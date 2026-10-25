Oser — Le-Man: tarkiblar va jonli matn

62
Noa Buasse (Le Man) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam eng qulay pozitsiyada emasdi. Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
56
Lamin Si (Oser) oldinga o‘tishga intilmoqda va darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi. Afsuski, uning zarbasi aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustunga tegdi!
56⚽1-1
Kemeron Archer (Oser) darvozabondan qaytgan to‘pga olti metrlik maydon ichida birinchi bo‘lib yetib keldi va boshi bilan zarba berdi. U to‘pni darvoza to‘rining yuqori qismiga joylab qo‘ydi va shu tariqa hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
56
Oser burchak zarbasidan xavfli vaziyat yarata olmadi, raqib darvozaboni to‘pni havoda ushlab oldi.
53⚽
Hakam Villi Delajod VAR tekshiruvidan so‘ng gol hisobga olinganini bildirib, markazni ko‘rsatdi. Lukas Buades (Le Man) quvonchdan o‘zini yo‘qotib qo‘ydi.
53🔁
O‘zgarish yuz bermoqda. Jibril Sidibe maydonni tark etmoqda va Patrik Videyra Noa Buassega (Le-Man) so‘nggi taktik ko‘rsatmalarni bermoqda.
49VAR
Le-Man o‘yinchilari golni nishonlashmoqda, ammo hakam darhol VAR tekshiruvini belgiladi. Nima bo‘lishini kuzatamiz. O‘yindagi muhim lahza.
48⚽0-1
To‘p darvoza to‘riga borib tushdi! Lukas Bretell jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, u yerda Lukas Buades (Le-Man) o‘z qo‘riqchisidan qochib ketdi va olti metrlik chiziq chetidan boshi bilan to‘pni darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘lladi. U hisobni 0:1 ko‘rinishiga keltirdi.
46⏱
Tanaffus tugadi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+1⏱
Villi Delajod hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
44🟨
Uilyam Still hayratda, chunki hakam Villi Delajo unga sariq kartochka ko‘rsatdi. Bu nima uchun edi?
41
Lui Mafuta (Le Man) uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasini juda xavfli ijro etdi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi va darvoza oldidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
38
Kleman Akpa (Oser) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va katta imkoniyatni ko‘kka sovurdi, uning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
38
Samuel You (Le-Man) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibining oyoqlariga ham zarba berib yubordi. Villi Delajo hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
34
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishda amalga oshirilgan uzatmalar. Oser jamoasi to‘pni nazorat qilish va o‘yinchilar o‘rtasida aniq paslarni amalga oshirish orqali ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Raqib o‘yinchilari hozircha to‘pni olib qo‘yishda katta qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
31
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Oser tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
30
Nauiru Axamada (Oser) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘xtatib qolgani uchun xavfli vaziyat yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Oser burchak zarbasini amalga oshiradi.
26🟨
Lukas Buades (Le Man) raqibiga nisbatan qoidani buzdi va hakamdan sariq kartochka oldi, ammo u bu qarordan ochiqchasiga norozi.
26
O‘yin: Oser - Le Man. Hisob: 0-0.
Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 62:38.
24
O‘yin: Oser - Le Man. Hisob: 0-0.
Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 62:38.
21🟨
Villi Delajod qo‘pol o‘yini uchun Aleksandr Lorega (Le Man) sariq kartochka ko‘rsatdi.
20
O‘yin: Oser - Le Man. Hisob: 0-0.
Sharh: Lukas Buades (Le Man) o‘yindan tashqari holatda qoldi!
18
Nauiru Axamada (Oser) qaytgan to‘pni jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga yo‘lladi, ammo uning zarbasi noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
17
Hakam Villi Delajo Jibril Sidibe (Le Man) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni payqadi va ikkilanmasdan hushtagini chaldi.
13
Jarima zarbasidan so‘ng Romen Fevr (Oser) to‘pni darvoza oldiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, xavfni bartaraf etdi.
12
Oser - Le Man. Hisob: 0-0.
Habib Diallo (Le Man) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
10
Lui Mafuta (Le Man) raqib himoyachilaridan balandroq sakrab, aniq uzatmani o‘ng ustun tomonga bosh bilan yo‘lladi. Ammo uning zarbasini Pol Nardi qaytardi va ajoyib seyv namoyish etdi!
9
Jibril Sidibe (Le Man) jarima zarbasidan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib olish uchun bo‘sh hududga chiqdi va jarima maydonchasi yaqinidan boshi bilan darvozani ishg‘ol qilishga urindi. Uning zarbasiga aniqlik yetishmadi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
7
Oser - Le Man. Hisob: 0-0.
Le Man ayni damda o‘yinni to‘liq nazorat qilmoqda va bir yoki ikki teginishda pas almashish orqali kombinatsiyalar uyushtirmoqda. O‘yinchilar o‘rtasida ajoyib uyg‘unlik kuzatilmoqda.
3
Oser jamoasi qisqa paslar va o‘zaro bir-ikki teginish orqali ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyat kutishmoqda.
1⏱
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:16
O‘yinni Oser boshlab beradi.
21:16
Villi Delajo bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
21:16
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:16
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizlarga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o'tkazib yubormasligingizni ta'minlaymiz, shunchaki bemalol o'tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…