Fulxem — Xall: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Fulxem — Xall uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Fulxem boshlang‘ich tarkibi: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassi K. (kapitan), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Kastan T., 19. Charlz S., 7. Garsiya G., 17. Ivobi A., 24. King Dj., 33. Robinson E.
Fulxem zaxiradagilari: 5. Andersen Y., 10. Kerni T., 11. Kevin, 23. Lekomt B., 20. Manuel Anxel, 8. Palasios K., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessenon R., 2. Tete K.
Fulxem bosh murabbiyi: Arbeloa A.
Xall boshlang‘ich tarkibi: 19. Solakis K., 6. Adjayi S., 10. Bellumi M., 2. Koyl L. (kapitan), 25. Kruks M., 15. Igan Dj., 22. Xerrington L., 9. Makberni O., 18. Norton-Kaffi B., 27. Sleyter R., 7. Tomas S.
Xall zaxiradagilari: 11. Gelxardt Dj., 3. Djaylz R., 14. Yerto-Dal Dj., 42. Iroyegbunam T., 17. Makneyr P., 5. Morita X., 12. Fillips D., 21. Straud E., 47. Vaz R.
Xall bosh murabbiyi: Yakirovich S.
Izohlar 0
…