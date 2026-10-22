Orxus — Egnatiya: tarkiblar va jonli matn

45+4⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va o‘yinchilar o‘z kiyinish xonalari tomon yo‘l olishmoqda.
45+4
Altin Kriyeziu (KF Egnatiya) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va darvoza markazi tomon zarba yo‘lladi, ammo Yesper Xansen to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
45+3
Ildi Gruda (KF Egnatiya) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib futbolchisi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
45
O‘yinga kamida 3 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Daniel Adjessa (KF Egnatiya) sirpanib kelib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
41
Egnatiya maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
39🟨
Ante Kulina Kristian Arnstadga (Orxus) sariq kartochka ko‘rsatdi.
37
Kristian Arnstad (Orxus) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni himoyachilar uzoqlashtirishdi.
35
Tobias Molgor (Orxus) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni egallab olishdi.
32
Egnatiya futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
30
Daniel Adjessa (KF Egnatiya) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Egnatiya to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
26
Altin Kriyeziu (KF Egnatiya) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni bemalol uzoqlashtirishdi.
26
Karim Lukili (KF Egnatiya) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
25
Egnatiya futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
21
Ildi Gruda (KF Egnatiya) darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvozaning o‘ng tomonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Orxus darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
21
Egnatiya aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
19
Ikkala jamoaning to‘pga egalik qilish bo‘yicha joriy statistikasi – 44:56.
18
Orxus o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pga egalik qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
16🟨
Ante Kulina og‘ir o‘yin uchun Altin Kriyeziuga (KF Egnatiya) sariq kartochka ko‘rsatdi.
13⚽0-1
Ildi Gruda (KF Egnatiya) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va sovuqqonlik bilan darvozani ishg‘ol qildi. Uning zarbasi o‘ng ustunning pastki qismiga tegib, darvoza to‘ridan joy oldi. Ajoyib gol!
12🔁
Yakob Poulsen zaxiraga futbolchi tayyorlamoqda. Kallum MakKovatt o‘rniga Tobias Molgor (Orxus) maydonga tushmoqda.
11🟨
Andrey Yago (KF Egnatiya) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Ante Kulina tomonidan haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatildi.
8
Orxus futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasida bo‘shliqlar paydo bo‘lishini kutishmoqda.
8
Egnatiya to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta uzatmalarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
7
Andrey Yago (KF Egnatiya) jarima zarbasini amalga oshirish uchun to‘p oldiga keldi va uni o‘zi tepishga qaror qildi, to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga yo‘lladi, ammo Yesper Xansen sakrab, to‘pni qaytarib qoldi.
4
Orxus jamoasi hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun aniq va ketma-ket paslar bilan o‘yinni davom ettirmoqda.
3
Egnatiya ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lishsa, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
3🟥
Ante Kulina ikkilanmasdan qizil kartochka ko‘rsatdi. Erik Kal (Orxus) maydonni erta tark etadi va o‘z qo‘polligi haqida o‘ylab olishi mumkin.
3
Yon chiziq hakami to‘g‘ri qaror qabul qildi va Egnatiya burchak zarbasini amalga oshiradi.
2
Orxus jamoasi yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar seriyasini amalga oshirmoqda.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
00:06
O‘yinni Egnatiya boshlab beradi.
00:06
Bugungi o‘yinni Ante Kulina boshqarib boradi.
00:06
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
00:06
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…