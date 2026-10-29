Ikkita avtogol va Provedelning seyvlari: «Inter» safarda «Venetsiya»ni qanday yengdi?
Italiya A Seriyasining 9-turi doirasida kechgan «Venetsiya» — «Inter» qarama-qarshiligi kutilmagan ssenariy bo‘yicha kechdi. Safarda maydonga tushgan «neradzurri» 2:0 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, mazkur muvaffaqiyat jamoaning hujumkor o‘yini emas, balki mezbonlar darvozasiga kiritilgan ikkita avtogol evaziga qo‘lga kiritildi.
Uchrashuvdan so‘ng milanliklar bosh murabbiyi Kristian Kivu matbuotga murojaat qilib, jamoasining ko‘rsatgan sifatsiz o‘yinini yashirmadi. Mutaxassis uch ochko omad va tajriba tufayli naqd qilinganini ochiq tan oldi.
Kristian Kivu: «Birinchi bo‘lim 2010 yildagi Kataniya mag‘lubiyatini yodga soldi»
«Inter» rasmiy sayti xabariga ko‘ra, bosh murabbiy uchrashuvdagi sustlik va energiya taqchilligini quyidagicha izohladi:
Energiya va tezlikning yetishmasligi: «Bizga energiya yetishmasdi, juda sekin harakat qilardik va raqib chuqur himoyalanishiga qarshi o‘ynashga tayyor emasdik. Himoya chizig‘iga yetarlicha tajovuzkorlik ko‘rsatolmadik, ammo har uch kunda maydonga tushganingda shunday holatlar uchrab turadi», — dedi Kivu;
2010 yilgi tarixiy xotira: «Birinchi bo‘lim menga 2010 yilda Kataniyada 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatni eslatib yubordi. Bugun biroz omadimiz kelgani uchun g‘alaba qozondik. Muvaffaqiyatga ishonishda davom etdik va bor kuchimizni berdik, biroq tan olish kerak, omad to‘liq biz tomonda edi»;
Raqibning qat’iy qarshiligi: «Raqibga tan berish kerak — ular bo‘sh hududlarni mukammal yopib qo‘yishdi, shu bois kerakli pallalarda oldinga siljish biz uchun juda qiyin bo‘ldi. Bugun Provedel bizni qutqardi, tajribamiz, kuchimiz va qat’iyatimiz esa ishni oxirigacha yetkazishda yordam berdi».
Og‘ir taqvim va minimal kuch bilan 3 ochko
Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarda ba’zan minimal kuch sarflab g‘alaba qozonish mumkindek tuyuladigan psixologik tuzoqlar yuzaga keladi:
Zich taqvim ta’siri: Chempionlar Ligasi va A Seriyadagi ketma-ket bahslar «Inter»ning jismoniy holatiga bosim o‘tkazmoqda;
Natijaga ta’sir qilgan omillar: Garchi milanliklar o‘zlarining eng yorqin futbolini namoyish eta olishmagan bo‘lsa-da, himoyadagi barqarorlik va hal qiluvchi vaziyatlardagi sovuqqonlik jamoaga turnir jadvalidagi muhim 3 ochkoni olib keldi.
Ushbu bahs Kristian Kivu shogirdlari uchun navbatdagi jiddiy sinovlardan oldin himoyaviy va hujumkor kamchiliklarni ko‘rib chiqish uchun muhim dars bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…