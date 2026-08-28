Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!
Yevropaning nufuzi jihatidan uchinchi o‘rinda turuvchi klublar turniri — UYEFA Konferensiyalar ligasida saralash bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Musobaqaning asosiy bosqichida qit’aning turli mamlakatlaridan jami 36 ta jamoa yangilangan umumiy liga formatida bosh sovrin uchun kurash olib boradi.
Musobaqaning umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bugun, 28 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da bo‘lib o‘tadi va har bir klub to‘qnash keladigan 6 ta raqib nomi rasman aniqlanadi.
«Lugano» va Behruz Karimov Yevropa sahnasida
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu mavsum Konferensiyalar ligasi alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Iste’dodli himoyachimiz Behruz Karimov sharafini himoya qilayotgan Shveysariyaning «Lugano» klubi saralash bosqichlarini muvaffaqiyatli yengib o‘tib, musobaqaning asosiy qismiga yo‘l oldi.
Hamyurtimiz endilikda Yevropaning bir qator nomdor klublariga qarshi bahslarda o‘z mahoratini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Qur’a oldidan to‘liq 6 ta savatcha tarkibi:
1-savatcha:
«Atalanta» (Italiya), «Braga» (Portugaliya), «Ayaks» (Niderlandiya), «Frayburg» (Germaniya), «Monako» (Fransiya), «Kopengagen» (Daniya).
2-savatcha:
«Midtyulland» (Daniya), «Srvena Zvezda» (Serbiya), «Gent» (Belgiya), «Panatinaikos» (Gretsiya), «Pafos» (Kipr), «Brayton» (Angliya).
3-savatcha:
«Lugano» (Shveysariya), «Xetafe» (Ispaniya), KuPS (Finlyandiya), «Tvente» (Niderlandiya), «Boras» Banya-Luka (Bosniya va Gersegovina), «Sent-Tryuyden» (Belgiya).
4-savatcha:
«Linkoln Red Imps» (Gibraltar), «Brann» (Norvegiya), «Xarts» (Shotlandiya), «Qayrat» (Qozog‘iston), «Trabzonspor» (Turkiya), «Universitatya» (Ruminiya).
5-savatcha:
«Riga» (Latviya), «Xayduk» (Xorvatiya), «Yablones» (Chexiya), AGF (Daniya), «Nordshelland» (Daniya), «Inter Eskaldes» (Andorra).
6-savatcha:
«Tun» (Shveysariya), SSKA Sofiya (Bolgariya), «Kauno Jalgiris» (Litva), «Melbyu» (Shvetsiya), «Iberiya 1999» (Gruziya), «Egnatiya» (Albaniya).
Grandlar to‘qnashuvi: «Ayaks», «Atalanta» va «Brayton»
Konferensiyalar ligasining 1-savatchasidan Yevropaning tajribali gigantlari — Italiyaning «Atalanta», Niderlandiyaning «Ayaks» hamda Fransiyaning «Monako» klublari joy olgan.
Shuningdek, 2-savatchadagi Angliya Premer-ligasining shiddatli vakili «Brayton» va Ispaniya La Ligasidan «Xetafe» jamoalarining mavjudligi musobaqaning keskin kurashlarga boy o‘tishidan dalolat beradi.
Bugun soat 17:00 da start oladigan qur’a natijalariga ko‘ra, har bir jamoa (jumladan, Behruz Karimovning «Lugano» klubi ham) har bir savatchadan bittadan raqibni qabul qilib oladi (jami 6 ta o‘yin — 3 tasi uyda, 3 tasi safarda).
…