Turinda “Napoli” taslim etildi: “Yuventus” ishonchli g‘alaba qozonib, 7-o‘ringa chiqib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida «Yuventus» o‘z maydonida «Napoli»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 70-daqiqasida Alaybegovich hisobni ochgan bo‘lsa, 87-daqiqada Jeremi Boga yakuniy natijani o‘rnatdi.
- Mehmonlar safidan Marianuchchi 75-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 17 ochkoga ega bo‘lgan turinliklar musobaqa jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Italiya A Seriyasining 10-turi doirasidagi markaziy to‘qnashuvda Turinning «Yuventus» klubi o‘z maydonida «Napoli»ni qabul qilib, 2:0 hisobida muhim va ishonchli g‘alabani tantana qildi.
Murosasiz kurashlar, keskin qarama-qarshiliklar va chetlatish bilan yodda qolgan ushbu bahs Massimiliano Allegri shogirdlari uchun muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Mezbonlar ikkinchi bo‘limda kiritilgan ikki to‘p evaziga qimmatli 3 ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘yishdi.
«Alyans Stedium»dagi drama: Kechki gollar va qizil kartochka
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab shiddatli follar va yuqori asabiylik ostida kechdi:
Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Har ikki jamoa himoyaga katta e’tibor qaratdi. Hakam dastlabki 45 daqiqalikdayoq Luis, Lukumi va Marianuchchi kabi futbolchilarga sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi;
Alaybegovichning goli (70-daqiqa): 70-daqiqaga kelib turinliklarning yosh yulduzi Alaybegovich raqib mudofaasini yorib o‘tib, «Yuventus»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;
«Napoli» bir kishi kam bo‘lib qoldi (75-daqiqa): Goldan so‘ng asablarini jilovlay olmagan mehmonlar himoyachisi Marianuchchi ikkinchi marta qoida buzib, maydondan chetlatildi (qizil kartochka);
Bogadan nuqta (87-daqiqa): 72-daqiqada aynan gol muallifi Alaybegovichning o‘rniga maydonga tushgan Jeremi Boga 87-daqiqada qarshi hujumni muvaffaqiyatli yakunlab, bahsdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.
Musobaqa jadvalidagi holat
Ushbu g‘alaba Turin jamoasi uchun muhim ahamiyat kasb etdi:
«Yuventus»: Ochkolari sonini 17 taga yetkazib olgan «keksa sinora» musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;
«Napoli»: 14 ochkoda to‘xtab qolgan Allegri boshchiligidagi Neapol klubi esa 8-o‘ringa tushib ketdi.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 10-tur
«Yuventus» — «Napoli» 2:0
Sana va maydon: 1 noyabr, «Alyans Stedium»
Gollar: Alaybegovich 70, Boga 87.
Ogohlantirishlar: Luis 16, Lukumi 20, Marianuchchi 38, Alaybegovich 71, Marin 90+1.
Chetlatish: Marianuchchi 75 («Napoli»).
Tarkiblar:
«Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi (Kelli, 72), Kabal, Luiz, Kopmeyners, Makkenni (Gatti, 46), Alaybegovich (Boga, 72), Kolo-Muani (Jegrova, 59), Voltemade.
«Napoli»: Meret, Di Lorenso (Rahmani, 46), Marianuchchi, Marin, Olivera (Bekema, 79), Politano (Vergara, 58), Angissa (Jiovane, 79), Maktominey, de Bryuyne (Gilmur, 46), Lang, Lukka.
Izohlar 0
…