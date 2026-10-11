“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya chempionatining 6-turida "PSJ" o'z maydonida "Le Man"ni 3:1 hisobida mag'lub etdi.
- "PSJ" safida Beraldo (penalti), Kvaratsxeliya va Akliush gol urgan bo'lsa, "Le Man"dan Mafuta javob qaytardi.
- Ushbu g'alaba orqali "PSJ"
- 11 ochko bilan 5-o'ringa ko'tarildi. Shu turda peshqadam "Monako" esa o'z uyida "Tuluza" bilan 2:2 hisobida durang o'ynab, 14 ochko bilan peshqadamligini saqlab qoldi.
Fransiya chempionatining 6-turi doirasida amaldagi chempion «PSJ» o‘z maydonida «Le Man»ni qabul qilib, 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. Musobaqa peshqadami «Monako» esa o‘z uyida kutilmaganda «Tuluza» bilan 2:2 hisobida durang qayd etdi.
Parijliklar ushbu muvaffaqiyat orqali ochkolari sonini ko‘paytirib, yuqori pog‘onalar sari yurishini davom ettirdi.
«PSJ»ning g‘alabali bahsi: Kvaratsxeliyadan tezkor gol
Luis Enrike jamoasi bahsni hujumkor ruhda boshladi va o‘yin davomida ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab qoldi:
Beraldoning penaltisi (19-daqiqa): Bahsning 19-daqiqasida mezbonlar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi va himoyachi Lukas Beraldo nuqtadan adashmay, parijliklarni oldinga olib chiqdi;
«Le Man»ning javob zarbasi (54-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar hujumchisi Mafuta hisobni tenglashtirib, muxlislarni biroz xavotirga soldi;
Oltin almashtirish va g‘alaba (61 va 68-daqiqalar): 61-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Xvicha Kvaratsxeliya atigi bir necha soniya o‘tib raqib darvozasini ishg‘ol etdi va «PSJ»ni qayta oldinga chiqardi. 68-daqiqada esa Magnes Akliush uchinchi golni urib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Ferran Torres golsiz qoldi: Hujum chizig‘ida to‘liq harakat qilgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres bir nechta xavfli vaziyatlarga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, bu safar maydonni golsiz tark etdi.
«Monako»ning ochko yo‘qotishi va turnir jadvalidagi holat
Turning yana bir markaziy uchrashuvi knyazlikda dramatik ruhda kechdi:
«Monako» — «Tuluza» 2:2: Mezbonlar Diop (29) va Ablinning (38) gollari evaziga 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq ikkinchi bo‘limda «Tuluza» iroda ko‘rsatib, Tengstedt (48-daqiqa, penalti) hamda Oppongning (59) zarbalari evaziga hisobni tenglashtirdi;
Turnir jadvali: Ochko yo‘qotganiga qaramay, «Monako» 14 ochko jamg‘arib, chempionatda yakkapeshqadamlikni saqlab qoldi. G‘alaba qozongan «PSJ» esa 11 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Le Man» 5 ochko bilan 12-pog‘onada qolmoqda.
O‘yin qaydnomalari va tarkiblar
Liga 1. 6-tur
«PSJ» — «Le Man» 3:1
Gollar: Beraldo (19 pen.), Kvaratsxeliya (61), Akliush (68) — Mafuta (54).
«PSJ»: Safonov, Hakimiy (Due, 72), Lyuka Ernandes, Zabarniy, Din, Nevesh (Zair-Emeri, 58), Beraldo (Vitinya, 59), Fernandes (Ruis, 58), Akliush, Ferran Torres, Godts (Kvaratsxeliya, 61).
«Le Man»: Kotsik, Yoxu, Voyer, Bua Noa, Lore, Bamba, Bretel, Verkryuys (Brahimi, 66), Kaloda, Diallo, Mafuta.
«Monako» — «Tuluza» 2:2
Gollar: Diop (29), Ablin (38) — Tengstedt (48 pen.), Oppong (59).
Fransiya chempionatida kuchlar nisbati tobora tenglashib bormoqda va «PSJ» navbatdagi turlarda peshqadam «Monako»ni quvib yetish uchun jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…