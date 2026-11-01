“Komo” A Seriyada shov-shuv ko‘tarmoqda: “Venetsiya”ni mag‘lub etib kuchli to‘rtlikka chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 10-turida «Komo» o‘z maydonida «Venetsiya» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka kirdi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 43-daqiqada penaltidan Lukas da Kunya kiritdi.
- Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng 23 ochkoga ega bo‘lgan «Komo»
- 4-pog‘onaga ko‘tarildi, atigi 3 ochkosi bor «Venetsiya» esa 20-o‘rinda qoldi. O‘yin davomida hakam futbolchilarga jami 5 ta sariq kartochka ko‘rsatdi.
Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida mavsum kashfiyotiga aylanib borayotgan «Komo» o‘z maydonida liga autsayderi «Venetsiya»ni qabul qildi. Keskin va ehtiroslarga boy kechgan bahsda mezbonlar minimal — 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Mazkur muvaffaqiyat jamoani musobaqa jadvalida yuqori cho‘qqilar sari olib chiqib, Italiya futbolida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Hal qiluvchi penalti va birinchi bo‘limdagi yagona gol
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi bilan boshlandi, biroq himoyaga yotgan «Venetsiya»ni yorib o‘tish oson kechmadi:
43-daqiqadagi penalti: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida mehmonlar o‘z jarima maydonchasida qoida buzdi. Hakam tomonidan belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini Lukas da Kunya sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi — 1:0;
Murosasiz kurash va sariq kartochkalar: Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa o‘yini ancha keskinlashdi. Bosh hakam futbolchilarga jami 5 marta sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi, ammo hisob boshqa o‘zgarmadi.
«Komo» Chempionlar ligasi zonasida, «Venetsiya» esa tubda
10-turdagi ushbu muvaffaqiyat har ikki klubning turnir jadvalidagi holatiga tubdan ta’sir ko‘rsatdi:
«Komo»: G‘alabadan keyin o‘z ochkolari sonini 23 taga yetkazib olgan jamoa A Seriya turnir jadvalida kuchli to‘rtlikka — 4-pog‘onaga ko‘tarildi va yevrokuboklar uchun kurashda jiddiy da’vogar ekanini isbotladi;
«Venetsiya»: Mehmonlarning omadsiz seriyasi davom etmoqda. O‘tkazilgan o‘yinlardan so‘ng atigi 3 ochko to‘plagan venetsiyaliklar jadvalning eng so‘nggi — 20-pog‘onasida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 10-tur
«Komo» — «Venetsiya» 1:0
Gol: Lukas da Kunya 43 (pen.).
Ogohlantirishlar: Zom 39, 62, Jezus 41, Eno 62, Helgason 78.
Tarkiblar:
«Komo»: Butes, Ramon, Kouto (Smolchich, 82), Kempf, Kayki, Da Kunya (Kakere, 73), Richchi (Perrone, 74), Pas (Liberali, 73), Baturina (Valle, 84), Millya, Duvikas.
«Venetsiya»: Stankovich, Jezus, Moreno, Xalxal, Eno (Sagrado, 62), Buzio (Peres, 55), Zom (Basic, 62), Helgason (Rahmani, 78), Makkokki, Adams, Lauberbax (Yeboah, 55).
Izohlar 0
…