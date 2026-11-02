Turinda “Napoli” taslim etildi: “Yuventus” ishonchli g‘alaba qozonib, 7-o‘ringa chiqib oldi

·54·Sport
Turinda “Napoli” taslim etildi: “Yuventus” ishonchli g‘alaba qozonib, 7-o‘ringa chiqib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida «Yuventus» o‘z maydonida «Napoli»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning 70-daqiqasida Alaybegovich hisobni ochgan bo‘lsa, 87-daqiqada Jeremi Boga yakuniy natijani o‘rnatdi.
  • Mehmonlar safidan Marianuchchi 75-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 17 ochkoga ega bo‘lgan turinliklar musobaqa jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Italiya A Seriyasining 10-turi doirasidagi markaziy to‘qnashuvda Turinning «Yuventus» klubi o‘z maydonida «Napoli»ni qabul qilib, 2:0 hisobida muhim va ishonchli g‘alabani tantana qildi.

Murosasiz kurashlar, keskin qarama-qarshiliklar va chetlatish bilan yodda qolgan ushbu bahs Massimiliano Allegri shogirdlari uchun muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Mezbonlar ikkinchi bo‘limda kiritilgan ikki to‘p evaziga qimmatli 3 ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘yishdi.

«Alyans Stedium»dagi drama: Kechki gollar va qizil kartochka

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab shiddatli follar va yuqori asabiylik ostida kechdi:

  • Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Har ikki jamoa himoyaga katta e’tibor qaratdi. Hakam dastlabki 45 daqiqalikdayoq Luis, Lukumi va Marianuchchi kabi futbolchilarga sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi;

  • Alaybegovichning goli (70-daqiqa): 70-daqiqaga kelib turinliklarning yosh yulduzi Alaybegovich raqib mudofaasini yorib o‘tib, «Yuventus»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • «Napoli» bir kishi kam bo‘lib qoldi (75-daqiqa): Goldan so‘ng asablarini jilovlay olmagan mehmonlar himoyachisi Marianuchchi ikkinchi marta qoida buzib, maydondan chetlatildi (qizil kartochka);

  • Bogadan nuqta (87-daqiqa): 72-daqiqada aynan gol muallifi Alaybegovichning o‘rniga maydonga tushgan Jeremi Boga 87-daqiqada qarshi hujumni muvaffaqiyatli yakunlab, bahsdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.

Musobaqa jadvalidagi holat

Ushbu g‘alaba Turin jamoasi uchun muhim ahamiyat kasb etdi:

  • «Yuventus»: Ochkolari sonini 17 taga yetkazib olgan «keksa sinora» musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;

  • «Napoli»: 14 ochkoda to‘xtab qolgan Allegri boshchiligidagi Neapol klubi esa 8-o‘ringa tushib ketdi.

O‘yin qaydnomasi:

  • A Seriya. 10-tur

  • «Yuventus» — «Napoli» 2:0

  • Sana va maydon: 1 noyabr, «Alyans Stedium»

  • Gollar: Alaybegovich 70, Boga 87.

  • Ogohlantirishlar: Luis 16, Lukumi 20, Marianuchchi 38, Alaybegovich 71, Marin 90+1.

  • Chetlatish: Marianuchchi 75 («Napoli»).

Tarkiblar:

  • «Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi (Kelli, 72), Kabal, Luiz, Kopmeyners, Makkenni (Gatti, 46), Alaybegovich (Boga, 72), Kolo-Muani (Jegrova, 59), Voltemade.

  • «Napoli»: Meret, Di Lorenso (Rahmani, 46), Marianuchchi, Marin, Olivera (Bekema, 79), Politano (Vergara, 58), Angissa (Jiovane, 79), Maktominey, de Bryuyne (Gilmur, 46), Lang, Lukka.

YuventusNapoliItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus — Napoli: tarkiblar va jonli matnYuventus — Napoli: tarkiblar va jonli matnKecha 23:50“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari29 oktabr 08:05Monsa — Napoli: tarkiblar va jonli matnMonsa — Napoli: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 23:52Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matnJenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 23:49Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdiDuglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi26 oktabr 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi