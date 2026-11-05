Myallbyu — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Myallbyu — Boras Banya-Luka uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 14. Granat V., 33. Mittinen T., 4. Noren A., 5. Ikbal A., 25. Nilsen M., 22. Gustavsson J. (kapitan), 39. Arrenius R., 7. Gustafson V., 10. Ker J., 18. Bergstrem J.
Myallbyu zaxiradagilari: 3. Agnarsson M., 6. Enggaard M., 1. Xansen S., 8. Xelge T., 26. Xoffmann I., 29. Lindberg O., 24. Pettersson T., 23. Samuelsen A., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R., 9. Yussef A.
Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.
Boras Banya-Luka boshlang‘ich tarkibi: 72. Yurkas M., 4. Chipetich B., 2. Meyers B., 6. Sanichanin S. (kapitan), 16. Errera S., 12. Xiros A., 89. Deket M., 18. Yoyich M., 44. Rogulich A., 7. Yurichich L., 77. Savich S.
Boras Banya-Luka zaxiradagilari: 24. Karolina J., 21. Chetkovich N., 22. Kukavitsa I., 47. Milak A., 98. Ogrines S., 3. Paskual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranesh S., 10. Vukovich D.
Boras Banya-Luka bosh murabbiyi: Marinovich V.
Izohlar 0
…