Aston Villa — Viking: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Aston Villa — Viking uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelef V., 14. Torres P., 5. Mingz T., 7. Makginn Dj. (kapitan), 6. Barkli R., 35. Joao Gomes, 10. Buendiya E., 47. Alisson, 11. Djekson N.
Aston Villa zaxiradagilari: 18. Abraxam T., 40. Bizot M., 26. Bogard L., 2. Kesh M., 17. Garnacho A., 27. Goretska L., 4. Xarvud-Bellis T., 53. Xemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Rayt Dj.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Viking boshlang‘ich tarkibi: 1. Ostbo A., 2. Xaugen X. Y., 27. Daland Y., 6. Stensness G., 5. Xeggxeym X., 7. Askildsen K., 8. Bell Y., 29. Moi T., 20. Kristiansen P., 22. Botxeym E., 10. Tripich Z. (kapitan).
Viking zaxiradagilari: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal X., 19. Chosich A., 25. Falkener X., 23. Fuglestad N., 33. Xansen Y., 28. Xaugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.
Viking bosh murabbiyi: Arsxeym B.
Izohlar 0
…