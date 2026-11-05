Milan — Ferensvarosh: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Milan — Ferensvarosh uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 96. Torriani L., 33. Bartezagi D., 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 13. Diavara S., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 80. Musa Yu., 12. Rabo A. (kapitan), 9. Ramush G., 42. Terrachchano F.
Milan zaxiradagilari: 41. Buye L. P., 73. Kamarda F., 28. Komotto K., 2. Estupinyan P., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 37. Pittarella M., 11. Pulishich K., 35. Vladimirov V.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Ferensvarosh boshlang‘ich tarkibi: 90. Dibus D. (kapitan), 22. Bero M., 7. Birmanchevich V., 20. Kadu, 17. Korbu M., 4. Gomes M., 75. Jozef L., 6. Nad A., 14. Oshvat A., 28. Ramakers T., 16. Zaxariassen K.
Ferensvarosh zaxiradagilari: 15. Arzani D., 18. Bagi A., 11. Dele, 8. Keyta N., 10. Levi J., 72. Madaras A., 80. Maiga X., 54. Nad O., 88. Rommens P., 1. Varga A., 68. Varga Zeten I., 5. Zoxore N.
Ferensvarosh bosh murabbiyi: Borbeli B.
Izohlar 0
…