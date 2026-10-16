Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Le-Man — Tuluza uchrashuvi 16 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Le-Man boshlang‘ich tarkibi: 98. Kochik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Larusi Ya., 14. Mafuta L., 19. Sidibe D., 23. Traore D., 10. Verkryuss J., 5. Vuaye H., 17. Yohu S. (kapitan).
Le-Man bosh murabbiyi: Videyra P.
Tuluza boshlang‘ich tarkibi: 16. Rest G., 23. Kasseres K., 15. Donnum A., 8. Yorgensen T., 3. Makkenzi M., 22. Messali R., 2. Nikolaysen R. (kapitan), 13. Rassell-Rou J., 14. Sigur N., 12. Tape K., 20. Tengstedt K.
Tuluza zaxiradagilari: 18. Amugu M., 1. Kollin T., 94. Diallo I., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 19. Odogu D., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.
Tuluza bosh murabbiyi: Asku J.
Izohlar 0
…