Xall — Brentford: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Xall — Brentford uchrashuvi 25 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xall boshlang‘ich tarkibi: 19. Solakis K., 6. Adjayi S., 10. Bellumi M., 2. Koyl L. (kapitan), 15. Igan Dj., 3. Djaylz R., 22. Xerrington L., 42. Iroyegbunam T., 9. Makberni O., 27. Sleyter R., 21. Straud E.
Xall zaxiradagilari: 50. Cho M., 25. Kruks M., 11. Gelxardt Dj., 17. Makneyr P., 5. Morita X., 18. Norton-Kaffi B., 12. Fillips D., 7. Tomas S., 47. Vaz R.
Xall bosh murabbiyi: Yakirovich S.
Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 2. Xiki A., 8. Yensen M. (kapitan), 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 18. Sangare M., 7. Shade K., 9. Tyago I., 4. van den Berg S.
Brentford zaxiradagilari: 19. Entoni Dj., 22. Kollinz N., 24. Damsgor M., 25. Diuf M., 48. Fredrik B., . Gustavo Nunes, 44. Shuster Y., 12. Valdimarsson X. R., 13. Uilson K.
Brentford bosh murabbiyi: O'Konnor K.
Izohlar 0
…