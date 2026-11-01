Komo — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Komo — Venetsiya uchrashuvi 1 noyabr, 16:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 20. Baturina M., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 16. Kayki, 2. Kempf M. O., 6. Milya L., 10. Pas N., 4. Ramon J., 21. Richchi S.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Venetsiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Stankovich F., 45. Adams A., 6. Buzio G., 18. Eno A., 25. Xalxal R., 21. Xelgason T. J., 15. Juan Jezus, 29. Lauberbax L., 70. Matssokki P., 2. Moreno M., 19. Zom S.
Venetsiya bosh murabbiyi: Nikola D.
Jonli reportaj1-0 JONLI
46
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+3
Birinchi bo‘lim yakunlandi.
45+2
Torir Yoxann Xelgason (Venetsiya) to‘pni qabul qilib olish uchun jarima maydonchasiga yugurib kirdi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi. Omadsizlik!
45
O‘yinning asosiy vaqtiga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
43
Gol! Lukas Da Kunya (Komo) ruhiy kurashda ustun keldi va penaltidan Filip Stankovich darvozasining chap burchagiga qaytarib bo‘lmas zarba yo‘lladi.
43
Lukas Da Kunya (Komo) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
41
Xuan Jezus (Venetsiya) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Mariya Kaputi oson qaror qabul qilishiga to‘g‘ri keldi.
41
Xuan Jezus (Venetsiya) hujumchidan to‘pni olib qo‘yish uchun muvaffaqiyatli sirpanib tashlandi, ammo hakam fol qayd etib hushtagini chaldi. PЕNALTI! Komo o‘yinchilaridan biri penalti zarbasini amalga oshirmoqchi.
40
Qanday imkoniyat! Anastasios Duvikas (Komo) qanotdan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib oldi, ammo qulay vaziyatdan foydalana olmadi. U jarima maydonchasi markazidan kuchli zarba bilan boshida darvozani nishonga oldi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi!
39
Simon Zom (Venetsiya) hakam Mariya Kaputining sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
34
Luis Milya (Komo) jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pni egallab oldi va uni darvoza to‘sini ustidan oshirib tepib yubordi.
33
Mark Oliver Kempf (Komo) jarima maydonchasi tashqarisida bo‘sh hudud topib oldi, qaytgan to‘pni egallab oldi va darvoza tomon zarba yo‘lladi. Filip Stankovich ajoyib reaksiya evaziga seyv ijro etib, to‘pning darvoza markaziga kirib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.
32
Lukas Da Kunya (Komo) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas berdi.
32
Venetsiya o‘yinchilarining quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi, chunki bosh hakam Mariya Kaputi VAR tekshiruvidan so‘ng dastlabki qarorni bekor qildi. PЕNALTI YO‘Q!
29
Venetsiya futbolchilarining xursandchiligi uzoqqa cho‘zilmadi, chunki hakam penalti qarori VAR yordamida tekshirilishini bildirdi. Umid qilamizki, bu ko‘p vaqt olmaydi.
28
O‘yin to‘xtatildi, Luis Milla (Komo) to‘pga qo‘li bilan o‘ynadi. Venetsiya foydasiga PЕNALTI!
25
Luis Milya (Komo) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatib beradi.
25
Filip Stankovich ajoyib seyv namoyish etib, Lukas Da Kunyaning (Komo) zarbasini qaytardi. Lukas jarima maydonchasi ichida o‘ziga bo‘sh joy yaratib, pastki o‘ng burchakka kuchli zarba yo‘llagan edi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Komo burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
23
Martin Baturina (Komo) katta imkoniyatni boy berdi! U ajoyib past uzatmadan so‘ng to‘pni egallab oldi va qulay masofadan zarba yo‘lladi. Uning noaniq zarbasi chap ustundan anchagina uzoqdan o‘tib ketdi.
19
Martin Baturina (Komo) uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berish uchun qulay pozitsiyaga chiqdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi.
18
Komo - Venetsiya. Hisob: 0-0. To‘pga egalik qilish nisbati 76:24.
15
Burchakdan uzatilgan to‘p Martin Baturinaning (Komo) oyog‘iga kelib tushdi va unda zarba berish imkoniyati paydo bo‘ldi. U to‘pni darvozaga aniq yo‘llay olmadi, zarba darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi.
14
Burchak zarbasi. Komoda imkoniyat bo‘ladi.
14
Anastasios Duvikas (Komo) jarima maydonchasi ichiga uzatilgan ajoyib pasni qabul qilib oldi va darvozaning o‘ng tomoniga zarba berdi, ammo raqib himoyachisi to‘pni qaytarib qoldi. Ajoyib himoya. Komo burchak zarbasi ishlab oldi.
11
Lion Lauberbax (Venetsiya) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlikni Mariya Kaputi payqab qoldi va hushtagini chalishdan ikkilanmadi.
9
Komo tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
9
Simon Zom (Venetsiya) raqibiga qarshi sirpanib o‘ynagan holda qoidani buzdi. Komo jarima zarbasini amalga oshiradi.
7
Kayki (Komo) jarima maydonchasiga yaxshi kirib bordi va burchak zarbasidan so‘ng markazdan kuchli bosh bilan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
7
Yon chiziq hakami to‘g‘ri qaror qabul qildi va Komo burchak zarbasini amalga oshiradi.
6
Yan Kouto (Komo) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib o‘yinchilaridan biri to‘pni to‘sib qoldi. Komo burchak zarbasini ishlab oldi.
5
Luis Milya (Komo) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
5
Martin Baturina (Komo) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Komo burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
16:32
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Komo o‘yinni boshlab beradi.
16:30
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtiramiz, u — Mariya Kaputi.
16:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
16:30
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…