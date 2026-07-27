Alexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdi

·37·Sport
Alexandro Garnacho Chelsidan Aston Villaga koʻchib oʻtdi

Argentina terma jamoasi vingeri Alexandro Garnacho faoliyatini Aston Villa safida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi Birmingem klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida oʻtgan va kelishuvda kelgusida uni toʻliq sotib olish bandi ham mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, transfer summasi taxminan 42,5 million funt sterlingni tashkil qilishi mumkin. Ushbu oʻtish yosh futbolchi uchun soʻnggi paytlarda qiyin kechgan faoliyatini qayta tiklash va oʻziga boʻlgan ishonchni yana qaytarish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Yevrokuboklar va Chempionlar ligasi omili

Aston Villa safiga qoʻshilgach, Garnacho yangi jamoani tanlashida qitʼaning nufuzli musobaqalarida ishtirok etish istagi hal qiluvchi rol oʻynaganini taʼkidladi. Uning bu soʻzlari sobiq jamoasi Chelsiga nisbatan oʻziga xos ishora sifatida qabul qilindi, chunki London klubi oʻtgan mavsum Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan chetda qolgandi.

«Men Yevropa musobaqalarida oʻynash qanchalik muhimligini yaxshi tushunaman. Menga ishonch beradigan va Manchester Yunayteddagi ilk yillarimdagi darajamga qaytaradigan jamoa kerak edi. Chempionlar ligasi — eng yaxshi musobaqa va biz bu mavsumda unda oʻynaymiz», — deya taʼkidladi futbolchi.

Manchesterdagi qiyin davr va ziddiyatlar

Garnachoning faoliyati soʻnggi vaqtlarda pasayish tendensiyasiga ega boʻlib qolgandi. Uning Manchester Yunayteddan ketishi ham anchagina shov-shuvlarga sabab boʻlgan va sobiq bosh murabbiy Ruben Amorim bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelgandi.

Ayniqsa, 2025-yilgi Yevropa ligasi finalida asosiy tarkibga kiritilmaganidan noroziligini ochiq bildirgani vaziyatni yanada chigallashtirgan edi. Shundan soʻng Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtgan futbolchi Londonda ham barqaror oʻyin koʻrsatib, asosiy tarkibdan joy ola olmadi.

Endilikda Alexandro Garnacho Aston Villa safida oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olishga va Chempionlar ligasi bahslarida munosib harakat qilishga intilmoqda. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi ham iqtidorli hujumchidan jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirishini kutmoqda.

Alexandro GarnachoAston VillaChelseaChempionlar ligasiAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi