Ikkita avtogol va Provedelning seyvlari: «Inter» safarda «Venetsiya»ni qanday yengdi?

·3·Sport
Ikkita avtogol va Provedelning seyvlari: «Inter» safarda «Venetsiya»ni qanday yengdi?

Italiya A Seriyasining 9-turi doirasida kechgan «Venetsiya» — «Inter» qarama-qarshiligi kutilmagan ssenariy bo‘yicha kechdi. Safarda maydonga tushgan «neradzurri» 2:0 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, mazkur muvaffaqiyat jamoaning hujumkor o‘yini emas, balki mezbonlar darvozasiga kiritilgan ikkita avtogol evaziga qo‘lga kiritildi.

Uchrashuvdan so‘ng milanliklar bosh murabbiyi Kristian Kivu matbuotga murojaat qilib, jamoasining ko‘rsatgan sifatsiz o‘yinini yashirmadi. Mutaxassis uch ochko omad va tajriba tufayli naqd qilinganini ochiq tan oldi.

Kristian Kivu: «Birinchi bo‘lim 2010 yildagi Kataniya mag‘lubiyatini yodga soldi»

«Inter» rasmiy sayti xabariga ko‘ra, bosh murabbiy uchrashuvdagi sustlik va energiya taqchilligini quyidagicha izohladi:

  • Energiya va tezlikning yetishmasligi: «Bizga energiya yetishmasdi, juda sekin harakat qilardik va raqib chuqur himoyalanishiga qarshi o‘ynashga tayyor emasdik. Himoya chizig‘iga yetarlicha tajovuzkorlik ko‘rsatolmadik, ammo har uch kunda maydonga tushganingda shunday holatlar uchrab turadi», — dedi Kivu;

  • 2010 yilgi tarixiy xotira: «Birinchi bo‘lim menga 2010 yilda Kataniyada 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatni eslatib yubordi. Bugun biroz omadimiz kelgani uchun g‘alaba qozondik. Muvaffaqiyatga ishonishda davom etdik va bor kuchimizni berdik, biroq tan olish kerak, omad to‘liq biz tomonda edi»;

  • Raqibning qat’iy qarshiligi: «Raqibga tan berish kerak — ular bo‘sh hududlarni mukammal yopib qo‘yishdi, shu bois kerakli pallalarda oldinga siljish biz uchun juda qiyin bo‘ldi. Bugun Provedel bizni qutqardi, tajribamiz, kuchimiz va qat’iyatimiz esa ishni oxirigacha yetkazishda yordam berdi».

Og‘ir taqvim va minimal kuch bilan 3 ochko

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarda ba’zan minimal kuch sarflab g‘alaba qozonish mumkindek tuyuladigan psixologik tuzoqlar yuzaga keladi:

  • Zich taqvim ta’siri: Chempionlar Ligasi va A Seriyadagi ketma-ket bahslar «Inter»ning jismoniy holatiga bosim o‘tkazmoqda;

  • Natijaga ta’sir qilgan omillar: Garchi milanliklar o‘zlarining eng yorqin futbolini namoyish eta olishmagan bo‘lsa-da, himoyadagi barqarorlik va hal qiluvchi vaziyatlardagi sovuqqonlik jamoaga turnir jadvalidagi muhim 3 ochkoni olib keldi.

Ushbu bahs Kristian Kivu shogirdlari uchun navbatdagi jiddiy sinovlardan oldin himoyaviy va hujumkor kamchiliklarni ko‘rib chiqish uchun muhim dars bo‘lib xizmat qiladi.

InterVenetsiyaKristian KivuItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matnKecha 21:39Jenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnJenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:08Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondiBugun 08:15«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi25 oktabr 19:31Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnInter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi