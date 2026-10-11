“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi

·43·Sport
“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya chempionatining 6-turida "PSJ" o'z maydonida "Le Man"ni 3:1 hisobida mag'lub etdi.
  • "PSJ" safida Beraldo (penalti), Kvaratsxeliya va Akliush gol urgan bo'lsa, "Le Man"dan Mafuta javob qaytardi.
  • Ushbu g'alaba orqali "PSJ"
  • 11 ochko bilan 5-o'ringa ko'tarildi. Shu turda peshqadam "Monako" esa o'z uyida "Tuluza" bilan 2:2 hisobida durang o'ynab, 14 ochko bilan peshqadamligini saqlab qoldi.

Fransiya chempionatining 6-turi doirasida amaldagi chempion «PSJ» o‘z maydonida «Le Man»ni qabul qilib, 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. Musobaqa peshqadami «Monako» esa o‘z uyida kutilmaganda «Tuluza» bilan 2:2 hisobida durang qayd etdi.

Parijliklar ushbu muvaffaqiyat orqali ochkolari sonini ko‘paytirib, yuqori pog‘onalar sari yurishini davom ettirdi.

«PSJ»ning g‘alabali bahsi: Kvaratsxeliyadan tezkor gol

Luis Enrike jamoasi bahsni hujumkor ruhda boshladi va o‘yin davomida ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab qoldi:

  • Beraldoning penaltisi (19-daqiqa): Bahsning 19-daqiqasida mezbonlar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi va himoyachi Lukas Beraldo nuqtadan adashmay, parijliklarni oldinga olib chiqdi;

  • «Le Man»ning javob zarbasi (54-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar hujumchisi Mafuta hisobni tenglashtirib, muxlislarni biroz xavotirga soldi;

  • Oltin almashtirish va g‘alaba (61 va 68-daqiqalar): 61-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Xvicha Kvaratsxeliya atigi bir necha soniya o‘tib raqib darvozasini ishg‘ol etdi va «PSJ»ni qayta oldinga chiqardi. 68-daqiqada esa Magnes Akliush uchinchi golni urib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Ferran Torres golsiz qoldi: Hujum chizig‘ida to‘liq harakat qilgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres bir nechta xavfli vaziyatlarga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, bu safar maydonni golsiz tark etdi.

«Monako»ning ochko yo‘qotishi va turnir jadvalidagi holat

Turning yana bir markaziy uchrashuvi knyazlikda dramatik ruhda kechdi:

  • «Monako» — «Tuluza» 2:2: Mezbonlar Diop (29) va Ablinning (38) gollari evaziga 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq ikkinchi bo‘limda «Tuluza» iroda ko‘rsatib, Tengstedt (48-daqiqa, penalti) hamda Oppongning (59) zarbalari evaziga hisobni tenglashtirdi;

  • Turnir jadvali: Ochko yo‘qotganiga qaramay, «Monako» 14 ochko jamg‘arib, chempionatda yakkapeshqadamlikni saqlab qoldi. G‘alaba qozongan «PSJ» esa 11 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Le Man» 5 ochko bilan 12-pog‘onada qolmoqda.

O‘yin qaydnomalari va tarkiblar

  • Liga 1. 6-tur

    «PSJ» — «Le Man» 3:1

    Gollar: Beraldo (19 pen.), Kvaratsxeliya (61), Akliush (68) — Mafuta (54).

  • «PSJ»: Safonov, Hakimiy (Due, 72), Lyuka Ernandes, Zabarniy, Din, Nevesh (Zair-Emeri, 58), Beraldo (Vitinya, 59), Fernandes (Ruis, 58), Akliush, Ferran Torres, Godts (Kvaratsxeliya, 61).

  • «Le Man»: Kotsik, Yoxu, Voyer, Bua Noa, Lore, Bamba, Bretel, Verkryuys (Brahimi, 66), Kaloda, Diallo, Mafuta.

  • «Monako» — «Tuluza» 2:2

    Gollar: Diop (29), Ablin (38) — Tengstedt (48 pen.), Oppong (59).

Fransiya chempionatida kuchlar nisbati tobora tenglashib bormoqda va «PSJ» navbatdagi turlarda peshqadam «Monako»ni quvib yetish uchun jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda.

PSJLiga 1MonakoTuluza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdiLuis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdi23 sentabr 06:27«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi14 iyun 23:07PSJ safarda «Anje» darvozasiga javobsiz uchta gol urdiPSJ safarda «Anje» darvozasiga javobsiz uchta gol urdi26 aprel 02:01«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi3 avgust 22:22«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!21 sentabr 06:55Torresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdiTorresdan tezkor zarba!: «PSJ» «Brest» safarida minimal hisobda zafar quchdi14 sentabr 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi