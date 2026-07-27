Alexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdi
Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho faoliyatini Aston Villa safida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi Birmingem klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida oʻtgan va kelishuvda kelgusida uni toʻliq sotib olish bandi ham mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, transfer summasi taxminan 42,5 million funt sterlingni tashkil qilishi mumkin. Ushbu oʻtish yosh futbolchi uchun soʻnggi paytlarda qiyin kechgan faoliyatini qayta tiklash va oʻziga boʻlgan ishonchni yana qaytarish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Yevrokuboklar va Chempionlar ligasi omiliAston Villa safiga qoʻshilgach, Garnacho yangi jamoani tanlashida qitʼaning nufuzli musobaqalarida ishtirok etish istagi hal qiluvchi rol oʻynaganini taʼkidladi. Uning bu soʻzlari sobiq jamoasi Chelsiga nisbatan oʻziga xos ishora sifatida qabul qilindi, chunki London klubi oʻtgan mavsum Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan chetda qolgandi.
«Men Yevropa musobaqalarida oʻynash qanchalik muhimligini yaxshi tushunaman. Menga ishonch beradigan va Manchester Yunayteddagi ilk yillarimdagi darajamga qaytaradigan jamoa kerak edi. Chempionlar ligasi — eng yaxshi musobaqa va biz bu mavsumda unda oʻynaymiz», — deya taʼkidladi futbolchi.
Manchesterdagi qiyin davr va ziddiyatlarGarnachoning faoliyati soʻnggi vaqtlarda pasayish tendensiyasiga ega boʻlib qolgandi. Uning Manchester Yunayteddan ketishi ham anchagina shov-shuvlarga sabab boʻlgan va sobiq bosh murabbiy Ruben Amorim bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelgandi.
Ayniqsa, 2025-yilgi Yevropa ligasi finalida asosiy tarkibga kiritilmaganidan noroziligini ochiq bildirgani vaziyatni yanada chigallashtirgan edi. Shundan soʻng Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtgan futbolchi Londonda ham barqaror oʻyin koʻrsatib, asosiy tarkibdan joy ola olmadi.
Endilikda Alexandro Garnacho Aston Villa safida oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olishga va Chempionlar ligasi bahslarida munosib harakat qilishga intilmoqda. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi ham iqtidorli hujumchidan jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirishini kutmoqda.
…