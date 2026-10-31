Xall — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Xall — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Xall — Ipsvich uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Xall boshlang‘ich tarkibi: 19. Solakis K., 6. Adjayi S., 10. Bellumi M., 2. Koyl L., 15. Igan Dj., 3. Djaylz R., 42. Iroyegbunam T., 9. Makberni O., 32. Mendi N., 27. Sleyter R., 21. Straud E.

Xall bosh murabbiyi: Yakirovich S.

Ipsvich boshlang‘ich tarkibi: 28. Uolton K., 3. Devis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Ensiso X., 7. Fatavu I., 12. Florentino, 26. O'Shi D., 42. Uattara A., 25. Palasios E., 11. Filogen Dj.

Ipsvich bosh murabbiyi: O'Nil G.

Jonli reportaj JONLI
18
Ipsvich burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
18
Abdul Uattara (Ipsvich) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi to‘pni ilib oldi va uni uzoqlashtirdi.
15
Ipsvich ayni damda to‘pni nazorat qilmoqda va futbolchilar bir-birlariga aniq paslar uzatish orqali tashabbusni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
14
Emerson (Ipsvich) qo‘pol qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi. Tomas Kerk o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qilmoqda.
12
Issaxaku Fatavu (Ipsvich) jarima maydonchasi tashqarisidagi juda qulay pozitsiyadan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
12
Issaxaku Fatavu (Ipsvich) tomonidan himoya ortiga to‘pni oshirishga qilingan navbatdagi urinish bartaraf etildi va xavfsiz joyga chiqarib yuborildi.
10
Elliot Straud (Xall Siti) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
8
Xall to‘pni maydon bo‘ylab uzatmoqda va nazoratni saqlab turibdi. Biroq, raqib uzatmani ilib ketdi va vaziyat o‘zgardi.
4
Ipsvich jamoasi jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi, ammo bu vaziyatdan to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berishning imkoni yo‘q.
3
Tim Irogbunam (Hall Siti) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Tomas Kirk fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
2
Ipsvich to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
20:02
O‘yinchilar maydonda va Xall uchrashuvni boshlab beradi.
20:00
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Tomas Kirk bo‘ladi.
20:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
20:00
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
XallIpsvichAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xall — Brentford: tarkiblar va jonli matnXall — Brentford: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:51Fulxem — Xall: tarkiblar va jonli matnFulxem — Xall: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:50Ipsvich — Nottingem: tarkiblar va jonli matnIpsvich — Nottingem: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:48Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:53Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?17 oktabr 21:50Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?17 oktabr 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi