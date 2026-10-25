Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matn

·26·Sport
Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi TuluzaTrua uchrashuvi 25 oktyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Tuluza boshlang‘ich tarkibi: 16. Rest G., 22. Messali R., 2. Nikolaysen R. (kapitan), 3. Makkenzi M., 12. Tape K., 15. Donnum A., 23. Kasseres K., 14. Sigur N., 8. Yorgensen T., 13. Rassell-Rou J., 20. Tengstedt K.

Tuluza zaxiradagilari: 18. Amugu M., 37. Azizi I., 1. Kollin T., 94. Diallo I., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.

Tuluza bosh murabbiyi: Asku J.

Trua boshlang‘ich tarkibi: 40. Konate H., 2. Marone L., 6. Monfre A. (kapitan), 4. Dias ml. M., 5. Gotssi P., 17. Mill A., 29. Karim D., 8. Diop M., 23. Nkada T., 20. Ripar R., 10. Ifnaui M.

Trua zaxiradagilari: 33. Bich P., 7. Diavara K., 31. Donkor N., 11. Gomis I., 9. Le Duaron J., 26. Flipono A., 22. Pikar H., 34. Simaxa L., 36. Sukuna I.

Trua bosh murabbiyi: Dyumon S.

Jonli reportaj JONLI
58🔁
Yens Asku majburiy o‘zgarishga qo‘l urdi. Rafik Messali (Tuluza) jarohati sababli o‘yinni davom ettira olmaydi, uning o‘rniga Aleksis Vossa maydonga tushdi.
57
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Rafik Messali (Tuluza) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
55
Niko Sigur (Tuluza) uzoq masofadan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo Hillel Konatening ajoyib reaksiyasi va to‘pni ilib olishi maqtovga loyiq.
51
Trua jarima maydonchasi chizig‘i yaqinidan belgilangan jarima zarbasi orqali raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
50
Rafik Messali (Tuluza) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
46
Tanaffus tugadi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+1
Jeffri Kubler hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
43
Trua o‘yinga kirishib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
40🟨
Timote Nkada (Trua) qoidani buzdi va ogohlantirildi. Jeffri Kubler sariq kartochka ko‘rsatdi.
39🟨
Jeffri Kubler qo‘pol o‘yin uchun Kristian Kasseresga (Tuluza) sariq kartochka ko‘rsatdi.
36🟨
Mishel Dias kichik (Trua) sariq kartochka oldi.
35
Darvozaga yo‘llangan zarbalar statistikasi – 3:0.
30
Dermane Karim (Trua) va Antuan Mille yana bir bor to‘qnashishdi, ular bo‘sh turgan sherigi uchun bo‘sh hudud izlashmoqda.
27🟨
Aron Donnum (Tuluza) sariq kartochka oldi.
27
Tuluza tomonidan tezkorlik bilan amalga oshirilgan burchak zarbasi.
25🟨
Aron Donnum (Tuluza) hakamga e’tiroz bildirgani uchun sariq kartochka oldi.
25🟨
Rafik Messali (Tuluza) biroz oldinroq sodir etgan qoidabuzarligi uchun hakam tomonidan ogohlantirildi.
24
Kasper Tengstedt (Tuluza) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza markazi tomon yaxshi zarba yo‘lladi, ammo Xillel Konate to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
20
Hakam Jeffri Kubler Kristian Kasseres (Tuluza) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni payqadi va ikkilanmasdan hushtagini chaldi.
19
Tuluza - Trua. Hisob: 0-0. To‘pga egalik qilish foizi – 57:43.
15
Tuluza burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi. To‘p yaqin oradagi jamoadoshga oshirildi.
14
Kasper Tengstedt (Tuluza) darvoza tomon zarba yo‘lladi, to‘p chap pastki burchakka qarab yo‘naldi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etdi.
14
Aron Dyonnum (Tuluza) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, to‘p darvozaning markaziga qarab pastlab bordi, ammo Xillel Konate o‘z vazifasini a’lo darajada bajarib, to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
10
Antuan Mill (Trua) burchak zarbasidan to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib to‘pga yetib keldi va xavfni bartaraf etdi.
6
Tomas Yorgensen (Tuluza) jarima maydonchasi yaqinida uzatilgan to‘pga yetib borish uchun baland sakradi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
3
Krist Tape (Tuluza) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo u yerda birorta jamoadoshini topa olmadi. Noaniq uzatma. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Trua darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
1
Tuluza o‘yinni boshlab beradi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:18
Tuluza o‘yinni boshlab beradi.
21:16
Bugungi o‘yinning bosh hakami Jeffri Kubler bo‘ladi.
21:16
O‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:16
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o'yinda sodir bo'layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma'lumotlarni taqdim etib boramiz.
TuluzaTruaFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:47Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matnLe-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:00“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 08:52Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnMarsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnBugun 20:36Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matnRenn — Strasburg: tarkiblar va jonli matnBugun 20:23Oser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnOser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnBugun 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi