Fulxem — Xall: tarkiblar va jonli matn

·42·Sport
Fulxem — Xall: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi FulxemXall uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Fulxem boshlang‘ich tarkibi: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassi K. (kapitan), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Kastan T., 19. Charlz S., 7. Garsiya G., 17. Ivobi A., 24. King Dj., 33. Robinson E.

Fulxem zaxiradagilari: 5. Andersen Y., 10. Kerni T., 11. Kevin, 23. Lekomt B., 20. Manuel Anxel, 8. Palasios K., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessenon R., 2. Tete K.

Fulxem bosh murabbiyi: Arbeloa A.

Xall boshlang‘ich tarkibi: 19. Solakis K., 6. Adjayi S., 10. Bellumi M., 2. Koyl L. (kapitan), 25. Kruks M., 15. Igan Dj., 22. Xerrington L., 9. Makberni O., 18. Norton-Kaffi B., 27. Sleyter R., 7. Tomas S.

Xall zaxiradagilari: 11. Gelxardt Dj., 3. Djaylz R., 14. Yerto-Dal Dj., 42. Iroyegbunam T., 17. Makneyr P., 5. Morita X., 12. Fillips D., 21. Straud E., 47. Vaz R.

Xall bosh murabbiyi: Yakirovich S.

Jonli reportaj JONLI
19
O‘yin: Fulxem - Xall. Hisob: 0-0. Sharh: Aleks Ivobi (Fulxem) burchak zarbasini qisqa masofaga oshirib berdi.
17
Lukas Xerrington (Xall Siti) raqibiga nisbatan qoidani buzdi. Har holda, hakam Kris Kavana shunday ishora qilmoqda.
16
Qanday xato! Joshua King (Fulxem) ajoyib uzatmadan so‘ng darvoza qarshisida yolg‘iz qoldi va faqat darvozabonni dog‘da qoldirishi kerak edi, ammo u to‘pni darvoza ustunining o‘ng tomonidan birozgina o‘tkazib yubordi.
13
Gonsalo Garsiya (Fulxem) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtagini chaldi.
9
Muhammad Bellumi (Hall Siti) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etdi.
9
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. Fulxem foydasiga burchak zarbasi.
8
Oskar Bobb (Fulxem) jarima maydonchasi chetidan to‘pni pastlatib darvoza oldiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo raqib himoyachilari to‘pni uzoqlashtirishdi. Fulxem burchak zarbasini amalga oshiradi.
7
Oskar Bobb (Fulxem) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qo‘yilgani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
5
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishmoqda. Fulxem raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
3
Aleks Ivobi (Fulxem) gol urishga juda yaqin keldi! U jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
2
Burchak zarbasi belgilanadi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
19:01
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqishdi! Fulxem uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Bugungi uchrashuvda bosh hakam sifatida Kris Kavana ishlaydi.
19:00
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va siz ular bilan ushbu o‘yin tafsilotlarida tanishishingiz mumkin.
19:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
FulxemXallAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi»dagi yangi davr: Alonso jamoasini APL mavsumiga qanday tayyorlamoqda?«Chelsi»dagi yangi davr: Alonso jamoasini APL mavsumiga qanday tayyorlamoqda?10 avgust 08:15Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...4 avgust 10:30Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...4 avgust 05:18Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaReal Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqda31 iyul 16:31«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...30 iyul 19:12Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiArbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchi27 iyul 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...