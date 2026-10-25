Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Tuluza — Trua uchrashuvi 25 oktyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Tuluza boshlang‘ich tarkibi: 16. Rest G., 22. Messali R., 2. Nikolaysen R. (kapitan), 3. Makkenzi M., 12. Tape K., 15. Donnum A., 23. Kasseres K., 14. Sigur N., 8. Yorgensen T., 13. Rassell-Rou J., 20. Tengstedt K.
Tuluza zaxiradagilari: 18. Amugu M., 37. Azizi I., 1. Kollin T., 94. Diallo I., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.
Tuluza bosh murabbiyi: Asku J.
Trua boshlang‘ich tarkibi: 40. Konate H., 2. Marone L., 6. Monfre A. (kapitan), 4. Dias ml. M., 5. Gotssi P., 17. Mill A., 29. Karim D., 8. Diop M., 23. Nkada T., 20. Ripar R., 10. Ifnaui M.
Trua zaxiradagilari: 33. Bich P., 7. Diavara K., 31. Donkor N., 11. Gomis I., 9. Le Duaron J., 26. Flipono A., 22. Pikar H., 34. Simaxa L., 36. Sukuna I.
Trua bosh murabbiyi: Dyumon S.
Izohlar 0
…