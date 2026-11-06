Ruben Amorim “Milan”ning qaqshatqich mag‘lubiyatidan so‘ng qat’iy bayonot berdi

·1·Sport
Ruben Amorim “Milan”ning qaqshatqich mag‘lubiyatidan so‘ng qat’iy bayonot berdi

«Milan» klubi bosh murabbiyi Ruben Amorim Yevropa Ligasining 4-turida Vengriyaning «Ferensvarosh» jamoasidan qabul qilingan kutilmagan va og‘riqli mag‘lubiyatdan (0:2) so‘ng o‘z fikrlarini keskin tarzda bayon qildi. O‘z maydonida ro‘y bergan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng portugaliyalik mutaxassis Football Italia nashriga bergan intervyusida jamoani oqlamasligini ochiq tan oldi.

Amorimning ta’kidlashicha, jamoa hozirgi holatida bir vaqtning o‘zida ham milliy chempionat, ham Yevropa maydonlarida teng kurash olib borishga jismonan va ruhiy jihatdan tayyor emas.

«Odatda jamoamni himoya qilardim, ammo bu safar emas»: Amorimning iqrori

«Milan» bosh murabbiyi mag‘lubiyat sabablarini quyidagicha ochiqladi:

  • Ikki frontdagi raqobat: «Biz hozircha bir vaqtning o‘zida ikki musobaqada kuch sinashishga mutlaqo tayyor emasmiz. O‘yinga bo‘lgan yondashuvimiz va umumiy munosabatimizni tubdan o‘zgartirish ustida jiddiy ishlashimiz zarur»;

  • Bahonalarsiz haqiqat: «Bugungi sharmandali natija uchun hech qanday bahona bo‘lishi mumkin emas. Odatda shogirdlarimni omma oldida himoya qilish uchun nimadir topardim, ammo bu safar unday qilmayman. Biz kamtar bo‘lib, maydonda aslida nima yuz berganini tushunib yetishimiz shart»;

  • Jasoratning yetishmasligi: «Biz o‘yinga tayyor emasdik, bizga haqiqiy shijoat va jasorat yetishmadi. Hatto g‘alaba qozona olmagan taqdirimizda ham, vaziyatni o‘nglash uchun bor kuchimizni berishimiz kerak edi. Ammo bugun maydonda bunday ishtiyoq ko‘rinmadi».

Yevropa Ligasidagi inqiroz: 26-pog‘onaga qulash

Robert Amorim qo‘l ostidagi milanliklarning yevrokuboklardagi ahvoli halokatli tus olmoqda:

  • Ketma-ket mag‘lubiyatlar: Yevropa Ligasining yangilangan umumiy bosqichida o‘tkazilgan 4 ta bellashuvning 3 tasida «Milan» mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi;

  • Xavfli hudud: 4 tur yakunlariga ko‘ra «rossoneri» umumiy turnir jadvalining quyi qismiga — 26-o‘ringa tushib ketdi. Pley-off yo‘llanmasi xavf ostida qolgan jamoa kelgusi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.

MilanRuben AmorimYevropa LigasiFerensvarosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“San-Siro”da shok: “Milan” Yevropa Ligasida “Ferensvarosh”ga mag‘lub bo‘ldi“San-Siro”da shok: “Milan” Yevropa Ligasida “Ferensvarosh”ga mag‘lub bo‘ldiBugun 09:06Milan — Ferensvarosh: tarkiblar va jonli matnMilan — Ferensvarosh: tarkiblar va jonli matnKecha 21:34Ferensvarosh — Torrense: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Torrense: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 20:40Ferensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matnFerensvarosh — Plzen: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalarYevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar23 oktabr 08:03Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnBornmut — Milan: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi