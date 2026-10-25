Jenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Jenoa — Venetsiya uchrashuvi 25 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 77. Ellertsson M. E., 92. El-Shaaravi S., 10. Junior Messias, 2. Mitay M., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 34. Otoa S., 25. Traore X. J., 22. Vaskes J. (kapitan), 71. Viafe S.
Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.
Venetsiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Stankovich F., 45. Adams A., 26. Bashich T., 18. Eno A., 25. Xalxal R., 5. Xaps R., 15. Juan Jezus, 2. Moreno M., 71. Peres K., 19. Zom S., 10. Yeboa J.
Venetsiya bosh murabbiyi: Nikola D.
Jonli reportaj1-0 JONLI
63
Daniele De Rossi o‘zgarish qilishga qaror qildi. Stefan El-Shaaravi o‘rniga Lorenso Kolombo (Jenoa) maydonga tushmoqda.
62
O‘zgarish. Junior Messias maydonni tark etdi va uning o‘rniga Morten Frendrup (Jenoa) maydonga tushdi.
61
Xuan Jezus (Venetsiya) to‘pni markazga uzatdi, ammo jarima maydonchasi ichida birorta jamoadoshini topa olmadi. Uzatma juda sifatsiz chiqdi.
57
Toma Bashich (Venetsiya) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolingani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
57
Venetsiya jamoasiga o‘rta masofadan jarima zarbasi belgilandi.
55
Bu sariq kartochka! Sebastyan Otoa (Jenoa) qarordan norozi, ammo bizning nuqtayi nazarimizda bu aniq qoidabuzarlik edi.
54
Venetsiya bir yoki ikki teginishda pas almashish orqali o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib futbolchilariga hozir juda qiyin bo‘lyapti, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan juda katta kuch talab qilmoqda.
50
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishdagi uzatmalar. Venetsiya jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslar yetkazib bermoqda. Raqib o‘yinchilariga hozirgi vaqtda to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
49
Venetsiya burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
48
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishdagi uzatmalar. Venetsiya jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslarni yetkazib bermoqda. Raqib o‘yinchilariga hozircha to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
46
Tanaffus yakunlandi va ikkinchi bo‘lim boshlanish arafasida.
45+1
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+1
To‘rtinchi hakam 1 daqiqa qo‘shib berilganini ko‘rsatdi.
45
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Venetsiyaning burchak zarbasidan naf chiqmasligiga sabab bo‘ldi.
45+1
Venetsiya o‘yinchilarining hech biri burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yeta olmadi, chunki uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
43
Leo Ostigard (Jenoa) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi. Yordamchi hakam to‘g‘ri qaror qabul qildi va Jenoa burchak zarbasini amalga oshiradi.
40
Mikael Egill Ellertsson deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgandi, ammo Mario Mitay (Jenoa) jarima maydoni ichidan oshirgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
37
Jenoa to‘pni nazorat qilib, himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutmoqda. Biroq, raqib o‘yinchisi vaziyatga aralashib, to‘pni uzoqlashtirdi.
34
Venetsiya o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Hujumchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlash uchun imkoniyat yaratib bermoqda.
29
Jenoa burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
28
Jenoa ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular qisqa paslar va bir-ikki teginishda to‘p uzatishlar orqali raqib himoyasini yorib o‘tishga va tezkor qarshi hujumda zarba berishga intilishmoqda.
25
Mikael Egill Ellertsson (Jenoa) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvoza tomon kuchli zarba bilan yo‘lladi va to‘p to‘g‘ri darvozaning yuqori o‘ng burchagiga borib tushdi!
24
Jon Yeboa (Venetsiya) jarima maydonchasi ichida aniq pasni qabul qilib oldi, to‘pni nazorat qildi va uni to‘g‘ridan to‘g‘ri Jastin Beylo tomon yo‘lladi, darvozabon esa qiyinchiliksiz to‘pni egallab oldi.
21
Joan Vaskes (Jenoa) o‘zidan norozi, chunki u qulay hududga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni noaniq uzatdi.
19
Reduan Halhal (Venetsiya) uzun pas uzatdi, ammo Jastin Beylo to‘pni bemalol egallab oldi.
17
Jenoa hozirgi vaqtda to‘pni nazorat qilgan holda o‘yinni boshqarmoqda. Ular bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslarni uzatishmoqda, bu esa raqibga to‘pni olib qo‘yishni qiyinlashtirmoqda.
14
Junior Messias (Jenoa) ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi! U jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi! To‘p maydonni tark etdi va Venetsiya darvozasidan zarba belgilandi.
11
Venetsiyadan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar almashishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini boshqarishmoqda.
6
Venetsiya o‘yinchisi qo‘pollik ishlatdi. Simone Sotssa fol qayd etdi va o‘yinni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
4
Jenoa ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni juda chiroyli tarzda uzatishmoqda. A’lo darajadagi jamoaviy hamkorlik.
1
O‘yin endigina boshlandi.
19:02
O‘yinchilar maydonda va Venetsiya uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Bugungi o‘yinning bosh hakami Simone Sotssa bo‘ladi.
19:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
19:00
Salom va bizning bo‘lajak bahs bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…