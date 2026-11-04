«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchi

·4·Sport
«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • Chempionlar ligasi doirasida «Aston Villa» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba bilan o‘ziga nisbatan bo‘lgan shubhalarni tarqatib yubordi.
  • «Yevro-futbol» nashri ushbu bahsda eng yuqori baholangan to‘rt nafar futbolchi reytingini e’lon qildi.
  • Rafinya Dias va Fermin Lopes 8,5 ball bilan eng yaxshi natijani qayd etgan bo‘lsa, Lamin Yamal hamda Joau Kanselu 7,5 ballga loyiq ko‘rildi.

«PSJ» va «Real»dan uchralgan ketma-ket mag‘lubiyatlardan so‘ng, «Aston Villa»ga qarshi Chempionlar ligasi bahsi oldidan «Barselona» atrofida ma’lum xavotirlar bor edi. To‘g‘ri, kataloniyaliklar ichki chempionatda «Alaves» kabi o‘rtamiyona raqiblar darvozasiga 6 ta gol urib, osonlikcha yirik g‘alabalarga erishayotgan bo‘lsa-da, top-klublar bilan bahslarda oqsayotgandi. Biroq Angliya premer-ligasining jipslashgan va jismoniy jihatdan kuchli jamoasi ustidan qozonilgan yirik g‘alaba barcha shubhalarni tarqatib yubordi.

«Yevro-futbol» nashri Xans-Diter Flik shogirdlarining ushbu bahsdagi harakatlarini o‘n ballik tizim asosida baholab, bellashuv taqdirini hal qilgan eng yaxshi to‘rt nafar futbolchi reytingini e’lon qildi.

«Barselona» — «Aston Villa» o‘yinining eng yaxshi futbolchilari reytingi

Futbolchi

Pozitsiyasi

Ball (10 dan)

Maydondagi asosiy harakatlari va foydasi

Rafinya Dias

Hujumchi

8,5

2 ta aniq zarbadan 2 ta gol (dubl), yuqori pressingda benuqson harakat, Pau Torres ustidan to‘liq ustunlik

Fermin Lopes

Yarimhimoyachi

8,5

1 ta golli uzatma, 3 ta to‘pni olib qo‘yish, 3 ta to‘pni qaytarib olish va markazda ulkan hajmdagi qora ish

Lamin Yamal

Hujumchi (Vinger)

7,5

Hisobni ochgan muhim gol, pressing orqali raqib xatosini jazolash va keskin driblinglar

Joau Kanselu

Himoyachi

7,5

Chap qanotni to‘liq nazorat qilish, 4 ta muvaffaqiyatli dribling, 3-gol uchun «shvedka» uslubidagi ajoyib assist

Qahramonlarning maydondagi foydali harakatlari tahlili

  • Rafinya (8,5 ball) — 100 foizlik samaradorlik: Braziliyalik futbolchi to‘liq mahorat evaziga dubl qayd etdi. U raqib markaziy himoyachisi Pau Torresga hech qanday imkoniyat qoldirmadi: avval uni dribling bilan aldab o‘tib darvozani ishg‘ol qilgan bo‘lsa, keyin esa himoyachidan qochib ketib, Kanseluning uzatmasini golga aylantirdi.

  • Fermin Lopes (8,5 ball) — yashirin motor: Faqatgina Rafinyaga bergan golli pasi bilan cheklanib qolmadi. U pressingda himoyani yorib o‘tishda asosiy figura bo‘ldi — 3 ta to‘pni tortib olish va 3 ta to‘pni qaytarish bilan «Barsa»ning barcha xavfli qarshi hujumlariga debocha yaratib berdi.

  • Lamin Yamal (7,5 ball) — ruhiy ustunlik omili: Bahsni juda faol boshlab, Gomesning uzatmasini bloklab hisobni ochdi. O‘yinni raqib jarima maydoni ichiga ko‘chirishda uning driblinglari katta rol o‘ynadi.

  • Joau Kanselu (7,5 ball) — qanotdagi yetakchi: Ayniqsa ikkinchi taymda portugaliyalik qanot himoyachisi porladi. U raqiblarni 4 marta aldab o‘tdi va uchinchi goldagi «shvedka» uslubidagi betakror pasi bilan muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.

Sizningcha, mazkur o‘yinda «Barselona» safida qaysi futbolchining o‘yini sizga ko‘proq manzur bo‘ldi — dubl muallifi Rafinyami yoki pressing asoschisi Fermin Lopes?

O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» ixlosmandlariga ushbu batafsil sharhni darhol ulashing!

BarselonaAston VillaChempionlar ligasiXans-Diter Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdiXans-Diter Flik «Aston Villa» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirdiBugun 10:27Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnBarselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnKecha 23:52Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldiFlik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi31 oktabr 17:32Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiRafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiBugun 07:13Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?Flik va Deku yangi transfer ustida bosh qotirmoqda: “Barselona” qishda kimni olib keladi?30 oktabr 18:24Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Kecha 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi