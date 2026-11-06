“San-Siro”da shok: “Milan” Yevropa Ligasida “Ferensvarosh”ga mag‘lub bo‘ldi

·53·Sport
“San-Siro”da shok: “Milan” Yevropa Ligasida “Ferensvarosh”ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasining 4-turida «Milan» o‘z maydonida Vengriyaning «Ferensvarosh» klubiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • Uchrashuvda Jozef Lenni ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi va vengriyaliklarning 12 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilishini ta'minladi.
  • «Milan» esa 4 o‘yindan so‘ng atigi 3 ochko bilan 25-o‘ringa tushib ketdi va pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini xavf ostida qoldirdi.

Yevropa Ligasining 4-turida jahon futboli ixlosmandlarini hayratda qoldirgan kutilmagan natija qayd etildi. Italiyaning grand klubi «Milan» o‘z maydonida — muhtasham «San-Siro» stadionida Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasini qabul qilib, 0:2 hisobida qaqshatqich mag‘lubiyatga uchradi.

Uchrashuv qahramoniga aylangan Jozef Lennining ikkinchi bo‘limdagi ikkita aniq zarbasi vengriyaliklarga tarixiy safar g‘alabasini taqdim etdi va mezbonlarni musobaqadagi jiddiy muammolar qarshisida qoldirdi.

Ikkinchi bo‘limdagi zarbalar: Jozef Lennidan benuqson dubl

Uchrashuvning birinchi bo‘limida darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin maydonda voqealar rivoji keskin tus oldi:

  • Hisobning ochilishi: 52-daqiqada «Ferensvarosh» hujumchisi Jozef Lenni milanliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1);

  • Dubl va g‘alabaning mustahkamlanishi: 66-daqiqaga kelib, Lenni yana bir bor «Milan» darvozasini ishg‘ol etdi va o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi (0:2);

  • Qizil kartochka va soddiq mudofaa: 77-daqiqada vengriyaliklar maydonda bir kishi kam bo‘lib qolishdi — ularning futbolchisi chetlatildi. Biroq «rossoneri» qolgan vaqt davomida raqibning zich himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘la olmadi.

Turnir jadvalidagi holat: «Ferensvarosh» cho‘qqida, «Milan» quyida

Ushbu o‘yindan so‘ng Yevropa Ligasining umumiy jadvalida ikki klub uchun keskin farqli manzara yuzaga keldi:

  • «Ferensvarosh» sensatsiyasi: Vengriya chempioni 4 ta o‘yindan maksimal 12 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 2-o‘rniga ko‘tarilib oldi;

  • «Milan»ning xavotirli qulashi: Italiya jamoasi 4 ta bahsda atigi 3 ochko to‘plagan holda 25-o‘ringa sho‘ng‘idi va pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini jiddiy xavf ostiga qo‘ydi.

O‘yin qaydnomasi: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur

«Milan» (Italiya) – «Ferensvarosh» (Vengriya) 0:2 (0:0)

  • Gollar: Jozef Lenni (52, 66).

  • «Milan»: Torriani, Diavara (Moreyra, 46), Xila, de Vinter, Bartezagi (Kamarda, 67), Musa, Hatchinson, Yashari (Modrich, 63), Pulishich, Ramush, Sisse (Pulishich, 46).

  • «Ferensvarosh»: Dibus, Osvat, Gomez, Remekers, Kadu, Bero (Bamidele, 67), Zaxariassen (Mayga, 86), Birmanchevich (Levi, 86), Adam, Korbu (Arzani, 90), Lenni (Madaras, 67).

Yevropa LigasiMilanFerensvaroshJozef Lenni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim “Milan”ning qaqshatqich mag‘lubiyatidan so‘ng qat’iy bayonot berdiRuben Amorim “Milan”ning qaqshatqich mag‘lubiyatidan so‘ng qat’iy bayonot berdiBugun 09:20Milan — Ferensvarosh: tarkiblar va jonli matnMilan — Ferensvarosh: tarkiblar va jonli matnKecha 21:34Ferensvarosh — Torrense: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Torrense: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 20:40Ferensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalarYevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar23 oktabr 08:03Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnBornmut — Milan: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi