Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Strasburg — PSJ uchrashuvi 17 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Strasburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Yorgensen F., 16. Antvi G., 19. Balde F., 31. Kulibali K., 21. Demba P., 14. Essugo D., 40. Xarder K., 4. Mitchell J., 36. Oso, 10. Reyna G., 80. Yassin G.
Strasburg bosh murabbiyi: Oliveyra E.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 11. Akliush M., 4. Beraldo L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 21. Ernandes L., 7. Kvaratsxeliya K., 87. Nevesh J., 9. Torres F., 6. Zabarniy I., 33. Zair-Emeri U.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Jonli reportaj1-0 JONLI
45+2
Birinchi bo‘lim yakunlandi.
45
Asosiy vaqtga kamida 1 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Pap Demba (Strasbur) uzoq masofadan zarba berish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Uning pastlab borgan zarbasi darvoza markaziga yo‘naltirildi, ammo Matvey Safonov hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
41
Xvicha Kvaratsxeliya (PSJ) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo darvozabon sakrab, to‘pni egallab oldi.
40
Ferran Torres (PSJ) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni undan olib qo‘yishdi.
39
Himoyachilar hushyorlikni yo‘qotmadi va Lukas Din (PSJ) tomonidan amalga oshirilgan xavfli uzatmani bartaraf etdi.
36
Dro Fernandes (PSJ) uzatilgan to‘pni yaxshi qabul qilib oldi, ammo zarbani darvozaning markaziga kuchsiz yo‘lladi va Filip Yorgensen uchun oson seyv amalga oshirishga imkon berdi.
36
Joau Nevesh (PSJ) qarama-qarshi tomondan uzatilgan to‘pni egallab olishga bor kuchi bilan harakat qildi, ammo uzatma juda uzun bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p o‘yindan tashqarida. Strasbur jamoasi to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
33
Fabio Balde (Strasbur) jarima maydonchasida bo‘sh qoldi va Oso unga to‘pni uzatdi, ammo uning kuchli zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. Yaxshi imkoniyat!
32
Har ikkala jamoaning darvozaga aniq yo‘llagan zarbalari soni hozirda 6:6 ni tashkil etmoqda. Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar soni esa hozircha 2:1.
30
Lukas Beraldo (PSJ) qaytgan to‘pni qabul qilib olish uchun kerakli joyda paydo bo‘ldi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi darhol to‘sib qo‘yildi.
30
PSJ qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilmoqda va raqibga qarshi tezkor hujum uyushtirish uchun qulay vaziyatni kutmoqda.
27
Uorren Zair-Emeri (PSJ) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Filip Yorgensen o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
27
Burchak zarbasidan so‘ng Lyuka Din (PSJ) to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni qaytarib qoldi.
27
Xvicha Kvaratsxeliya (PSJ) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
27
Xvicha Kvaratsxeliya (PSJ) to‘pni Lukas Beraldoga uzatdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi. Hakam PSJ foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
24
Oso (Strasburg) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo Matvey Safonov to‘p uchun kurashda ustun keldi va xavfli vaziyat bartaraf etildi.
20
30:70 – to‘pga egalik qilish nisbati.
17
Gol! Gessim Yassin to‘pni Jovanni Reynaga (Strasburg) uzatdi, uning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi rikoshet orqali Matvey Safonov ojiz qolgan darvozaga kirib ketdi. 1:0.
16
Jovanni Reyna (Strasbur) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
15
Jovanni Reyna (Strasbur) burchak zarbasini noaniq tarzda jarima maydonchasi ichiga uzatdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Strasbur burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
14
Jeyland Mitchell (Strasbur) oldinga uzun pas uzatdi, ammo Dario Essugoga yo‘llangan to‘p juda kuchli bo‘ldi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va PSJ darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
13
Joau Nevesh (PSJ) Ferran Torresni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmani juda kuchli amalga oshirdi.
12
Burchak zarbasidan so‘ng Xvicha Kvaratsxeliya (PSJ) to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo vaziyatdan naf chiqmadi.
11
Ferran Torres (PSJ) havodan uzatilgan to‘pni boshi bilan darvozaning yuqori burchagiga yo‘llashga urindi. Filip Yorgensen o‘z reaksiyasini namoyish etib, ajoyib seyv bilan to‘pning darvozaga kirishiga yo‘l qo‘ymadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
11
PSJ bir nechta aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
9
Dro Fernandes jarima maydonchasi ichidagi Magnes Akliush (PSJ) tomon havodan to‘p uzatdi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
7
Filip Yorgensen (Strasbur) oldinga uzun pas uzatdi, ammo u to‘pga juda kuch berdi va vaziyat boy berildi. To‘p yon chiziqdan tashqariga chiqib ketdi va PSJ to‘pni o‘yinga kiritadi.
6
Fabio Balde (Strasbur) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi.
4
Fabio Balde (Strasbur) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
2
Dario Essugo (Strasbur) juda yaqin keldi! U jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
2
Ilya Zabarniy (PSJ) uzun pas uzatdi, ammo Filip Yorgensen to‘pni bemalol egallab oldi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
20:15
O‘yinni PSJ boshlab beradi.
20:15
Villi Delajo bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
20:15
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
20:15
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…