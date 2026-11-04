«Barselona»ning «Aston Villa» ustidan yirik g‘alabasini ta’minlagan eng yaxshi 4 futbolchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Chempionlar ligasi doirasida «Aston Villa» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba bilan o‘ziga nisbatan bo‘lgan shubhalarni tarqatib yubordi.
- «Yevro-futbol» nashri ushbu bahsda eng yuqori baholangan to‘rt nafar futbolchi reytingini e’lon qildi.
- Rafinya Dias va Fermin Lopes 8,5 ball bilan eng yaxshi natijani qayd etgan bo‘lsa, Lamin Yamal hamda Joau Kanselu 7,5 ballga loyiq ko‘rildi.
«PSJ» va «Real»dan uchralgan ketma-ket mag‘lubiyatlardan so‘ng, «Aston Villa»ga qarshi Chempionlar ligasi bahsi oldidan «Barselona» atrofida ma’lum xavotirlar bor edi. To‘g‘ri, kataloniyaliklar ichki chempionatda «Alaves» kabi o‘rtamiyona raqiblar darvozasiga 6 ta gol urib, osonlikcha yirik g‘alabalarga erishayotgan bo‘lsa-da, top-klublar bilan bahslarda oqsayotgandi. Biroq Angliya premer-ligasining jipslashgan va jismoniy jihatdan kuchli jamoasi ustidan qozonilgan yirik g‘alaba barcha shubhalarni tarqatib yubordi.
«Yevro-futbol» nashri Xans-Diter Flik shogirdlarining ushbu bahsdagi harakatlarini o‘n ballik tizim asosida baholab, bellashuv taqdirini hal qilgan eng yaxshi to‘rt nafar futbolchi reytingini e’lon qildi.
«Barselona» — «Aston Villa» o‘yinining eng yaxshi futbolchilari reytingi
Futbolchi
Pozitsiyasi
Ball (10 dan)
Maydondagi asosiy harakatlari va foydasi
Rafinya Dias
Hujumchi
8,5
2 ta aniq zarbadan 2 ta gol (dubl), yuqori pressingda benuqson harakat, Pau Torres ustidan to‘liq ustunlik
Fermin Lopes
Yarimhimoyachi
8,5
1 ta golli uzatma, 3 ta to‘pni olib qo‘yish, 3 ta to‘pni qaytarib olish va markazda ulkan hajmdagi qora ish
Lamin Yamal
Hujumchi (Vinger)
7,5
Hisobni ochgan muhim gol, pressing orqali raqib xatosini jazolash va keskin driblinglar
Joau Kanselu
Himoyachi
7,5
Chap qanotni to‘liq nazorat qilish, 4 ta muvaffaqiyatli dribling, 3-gol uchun «shvedka» uslubidagi ajoyib assist
Qahramonlarning maydondagi foydali harakatlari tahlili
Rafinya (8,5 ball) — 100 foizlik samaradorlik: Braziliyalik futbolchi to‘liq mahorat evaziga dubl qayd etdi. U raqib markaziy himoyachisi Pau Torresga hech qanday imkoniyat qoldirmadi: avval uni dribling bilan aldab o‘tib darvozani ishg‘ol qilgan bo‘lsa, keyin esa himoyachidan qochib ketib, Kanseluning uzatmasini golga aylantirdi.
Fermin Lopes (8,5 ball) — yashirin motor: Faqatgina Rafinyaga bergan golli pasi bilan cheklanib qolmadi. U pressingda himoyani yorib o‘tishda asosiy figura bo‘ldi — 3 ta to‘pni tortib olish va 3 ta to‘pni qaytarish bilan «Barsa»ning barcha xavfli qarshi hujumlariga debocha yaratib berdi.
Lamin Yamal (7,5 ball) — ruhiy ustunlik omili: Bahsni juda faol boshlab, Gomesning uzatmasini bloklab hisobni ochdi. O‘yinni raqib jarima maydoni ichiga ko‘chirishda uning driblinglari katta rol o‘ynadi.
Joau Kanselu (7,5 ball) — qanotdagi yetakchi: Ayniqsa ikkinchi taymda portugaliyalik qanot himoyachisi porladi. U raqiblarni 4 marta aldab o‘tdi va uchinchi goldagi «shvedka» uslubidagi betakror pasi bilan muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.
Sizningcha, mazkur o‘yinda «Barselona» safida qaysi futbolchining o‘yini sizga ko‘proq manzur bo‘ldi — dubl muallifi Rafinyami yoki pressing asoschisi Fermin Lopes?
O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» ixlosmandlariga ushbu batafsil sharhni darhol ulashing!
Izohlar 0
…