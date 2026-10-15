Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi GentOrxus uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Gent boshlang‘ich tarkibi: 33. Ruf D. (kapitan), 20. Araujo T., 7. Balikvisha M., 16. Berdjess K., 75. Sisse I., 17. Delorj M., 27. De Fliger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Xeyden S., 57. Volkart M.

Gent zaxiradagilari: 39. Ayinde A., 8. Benesh L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaui M., 45. Goore X., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 18. Samoiz M., 59. Sek E. X., 14. Uilson K.

Gent bosh murabbiyi: De Mil R.

Orxus boshlang‘ich tarkibi: 21. Xedenstad M., 26. Andersen Y., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (kapitan), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kal E., 18. Makkouatt K., 25. Rosler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.

Orxus zaxiradagilari: 31. Bek T., 33. Kallo L., 29. Karstensen R., 39. Emmeri F., 1. Xansen Y., 16. Djonsson J., 8. Yorgensen S., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.

Orxus bosh murabbiyi: Poulsen J.

Jonli reportaj JONLI
27
Burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasiga ajoyib uzatma amalga oshirildi va u Kolin Roslerning (Orxus) boshiga kelib tushdi. U to‘pni o‘ng ustun tomon yo‘naltirdi, ammo himoyachilardan biri darvozabonni sug‘urtalab, to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
26
Kristian Arnstad (Orxus) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
25
Ibraima Sisse (Gent) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortiga o‘tish uchun bo‘sh hududga ega edi, ammo u juda erta harakatni boshladi.
24
Mishel-Anj Balikisha (Gent) qanday qulay imkoniyatni boy berdi! U jarima maydonchasi ichida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va darvozaning o‘rtasiga tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Mads Xedenstad to‘pni osonlik bilan egallab, xavfni bartaraf etdi.
23
O‘yin: Gent - Aarxus. Hisob: 0-0. Sharh: Umumiy zarbalar – 2:0.
21🔁
Mikael Anderson (Orxus) jarohati sababli maydonni tark etdi. Yakob Poulsen Frederik Emmeriga imkoniyat bermoqda.
18
Mikael Anderson (Orxus) jarohat olganidan so‘ng qiynalayotganga o‘xshaydi. Umid qilamizki, u o‘yinni davom ettira oladi.
16
Kristian Arnstad (Orxus) burchak zarbasini amalga oshiradi.
15
Mishel-Anj Balikisha (Gent) raqibini ushlab qolib, to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymagani uchun qoidani buzdi.
13
Matias Delorj (Gent) himoyachilardan biri to‘pni yaxshi qaytarganidan so‘ng burchak zarbasini amalga oshirish uchun yo‘l oldi.
12
Stefen Chamche (Orxus) qo‘pol o‘yini uchun jarima zarbasiga sababchi bo‘ldi. Hakam Bulat Sariyev vaziyatni to‘liq kuzatib turdi.
10
Gent ajoyib harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
8
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Gent darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
5
O‘yin to‘xtatildi. Kallum Makkovat (Orxus) to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. U o‘z xatosini yaxshi anglagani uchun hech qanday e’tiroz yoki imo-ishoralar qilayotgani yo‘q. Gent jarima zarbasini amalga oshiradi.
3
To‘p yon chiziqdan tashqariga chiqib ketdi. Gent jamoasi to‘pni o‘yinga kiritib beradi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:47
O‘yinni Gent boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Bulat Sariyev.
21:45
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
21:45
Bugungi bahsning matnli onlayn translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
GentOrxusKonferensiya ligasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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