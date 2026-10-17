Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Venetsiya — Napoli uchrashuvi 17 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Venetsiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Stankovich F., 45. Adams A., 26. Bashich T., 18. Eno A., 25. Xalxal R., 5. Xaps R., 15. Juan Jezus, 2. Moreno M., 71. Peres K., 19. Zom S., 10. Yeboa J.
Venetsiya bosh murabbiyi: Nikola D.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 1. Meret A., 5. Badiashil B., 31. Byokema S., 22. Di Lorenso J., 6. Gilmor B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lukka L., 8. Maktominey S., 13. Rraxmani A., 37. Spinatssola L.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
Izohlar 0
…