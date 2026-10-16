Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi Le-ManTuluza uchrashuvi 16 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Le-Man boshlang‘ich tarkibi: 98. Kochik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Larusi Ya., 14. Mafuta L., 19. Sidibe D., 23. Traore D., 10. Verkryuss J., 5. Vuaye H., 17. Yohu S. (kapitan).

Le-Man bosh murabbiyi: Videyra P.

Tuluza boshlang‘ich tarkibi: 16. Rest G., 23. Kasseres K., 15. Donnum A., 8. Yorgensen T., 3. Makkenzi M., 22. Messali R., 2. Nikolaysen R. (kapitan), 13. Rassell-Rou J., 14. Sigur N., 12. Tape K., 20. Tengstedt K.

Tuluza zaxiradagilari: 18. Amugu M., 1. Kollin T., 94. Diallo I., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 19. Odogu D., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.

Tuluza bosh murabbiyi: Asku J.

Jonli reportaj JONLI
15
Kasper Tengstedt (Tuluza) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib borish uchun o‘ziga yetarlicha bo‘sh joy topdi, ammo uning ajoyib bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sini ustidan salgina o‘tib ketdi!
13
Jan Verkryuss (Le Man) to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi. Uning ajoyib zarbasi darvozaning o‘ng ustunidan bir necha dyuym naridan o‘tib ketdi.
12
Lui Mafuta (Le Man) darvoza oldida havodan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va xavfli bosh zarbasini yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi!
7
Kasper Tengstedt (Tuluza) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
7
Tuluza burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
6
Nikola Kosik Kasper Tengstedtning (Tuluza) zarbasini qaytarish uchun ajoyib seyv ko‘rsatishga majbur bo‘ldi.
3
Kristian Kasseres (Tuluza) jarima zarbasini noaniq amalga oshirdi va to‘p darvozadan ancha uzoqdan o‘tib ketdi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
23:46
Tuluza o‘yinni boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinning bosh hakami Orelen Peti bo‘ladi.
23:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
23:45
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, bizning matnli jonli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Le-ManTuluzaFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 08:52BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdi18 iyun 02:52Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnKecha 23:03Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKecha 22:51Ayntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnAyntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnKecha 22:34Brayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi