaxche) chinakam sehrli vaziyat yaratdi va to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga aniq yo‘llab, ajoyib gol urdi!
3
Og‘uz Aydin (Fenerbahche) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari uni qaytarib qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
2
Natan Ake (Fenerbaxche) Meyson Grinvudni ajoyib uzatma bilan topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh hudud yarata olmadi.
2
Fenerbaxche yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar orqali kombinatsiya tashkil etmoqda.
1
Daniel Shturm (Slaviya Praga) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:46
O‘yinni Fenerbaxche boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Rikardo De Burgos boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
21:45
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…