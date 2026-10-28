Venetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Venetsiya — Inter uchrashuvi 28 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Venetsiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Stankovich F., 45. Adams A., 18. Eno A., 25. Xalxal R., 21. Xelgason T. J., 15. Juan Jezus, 29. Lauberbax L., 70. Matssokki P., 2. Moreno M., 71. Peres K., 19. Zom S.
Venetsiya zaxiradagilari: 26. Bashich T., 17. Bella-Kotchap A., 6. Buzio G., 30. Dagasso M., 32. Dunkan A., 8. Fanne L., 77. Fernandes T., 5. Xaps R., 56. Lisman K., 96. Montipo L., 7. Rraxmani A., 20. Sagrado R., 3. Shinten J., 10. Yeboa J.
Venetsiya bosh murabbiyi: Nikola D.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 49. Provedel I., 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 14. Bonni A., 30. Karlos Augusto, 32. Dimarko F., 17. Diuf A., 5. Stankovich A., 8. Suchich P., 9. Tyuram M., 7. Zelinski P.
Inter zaxiradagilari: 25. Akandji M., 23. Barella N., 46. Bovio L., 20. Chalxanoglu X., 12. Di Djennaro R., 94. Espozito F., 51. Yakirovich L., 53. Lavelli M., 1. Martines J., 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 99. Spens D.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Izohlar 0
…