Ruben Amorim “Milan”ning qaqshatqich mag‘lubiyatidan so‘ng qat’iy bayonot berdi
«Milan» klubi bosh murabbiyi Ruben Amorim Yevropa Ligasining 4-turida Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasidan qabul qilingan kutilmagan va og‘riqli mag‘lubiyatdan (0:2) so‘ng o‘z fikrlarini keskin tarzda bayon qildi. O‘z maydonida ro‘y bergan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng portugaliyalik mutaxassis Football Italia nashriga bergan intervyusida jamoani oqlamasligini ochiq tan oldi.
Amorimning ta’kidlashicha, jamoa hozirgi holatida bir vaqtning o‘zida ham milliy chempionat, ham Yevropa maydonlarida teng kurash olib borishga jismonan va ruhiy jihatdan tayyor emas.
«Odatda jamoamni himoya qilardim, ammo bu safar emas»: Amorimning iqrori
«Milan» bosh murabbiyi mag‘lubiyat sabablarini quyidagicha ochiqladi:
Ikki frontdagi raqobat: «Biz hozircha bir vaqtning o‘zida ikki musobaqada kuch sinashishga mutlaqo tayyor emasmiz. O‘yinga bo‘lgan yondashuvimiz va umumiy munosabatimizni tubdan o‘zgartirish ustida jiddiy ishlashimiz zarur»;
Bahonalarsiz haqiqat: «Bugungi sharmandali natija uchun hech qanday bahona bo‘lishi mumkin emas. Odatda shogirdlarimni omma oldida himoya qilish uchun nimadir topardim, ammo bu safar unday qilmayman. Biz kamtar bo‘lib, maydonda aslida nima yuz berganini tushunib yetishimiz shart»;
Jasoratning yetishmasligi: «Biz o‘yinga tayyor emasdik, bizga haqiqiy shijoat va jasorat yetishmadi. Hatto g‘alaba qozona olmagan taqdirimizda ham, vaziyatni o‘nglash uchun bor kuchimizni berishimiz kerak edi. Ammo bugun maydonda bunday ishtiyoq ko‘rinmadi».
Yevropa Ligasidagi inqiroz: 26-pog‘onaga qulash
Robert Amorim qo‘l ostidagi milanliklarning yevrokuboklardagi ahvoli halokatli tus olmoqda:
Ketma-ket mag‘lubiyatlar: Yevropa Ligasining yangilangan umumiy bosqichida o‘tkazilgan 4 ta bellashuvning 3 tasida «Milan» mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi;
Xavfli hudud: 4 tur yakunlariga ko‘ra «rossoneri» umumiy turnir jadvalining quyi qismiga — 26-o‘ringa tushib ketdi. Pley-off yo‘llanmasi xavf ostida qolgan jamoa kelgusi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.
Izohlar 0
…