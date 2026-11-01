“Komo” A Seriyada shov-shuv ko‘tarmoqda: “Venetsiya”ni mag‘lub etib kuchli to‘rtlikka chiqdi

·53·Sport
“Komo” A Seriyada shov-shuv ko‘tarmoqda: “Venetsiya”ni mag‘lub etib kuchli to‘rtlikka chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 10-turida «Komo» o‘z maydonida «Venetsiya» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka kirdi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 43-daqiqada penaltidan Lukas da Kunya kiritdi.
  • Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng 23 ochkoga ega bo‘lgan «Komo»
  • 4-pog‘onaga ko‘tarildi, atigi 3 ochkosi bor «Venetsiya» esa 20-o‘rinda qoldi. O‘yin davomida hakam futbolchilarga jami 5 ta sariq kartochka ko‘rsatdi.

Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida mavsum kashfiyotiga aylanib borayotgan «Komo» o‘z maydonida liga autsayderi «Venetsiya»ni qabul qildi. Keskin va ehtiroslarga boy kechgan bahsda mezbonlar minimal — 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Mazkur muvaffaqiyat jamoani musobaqa jadvalida yuqori cho‘qqilar sari olib chiqib, Italiya futbolida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Hal qiluvchi penalti va birinchi bo‘limdagi yagona gol

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi bilan boshlandi, biroq himoyaga yotgan «Venetsiya»ni yorib o‘tish oson kechmadi:

  • 43-daqiqadagi penalti: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida mehmonlar o‘z jarima maydonchasida qoida buzdi. Hakam tomonidan belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini Lukas da Kunya sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi — 1:0;

  • Murosasiz kurash va sariq kartochkalar: Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa o‘yini ancha keskinlashdi. Bosh hakam futbolchilarga jami 5 marta sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi, ammo hisob boshqa o‘zgarmadi.

«Komo» Chempionlar ligasi zonasida, «Venetsiya» esa tubda

10-turdagi ushbu muvaffaqiyat har ikki klubning turnir jadvalidagi holatiga tubdan ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Komo»: G‘alabadan keyin o‘z ochkolari sonini 23 taga yetkazib olgan jamoa A Seriya turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka — 4-pog‘onaga ko‘tarildi va yevrokuboklar uchun kurashda jiddiy da’vogar ekanini isbotladi;

  • «Venetsiya»: Mehmonlarning omadsiz seriyasi davom etmoqda. O‘tkazilgan o‘yinlardan so‘ng atigi 3 ochko to‘plagan venetsiyaliklar jadvalning eng so‘nggi — 20-pog‘onasida qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

  • A Seriya. 10-tur

  • «Komo» — «Venetsiya» 1:0

  • Gol: Lukas da Kunya 43 (pen.).

  • Ogohlantirishlar: Zom 39, 62, Jezus 41, Eno 62, Helgason 78.

Tarkiblar:

  • «Komo»: Butes, Ramon, Kouto (Smolchich, 82), Kempf, Kayki, Da Kunya (Kakere, 73), Richchi (Perrone, 74), Pas (Liberali, 73), Baturina (Valle, 84), Millya, Duvikas.

  • «Venetsiya»: Stankovich, Jezus, Moreno, Xalxal, Eno (Sagrado, 62), Buzio (Peres, 55), Zom (Basic, 62), Helgason (Rahmani, 78), Makkokki, Adams, Lauberbax (Yeboah, 55).

Italiya A SeriyasiKomoVenetsiyaLukas da Kunya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Komo — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnKomo — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnBugun 15:34Ikkita avtogol va Provedelning seyvlari: «Inter» safarda «Venetsiya»ni qanday yengdi?Ikkita avtogol va Provedelning seyvlari: «Inter» safarda «Venetsiya»ni qanday yengdi?29 oktabr 15:04Venetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 21:39Jenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnJenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:08Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi28 oktabr 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi