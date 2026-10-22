Ferensvarosh — Torrense: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Ferensvarosh — Torrense uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Ferensvarosh boshlang‘ich tarkibi: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmanchevich V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nad A., 54. Nad O., 47. O'Douda K., 16. Zaxariassen K. (kapitan), 5. Zoxore N.
Ferensvarosh zaxiradagilari: 18. Bagi A., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibus D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lishtesh K., 80. Maiga X., 14. Oshvat A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga A.
Ferensvarosh bosh murabbiyi: Borbeli B.
Torrense boshlang‘ich tarkibi: 1. Lukas Payes, 8. Alfaro A., 17. Dramme M., 33. Markes J., 5. Moxamed D., 45. Mutombo J., 6. Udriri A., 11. Pozo M., 23. Vaskes J. (kapitan), 4. Volney, 19. Zoabi K.
Torrense zaxiradagilari: 27. Abubakari M., 31. Adril, 14. Agirre J., 44. Berre S., 22. Devid Bruno, 3. De Mariya J. I., 21. Jatta N., 7. Jan D., 87. Morgado D., 29. Kintero L., 26. Simoes A., 2. Stopira.
Torrense bosh murabbiyi: Tralyao L.
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