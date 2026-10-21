Aston Villa — Viking: tarkiblar va jonli matn

·0·Sport
Aston Villa — Viking: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Aston VillaViking uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 5. Mingz T., 7. Makginn Dj. (kapitan), 6. Barkli R., 35. Joao Gomes, 10. Buendiya E., 47. Alisson, 11. Djekson N.

Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 40. Bizot M., 26. Bogard L., 2. Kesh M., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 4. Xarvud-Bellis T., 53. Xemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Rayt Dj.

Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.

Viking boshlang‘ich tarkibi: 1. Ostbo A., 2. Xaugen X. Y., 27. Daland Y., 6. Stensness G., 5. Xeggxeym X., 7. Askildsen K., 8. Bell Y., 29. Moi T., 20. Kristiansen P., 22. Botxeym E., 10. Tripich Z. (kapitan).

Viking zaxiradagilari: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal X., 19. Chosich A., 25. Falkener X., 23. Fuglestad N., 33. Xansen Y., 28. Xaugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.

Viking bosh murabbiyi: Arsxeym B.

Aston VillaVikingChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» «Viking» bilan durang o‘ynadi«Bavariya» «Viking» bilan durang o‘ynadi14 oktabr 06:00Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Alexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdiAlexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdi27 iyul 17:18Chelsi uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkoniyati hali ham saqlanib qolmoqdaChelsi uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkoniyati hali ham saqlanib qolmoqda6 may 01:34«Aston Villa» va «Sanderlend» jamoalari 19 aprel kuni o'zaro bahs olib borishadi«Aston Villa» va «Sanderlend» jamoalari 19 aprel kuni o'zaro bahs olib borishadi28 aprel 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi