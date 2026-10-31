Trua — Le-Man: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Trua — Le-Man uchrashuvi 1 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Trua boshlang‘ich tarkibi: 40. Konate H., 2. Marone L., 6. Monfre A. (kapitan), 4. Dias ml. M., 5. Gotssi P., 17. Mill A., 29. Karim D., 8. Diop M., 10. Ifnaui M., 20. Ripar R., 23. Nkada T.
Trua zaxiradagilari: 33. Bich P., 14. Bura I., 7. Diavara K., 11. Gomis I., 9. Le Duaron J., 26. Flipono A., 22. Pikar H., 36. Sukuna I., 44. Titi Y.
Trua bosh murabbiyi: Dyumon S.
Le-Man boshlang‘ich tarkibi: 98. Kochik N., 15. Buass N., 17. Yohu S. (kapitan), 16. Torrente R., 8. Lore A., 18. Buades L., 9. Rabiyyar A., 29. Bretel L., 22. Kaloda L., 14. Mafuta L., 13. Diallo H.
Le-Man zaxiradagilari: 26. Bamba R., 7. Braximi B., 25. Geye D., 20. Harhuz V., 1. Hatfut E., 76. Larusi Ya., 23. Traore D., 10. Verkryuss J., 5. Vuaye H.
Le-Man bosh murabbiyi: Videyra P.
Izohlar 0
…