Orxus — Braga: tarkiblar va jonli matn

·22·Sport
Orxus — Braga: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Orxus — Braga uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Orxus boshlang‘ich tarkibi: 21. Xedenstad M., 14. Molgaard T., 25. Rosler K., 33. Kallo L., 29. Karstensen R., 10. Arnstad K. (kapitan), 4. Knudsen M., 11. Links G., 8. Yorgensen S., 18. Makkouatt K., 27. Tchamche S.

Orxus zaxiradagilari: 26. Andersen Y., 31. Bek T., 28. Bogere Y., 44. Kamara M., 39. Emmeri F., 1. Xansen Y., 22. Xaugstrup O., 16. Djonsson J., 20. Kristyansson T., 7. Solbakken M., 45. Storch K., 42. van der Raad M.

Orxus bosh murabbiyi: Poulsen J.

Braga boshlang‘ich tarkibi: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbilke G., 37. Barishich A., 7. Travassos, 29. Gorbi, 20. Dorjeles M., 8. Moutinyu J., 77. Martines G., 10. Viktor P., 21. Orta R. (kapitan).

Braga zaxiradagilari: 26. Arrey-Mbi B., 44. Bayrami A., 78. Karvalyu J., 98. Koshta F., 23. Xuseynbashich D., 16. Markes T., 17. Miloshevich Y., 9. Navarro F., 50. Rodriges D., 34. Tiknaz D. E., 6. Vitor Karvalo, 19. Vind Y.

Braga bosh murabbiyi: Karvalo F.

Jonli reportaj JONLI
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
22:49
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Braga o‘yinni boshlab beradi.
22:45
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Florian Badshtubner tayinlandi.
22:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
22:45
Assalomu alaykum va xush kelibsiz! Biz sizga o‘yin davomida sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
OrxusBragaKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Orxus — Egnatiya: tarkiblar va jonli matnOrxus — Egnatiya: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:15Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Braga — Gent: tarkiblar va jonli matnBraga — Gent: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:24FK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matnFK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdiBokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi11 avgust 23:32Rahmonaliyevning pasi umidni saqladi: «Sabah» Daniyada yengildiRahmonaliyevning pasi umidni saqladi: «Sabah» Daniyada yengildi6 avgust 06:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi