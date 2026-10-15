Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Gent — Orxus uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Gent boshlang‘ich tarkibi: 33. Ruf D. (kapitan), 20. Araujo T., 7. Balikvisha M., 16. Berdjess K., 75. Sisse I., 17. Delorj M., 27. De Fliger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Xeyden S., 57. Volkart M.
Gent zaxiradagilari: 39. Ayinde A., 8. Benesh L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaui M., 45. Goore X., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 18. Samoiz M., 59. Sek E. X., 14. Uilson K.
Gent bosh murabbiyi: De Mil R.
Orxus boshlang‘ich tarkibi: 21. Xedenstad M., 26. Andersen Y., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (kapitan), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kal E., 18. Makkouatt K., 25. Rosler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.
Orxus zaxiradagilari: 31. Bek T., 33. Kallo L., 29. Karstensen R., 39. Emmeri F., 1. Xansen Y., 16. Djonsson J., 8. Yorgensen S., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.
Orxus bosh murabbiyi: Poulsen J.
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