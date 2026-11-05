Myallbyu — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn

·24·Sport
Myallbyu — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Myallbyu — Boras Banya-Luka uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 14. Granat V., 33. Mittinen T., 4. Noren A., 5. Ikbal A., 25. Nilsen M., 22. Gustavsson J. (kapitan), 39. Arrenius R., 7. Gustafson V., 10. Ker J., 18. Bergstrem J.

Myallbyu zaxiradagilari: 3. Agnarsson M., 6. Enggaard M., 1. Xansen S., 8. Xelge T., 26. Xoffmann I., 29. Lindberg O., 24. Pettersson T., 23. Samuelsen A., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R., 9. Yussef A.

Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.

Boras Banya-Luka boshlang‘ich tarkibi: 72. Yurkas M., 4. Chipetich B., 2. Meyers B., 6. Sanichanin S. (kapitan), 16. Errera S., 12. Xiros A., 89. Deket M., 18. Yoyich M., 44. Rogulich A., 7. Yurichich L., 77. Savich S.

Boras Banya-Luka zaxiradagilari: 24. Karolina J., 21. Chetkovich N., 22. Kukavitsa I., 47. Milak A., 98. Ogrines S., 3. Paskual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranesh S., 10. Vukovich D.

Boras Banya-Luka bosh murabbiyi: Marinovich V.

Jonli reportaj JONLI
3
Amer Hiros (Boras Banya Luka) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
22:46
O‘yinchilar maydonda va Myallbyu uchrashuvni boshlab beradi.
22:45
Gal Leybovis bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
22:45
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
22:45
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
MyallbyuBoras Banya-LukaKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boras Banya-Luka — KuPS: tarkiblar va jonli matnBoras Banya-Luka — KuPS: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:20Iberiya 1999 — Myallbyu: tarkiblar va jonli matnIberiya 1999 — Myallbyu: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 21:04Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Shaxtyor Donetsk — Sporting KP: tarkiblar va jonli matnShaxtyor Donetsk — Sporting KP: tarkiblar va jonli matn3 noyabr 21:35Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!28 avgust 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi