“San-Siro”da shok: “Milan” Yevropa Ligasida “Ferensvarosh”ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasining 4-turida «Milan» o‘z maydonida Vengriyaning «Ferensvarosh» klubiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- Uchrashuvda Jozef Lenni ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi va vengriyaliklarning 12 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilishini ta'minladi.
- «Milan» esa 4 o‘yindan so‘ng atigi 3 ochko bilan 25-o‘ringa tushib ketdi va pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini xavf ostida qoldirdi.
Yevropa Ligasining 4-turida jahon futboli ixlosmandlarini hayratda qoldirgan kutilmagan natija qayd etildi. Italiyaning grand klubi «Milan» o‘z maydonida — muhtasham «San-Siro» stadionida Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasini qabul qilib, 0:2 hisobida qaqshatqich mag‘lubiyatga uchradi.
Uchrashuv qahramoniga aylangan Jozef Lennining ikkinchi bo‘limdagi ikkita aniq zarbasi vengriyaliklarga tarixiy safar g‘alabasini taqdim etdi va mezbonlarni musobaqadagi jiddiy muammolar qarshisida qoldirdi.
Ikkinchi bo‘limdagi zarbalar: Jozef Lennidan benuqson dubl
Uchrashuvning birinchi bo‘limida darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin maydonda voqealar rivoji keskin tus oldi:
Hisobning ochilishi: 52-daqiqada «Ferensvarosh» hujumchisi Jozef Lenni milanliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1);
Dubl va g‘alabaning mustahkamlanishi: 66-daqiqaga kelib, Lenni yana bir bor «Milan» darvozasini ishg‘ol etdi va o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi (0:2);
Qizil kartochka va soddiq mudofaa: 77-daqiqada vengriyaliklar maydonda bir kishi kam bo‘lib qolishdi — ularning futbolchisi chetlatildi. Biroq «rossoneri» qolgan vaqt davomida raqibning zich himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘la olmadi.
Turnir jadvalidagi holat: «Ferensvarosh» cho‘qqida, «Milan» quyida
Ushbu o‘yindan so‘ng Yevropa Ligasining umumiy jadvalida ikki klub uchun keskin farqli manzara yuzaga keldi:
«Ferensvarosh» sensatsiyasi: Vengriya chempioni 4 ta o‘yindan maksimal 12 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 2-o‘rniga ko‘tarilib oldi;
«Milan»ning xavotirli qulashi: Italiya jamoasi 4 ta bahsda atigi 3 ochko to‘plagan holda 25-o‘ringa sho‘ng‘idi va pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini jiddiy xavf ostiga qo‘ydi.
O‘yin qaydnomasi: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur
«Milan» (Italiya) – «Ferensvarosh» (Vengriya) 0:2 (0:0)
Gollar: Jozef Lenni (52, 66).
«Milan»: Torriani, Diavara (Moreyra, 46), Xila, de Vinter, Bartezagi (Kamarda, 67), Musa, Hatchinson, Yashari (Modrich, 63), Pulishich, Ramush, Sisse (Pulishich, 46).
«Ferensvarosh»: Dibus, Osvat, Gomez, Remekers, Kadu, Bero (Bamidele, 67), Zaxariassen (Mayga, 86), Birmanchevich (Levi, 86), Adam, Korbu (Arzani, 90), Lenni (Madaras, 67).
Izohlar 0
…