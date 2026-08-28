Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!

·19·Sport
Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!

Yevropaning nufuzi jihatidan uchinchi o‘rinda turuvchi klublar turniri — UYEFA Konferensiyalar ligasida saralash bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Musobaqaning asosiy bosqichida qit’aning turli mamlakatlaridan jami 36 ta jamoa yangilangan umumiy liga formatida bosh sovrin uchun kurash olib boradi.

Musobaqaning umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bugun, 28 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da bo‘lib o‘tadi va har bir klub to‘qnash keladigan 6 ta raqib nomi rasman aniqlanadi.

«Lugano» va Behruz Karimov Yevropa sahnasida

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu mavsum Konferensiyalar ligasi alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Iste’dodli himoyachimiz Behruz Karimov sharafini himoya qilayotgan Shveysariyaning «Lugano» klubi saralash bosqichlarini muvaffaqiyatli yengib o‘tib, musobaqaning asosiy qismiga yo‘l oldi.

Hamyurtimiz endilikda Yevropaning bir qator nomdor klublariga qarshi bahslarda o‘z mahoratini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Qur’a oldidan to‘liq 6 ta savatcha tarkibi:

1-savatcha:

  • «Atalanta» (Italiya), «Braga» (Portugaliya), «Ayaks» (Niderlandiya), «Frayburg» (Germaniya), «Monako» (Fransiya), «Kopengagen» (Daniya).

2-savatcha:

  • «Midtyulland» (Daniya), «Srvena Zvezda» (Serbiya), «Gent» (Belgiya), «Panatinaikos» (Gretsiya), «Pafos» (Kipr), «Brayton» (Angliya).

3-savatcha:

  • «Lugano» (Shveysariya), «Xetafe» (Ispaniya), KuPS (Finlyandiya), «Tvente» (Niderlandiya), «Boras» Banya-Luka (Bosniya va Gersegovina), «Sent-Tryuyden» (Belgiya).

4-savatcha:

  • «Linkoln Red Imps» (Gibraltar), «Brann» (Norvegiya), «Xarts» (Shotlandiya), «Qayrat» (Qozog‘iston), «Trabzonspor» (Turkiya), «Universitatya» (Ruminiya).

5-savatcha:

  • «Riga» (Latviya), «Xayduk» (Xorvatiya), «Yablones» (Chexiya), AGF (Daniya), «Nordshelland» (Daniya), «Inter Eskaldes» (Andorra).

6-savatcha:

  • «Tun» (Shveysariya), SSKA Sofiya (Bolgariya), «Kauno Jalgiris» (Litva), «Melbyu» (Shvetsiya), «Iberiya 1999» (Gruziya), «Egnatiya» (Albaniya).

Grandlar to‘qnashuvi: «Ayaks», «Atalanta» va «Brayton»

Konferensiyalar ligasining 1-savatchasidan Yevropaning tajribali gigantlari — Italiyaning «Atalanta», Niderlandiyaning «Ayaks» hamda Fransiyaning «Monako» klublari joy olgan.

Shuningdek, 2-savatchadagi Angliya Premer-ligasining shiddatli vakili «Brayton» va Ispaniya La Ligasidan «Xetafe» jamoalarining mavjudligi musobaqaning keskin kurashlarga boy o‘tishidan dalolat beradi.

Bugun soat 17:00 da start oladigan qur’a natijalariga ko‘ra, har bir jamoa (jumladan, Behruz Karimovning «Lugano» klubi ham) har bir savatchadan bittadan raqibni qabul qilib oladi (jami 6 ta o‘yin — 3 tasi uyda, 3 tasi safarda).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 12:01Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 11:56Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)