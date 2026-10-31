Xall — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Xall — Ipsvich uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xall boshlang‘ich tarkibi: 19. Solakis K., 6. Adjayi S., 10. Bellumi M., 2. Koyl L., 15. Igan Dj., 3. Djaylz R., 42. Iroyegbunam T., 9. Makberni O., 32. Mendi N., 27. Sleyter R., 21. Straud E.
Xall bosh murabbiyi: Yakirovich S.
Ipsvich boshlang‘ich tarkibi: 28. Uolton K., 3. Devis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Ensiso X., 7. Fatavu I., 12. Florentino, 26. O'Shi D., 42. Uattara A., 25. Palasios E., 11. Filogen Dj.
Ipsvich bosh murabbiyi: O'Nil G.
Jonli reportaj JONLI
18
Ipsvich burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
18
Abdul Uattara (Ipsvich) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi to‘pni ilib oldi va uni uzoqlashtirdi.
15
Ipsvich ayni damda to‘pni nazorat qilmoqda va futbolchilar bir-birlariga aniq paslar uzatish orqali tashabbusni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
14
Emerson (Ipsvich) qo‘pol qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi. Tomas Kerk o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qilmoqda.
12
Issaxaku Fatavu (Ipsvich) jarima maydonchasi tashqarisidagi juda qulay pozitsiyadan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
12
Issaxaku Fatavu (Ipsvich) tomonidan himoya ortiga to‘pni oshirishga qilingan navbatdagi urinish bartaraf etildi va xavfsiz joyga chiqarib yuborildi.
10
Elliot Straud (Xall Siti) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
8
Xall to‘pni maydon bo‘ylab uzatmoqda va nazoratni saqlab turibdi. Biroq, raqib uzatmani ilib ketdi va vaziyat o‘zgardi.
4
Ipsvich jamoasi jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi, ammo bu vaziyatdan to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berishning imkoni yo‘q.
3
Tim Irogbunam (Hall Siti) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Tomas Kirk fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi.
2
Ipsvich to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
20:02
O‘yinchilar maydonda va Xall uchrashuvni boshlab beradi.
20:00
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Tomas Kirk bo‘ladi.
20:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
20:00
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…