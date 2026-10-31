Aston Villa — Fulxem: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Aston Villa — Fulxem uchrashuvi 1 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 2. Kesh M., 27. Goretska L., 11. Djekson N., 8. Kamara B., 3. Lindelef V., 22. Maatsen I., 44. Manzambi Dj., 7. Makginn Dj. (kapitan), 14. Torres P.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Fulxem boshlang‘ich tarkibi: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassi K. (kapitan), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Kastan T., 19. Charlz S., 7. Garsiya G., 17. Ivobi A., 24. King Dj., 33. Robinson E.
Fulxem bosh murabbiyi: Arbeloa A.
Jonli reportaj JONLI
25
Oskar Bobb (Fulxem) qarama-qarshi tomondan uzatilgan to‘pni egallab olishga bor kuchi bilan harakat qildi, ammo uzatma juda uzun bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p yon chiziq ortida va Aston Villa autdan o‘yinni boshlab beradi.
24
Jon Makginn (Aston Villa) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasining boshiga yetkaza olmadi, natijada himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
23
Jon Makginn (Aston Villa) to‘pni jamoadoshiga yetkazib berishga urindi, ammo himoyachi uni yaxshi to‘sib qoldi. Aston Villa burchak zarbasini ishlab oldi.
23
Burchak zarbasi Jon Makginn (Aston Villa) tomonidan qisqa uzatma bilan amalga oshirildi.
22
Leon Goretska (Aston Villa) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qo‘yilgani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi. Aston Villa yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
22
Ian Maatsen (Aston Villa) jarima maydonchasi chegarasidan to‘pni pastlatib uzatmoqchi bo‘ldi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
20
Aston Villa o‘yinchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar orqali uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
17
41:59 – to‘pga egalik qilish bo‘yicha so‘nggi ko‘rsatkichlar.
16
Jon Makginn (Aston Villa) penaltini aniq amalga oshira olmadi, u to‘pni darvoza to‘siniga qarata tepdi!
15
Jon Makginn (Aston Villa) penaltini amalga oshirish uchun jarima maydonchasi nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
14
VAR tekshiruvidan so‘ng Aston Villa foydasiga penalti belgilandi!
13
Hakam Semyuel Barrott VAR ishorasini ko‘rsatdi va Aston Villa foydasiga penalti belgilash kerakligini tekshirish uchun monitor tomon yo‘l oldi. Ko‘ramiz, nima bo‘larkin!
12
Sander Berge (Fulxem) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam eng qulay nuqtada emasdi. Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
12
Leon Goretska (Aston Villa) burchak zarbasidan so‘ng baland sakrab boshi bilan darvoza tomon zarba berdi, ammo uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasini darvozabon bemalol ushlab oldi.
12
Jon Makginn (Aston Villa) to‘pni o‘yinga kiritish uchun yaqinlashmoqda.
12
Jon Makginn (Aston Villa) tomonidan amalga oshirilgan uzatma qaytarildi. Aston Villa raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
11
Metti Kesh (Aston Villa) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
11
Joan Manzambi (Aston Villa) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aston Villa burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
10
Aston Villa maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq uzatmalar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
7
Joan Manzambi (Aston Villa) qaytgan to‘pga yaxshi reaksiya bildirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘pni darvoza va o‘zi orasida turgan o‘yinchilar to‘dasidan o‘tkaza olmadi.
7
Leon Goretska (Aston Villa) jarima maydonchasi markazidan xavfli tarzda boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi. Bu burchak zarbasi hisobni o‘zgartirmadi.
7
Jon Makginn (Aston Villa) burchak zarbasini amalga oshiradigan ko‘rinadi.
6
Metti Kesh (Aston Villa) Alissonga uzun pas uzatishga urindi, ammo himoyachilar bu hujumni bartaraf etishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aston Villa burchak zarbasini amalga oshiradi.
5
Gonsalo Garsiya (Fulxem) bo‘sh turgan jamoadoshini ko‘rib qoldi va unga pastdan to‘p uzatishga urindi. Biroq, himoyachilardan biri vaziyatni juda yaxshi o‘qidi va xavfni bartaraf etdi. Aleks Ivobi (Fulxem) jarima maydoni ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, ammo zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab ketdi.
4
Metti Kesh (Aston Villa) uzoq masofadan to‘pni Nikolas Jekson tomon uzatdi, ammo Bernd Leno oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
3
Gonsalo Garsiya (Fulxem) raqibining libosidan tortdi va hakamning saxiyligi tufayligina jazodan qutulib qoldi. Aston Villa foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
3
Timoti Kastan (Fulxem) oldinga uzun pas uzatdi, ammo Oskar Bobbga mo‘ljallangan to‘p juda kuchli bo‘ldi va vaziyat boy berildi. Bosh hakam va yon hakam Aston Villa foydasiga yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritishni belgilashdi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:01
O‘yinchilar maydonda va Fulxem uchrashuvni boshlab beradi.
01:00
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Semyuel Barrott tayinlandi.
01:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
01:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz, biz bo‘lajak bahsning matnli onlayn translyatsiyasini boshlaymiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Izohlar 0
…