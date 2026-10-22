Braga — Gent: tarkiblar va jonli matn

·34·Sport
Braga — Gent: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi BragaGent uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Braga boshlang‘ich tarkibi: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbilke G., 37. Barishich A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Viktor P., 8. Moutinyu J., 29. Gorbi, 11. Gabriel Silva, 21. Orta R. (kapitan), 17. Miloshevich Y.

Braga zaxiradagilari: 44. Bayrami A., 20. Dorjeles M., 23. Xuseynbashich D., 16. Markes T., 77. Martines G., 9. Navarro F., 50. Rodriges D., 12. Sa T., 22. Serxio Barsiya, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Karvalo.

Braga bosh murabbiyi: Karvalo F.

Gent boshlang‘ich tarkibi: 33. Ruf D. (kapitan), 3. Paskotsi M., 16. Berdjess K., 44. Van Der Xeyden S., 20. Araujo T., 45. Goore X., 27. De Fliger T., 17. Delorj M., 7. Balikvisha M., 75. Sisse I., 11. Sonko M.

Gent zaxiradagilari: 39. Ayinde A., 8. Benesh L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 59. Sek E. X., 57. Volkart M., 14. Uilson K.

Gent bosh murabbiyi: De Mil R.

Jonli reportaj1-0 JONLI
45+3
Sibe Van Der Xeyden (Gent) uzoq masofadan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri ajoyib reaksiya ko‘rsatib, zarbani to‘sib qoldi.
45+4
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+3
Kristian Berdjess (Gent) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib olib, zarba berish uchun bo‘sh joy topdi, ammo uning zarbasi darvozaning chap ustunidan anchagina chetlab o‘tib, besamar yakunlandi.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
41🔁
Rik De Mil majburiy o‘zgarish qilishga qaror qildi. Mishel-Anj Balikvisha (Gent) jarohat sababli o‘yinni davom ettira olmaydi, uning o‘rniga Laslo Benesh maydonga tushdi.
40🟨
Sportga xos bo‘lmagan xatti-harakatni ko‘rgan Andris Treymanis zaxira o‘rindig‘ida o‘tirgan o‘yinchilardan biriga sariq kartochka ko‘rsatdi. Bu o‘yinchi Tyago Sa (Braga) bo‘lib chiqdi.
36
Gabriel Silva (Braga) darvoza tomon ajoyib zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun tomon yo‘naldi, ammo darvozabon ajoyib reaksiya ko‘rsatib, to‘pni darvoza to‘riga kirishiga yo‘l qo‘ymadi.
34
To‘p yuqoriga ko‘tarildi va Joau Moutino (Braga) uni nazorat qila olmagach, qo‘liga tegdi, hakam esa qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
33
Braga burchak zarbasidan gol ura olmadi, chunki Devi Rof (Gent) sakrab to‘pni egallab oldi.
33
Pau Viktor (Braga) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap pastki burchagini nishonga oldi, ammo Devi Rof ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. Har tomonlama chiroyli o‘yin! Hakam Braga foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
32🟨
Maksim Paskotsi (Gent) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochkadan boshqa narsa kutishi mumkin emasdi. Va bu haqiqatan ham sariq kartochka. Andris Treymanis uni cho‘ntagidan chiqarishda ikkilanib o‘tirmadi.
27🟨
Andris Treymanis Adrian Barishichga (Braga) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka ko‘rsatdi.
26
O‘yin: Braga - Gent. Hisob: 1-0. Sharh: Matias Delorj (Gent) to‘pga qo‘li bilan teginib, qoidani buzdi.
21
Tiagu Arauju (Gent) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay, to‘pni to‘sib qoldi.
17
To‘p himoyadan jarima maydonchasi chizig‘i tomon uzoqlashtirildi, u yerda Joau Moutino (Braga) to‘pni to‘xtatmasdan darvoza tomon yo‘lladi. Afsuski, uning zarbasidan so‘ng to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
17
Braga tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
14
Burchakdan uzatilgan to‘pni Gent futbolchilari o‘z foydasiga hal qila olishmadi, himoyachi esa to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
13
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish tufayli Gent uchun burchak zarbasi samarasiz yakunlandi.
11
Maksim Paskotsi (Gent) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap ustunidan anchagina uzoqroqqa zarba berdi.
7
Adrian Barishich (Braga) qo‘pol o‘yini uchun jarima zarbasiga sababchi bo‘ldi. Hakam Andris Treymanis vaziyatni to‘liq kuzatib turdi.
6
Braga burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
5
Gabriel Silva (Braga) darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni yaxshi to‘sib qolgani sababli u nishonga yetmadi. Burchak zarbasi. Braga uchun qulay imkoniyat yuzaga keladi.
31-0
Gol! Viktor Gomes (Braga) yaqin masofadan osonlik bilan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi va hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi. Unga bu vaziyatda Gorbi ajoyib tarzda assistentlik qildi.
1
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. To‘pni o‘yinga Gent jamoasi kiritib beradi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
00:00
Bugungi o‘yinni Andris Treymanis boshqarib boradi.
00:00
Braga va Gent o‘rtasidagi o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
00:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun bemalol o‘tiring va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
BragaGentKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33FK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matnFK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnKecha 23:34Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnMonako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnKecha 23:30Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matnLinkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matnKecha 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi