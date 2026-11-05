Orxus — Braga: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Orxus — Braga uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Orxus boshlang‘ich tarkibi: 21. Xedenstad M., 14. Molgaard T., 25. Rosler K., 33. Kallo L., 29. Karstensen R., 10. Arnstad K. (kapitan), 4. Knudsen M., 11. Links G., 8. Yorgensen S., 18. Makkouatt K., 27. Tchamche S.
Orxus zaxiradagilari: 26. Andersen Y., 31. Bek T., 28. Bogere Y., 44. Kamara M., 39. Emmeri F., 1. Xansen Y., 22. Xaugstrup O., 16. Djonsson J., 20. Kristyansson T., 7. Solbakken M., 45. Storch K., 42. van der Raad M.
Orxus bosh murabbiyi: Poulsen J.
Braga boshlang‘ich tarkibi: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbilke G., 37. Barishich A., 7. Travassos, 29. Gorbi, 20. Dorjeles M., 8. Moutinyu J., 77. Martines G., 10. Viktor P., 21. Orta R. (kapitan).
Braga zaxiradagilari: 26. Arrey-Mbi B., 44. Bayrami A., 78. Karvalyu J., 98. Koshta F., 23. Xuseynbashich D., 16. Markes T., 17. Miloshevich Y., 9. Navarro F., 50. Rodriges D., 34. Tiknaz D. E., 6. Vitor Karvalo, 19. Vind Y.
Braga bosh murabbiyi: Karvalo F.
Izohlar 0
…