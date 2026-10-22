Braga — Gent: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Braga — Gent uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Braga boshlang‘ich tarkibi: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbilke G., 37. Barishich A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Viktor P., 8. Moutinyu J., 29. Gorbi, 11. Gabriel Silva, 21. Orta R. (kapitan), 17. Miloshevich Y.
Braga zaxiradagilari: 44. Bayrami A., 20. Dorjeles M., 23. Xuseynbashich D., 16. Markes T., 77. Martines G., 9. Navarro F., 50. Rodriges D., 12. Sa T., 22. Serxio Barsiya, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Karvalo.
Braga bosh murabbiyi: Karvalo F.
Gent boshlang‘ich tarkibi: 33. Ruf D. (kapitan), 3. Paskotsi M., 16. Berdjess K., 44. Van Der Xeyden S., 20. Araujo T., 45. Goore X., 27. De Fliger T., 17. Delorj M., 7. Balikvisha M., 75. Sisse I., 11. Sonko M.
Gent zaxiradagilari: 39. Ayinde A., 8. Benesh L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 59. Sek E. X., 57. Volkart M., 14. Uilson K.
Gent bosh murabbiyi: De Mil R.
Izohlar 0
…