Sassuolo — Napoli: jonli matnli translyatsiya (Italiya A Seriyasi)
Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo — Napoli uchrashuvi 29 noyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 49. Murich A., 10. Berardi D., 9. Boui K., 15. Chaleta-Sar D., 3. Doyg Dj., 21. Idzes J., 45. Loriyente A., 18. Matich N., 55. Sulemana I., 42. Torstvedt K., 6. Valyukevich S.
Sassuolo zaxiradagilari: 50. Bakola D., 5. Kande F., 46. Chinkuegrano S., 25. Dominges B., 94. Espozito Se., 8. Gion A., 35. Lipani L., 33. Obrador R., 26. Odental K., 70. Pieranolo E., 77. Perini N., 12. Satalino G., 80. Turati S., 20. Van der Brempt I., 7. Volpato K.
Sassuolo bosh murabbiyi: D'Aversa R.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 32. Milinkovich-Savich V., 99. Angissa F., 31. Byokema S., 6. Gilmor B., 19. Xyoylunn R., 70. Lang N., 8. Maktominey S., 17. Olivera M., 21. Politano M., 13. Rraxmani A., 37. Spinatssola L.
Napoli zaxiradagilari: 14. Kontini N., 7. David Neres, 2. Favasuli K., 23. Jovane, 20. Lukka L., 35. Marianuchchi L., 16. Marin R., 12. Puleze K.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
- 45+1Hakamning hushtagi chalingach, birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
- 43Sassuolo tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
- 40Skott Maktominey (Napoli) uzatilgan uzun pasni qabul qilib olishga urinib ko‘rdi, ammo to‘p juda uzoqqa ketib qoldi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Sassuolo darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
- 38Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Napoli uchun burchak zarbasidan hech qanday xavf chiqmasligini anglatadi.
- 37Noa Lang (Napoli) juda katta imkoniyatdan foydalana olmadi! U ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘llaganida muxlislar allaqachon golni nishonlashni boshlashgan edi. To‘p darvozaning chap tomoniga qarab yo‘naldi, ammo Ariyanet Murich muhim seyv amalga oshirdi! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Napoli burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 36Himoya devori mustahkam turdi va jarima maydonchasi tashqarisidan Skott Maktominey (Napoli) tomonidan kuchli zarba bilan yo‘llangan jarima to‘pini osonlikcha qaytardi.
- 35Marko Guida qo‘pol o‘yini uchun Jey Idzesga (Sassuolo) sariq kartochka ko‘rsatdi. Napoli juda xavfli nuqtadan jarima zarbasini amalga oshirish arafasida.
- 32Napoli bir yoki ikki teginishda pas almashish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lyapti, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan juda katta kuch talab qilmoqda.
- 28Kiron Boui (Sassuolo) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo jamoadoshlaridan biri noqulay joyda turgani sababli to‘pga to‘sqinlik qilib qo‘ydi.
- 26Napoli tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
- 25Napoli o‘yinchilari zarba berish uchun imkoniyat yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga oshirishmoqda.
- 23Skott Maktominey (Napoli) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Sassuolo darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 20Kiron Boui (Sassuolo) jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pga yetib borish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo to‘pga yeta olmadi.
- 18Noa Lang (Napoli) darvoza tomon yugurdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
- 16Arman Lorente (Sassuolo) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darhol kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Napoli darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 15Kristian Torstvedt (Sassuolo) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va zarba berdi. Uning zarbasi chap ustundan anchagina o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Napoli darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 14Matteo Politano (Napoli) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u Ariyanet Murichga juda yaqin bo‘ldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
- 11Kiron Boui (Sassuolo) jarima maydonchasi ichiga uzatilgan ajoyib pasdan so‘ng qulay vaziyatga chiqib bordi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida to‘pga yetib kelib, xavfni bartaraf etdi.
- 10Napoli maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
- 7Napoli qisqa burchak zarbasini amalga oshirdi.
- 6Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Leonardo Spinatssolaning (Napoli) uzatmasini qoyilmaqom tarzda to‘sib qoldi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak zarbasini ko‘rsatishdi. Napoli raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 4Matteo Politano (Napoli) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Ariyanet Murich o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
- 3Rasmus Xoylund (Napoli) yon hakam tomonidan o‘yindan tashqari holatda deb topildi va juda yaqin vaziyat bo‘lishiga qaramay, bu to‘g‘ri qarordek ko‘rinmoqda.
- 1Arman Lorente (Sassuolo) olti metrlik maydon ichida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Napoli darvozasidan zarba belgilandi.
- 1Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
- 19:00O‘yinni Sassuolo boshlab beradi.
- 19:00Marko Guida bugungi o‘yinni boshqarib boradi.
- 19:00Ushbu o‘yin tafsilotlarida, uchrashuv boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
- 19:00Salom va bo‘lajak bahsning daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…