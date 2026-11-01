Strasburg — Oser: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Giyom Paradi hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45+3🟨
Hugo Oliveyra (Strasbur) zaxira o‘rindig‘ida bo‘lishiga qaramay, Giyom Paradi unga sariq kartochka ko‘rsatdi. Hakam buni sportga noloyiq xatti-harakat deb baholadi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berganini ko‘rsatdi.
44🟨
Hugo Oliveyra (Strasburg) zaxirada o‘tirgan bo‘lsa-da, Giyom Paradi unga sariq kartochka ko‘rsatdi. Hakam buni sportga xos bo‘lmagan xatti-harakat deb baholadi.
44
Jovanni Reyna (Strasbur) burchakdan jarima maydonchasi ichiga kuchli uzatmani amalga oshirdi, ammo to‘p himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
41⚽1-0
Gol! Dario Essugo (Strasbur) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning markaziga yo‘llagan zarbasi bilan darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi.
39
Strasbur tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
39🟨
Lamin Si (Oser) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hakamdan sariq kartochka oldi va endi o‘yinning qolgan qismida juda ehtiyotkor bo‘lishi kerak.
35
Dario Essugo (Strasbur) o‘z jamoadoshlariga to‘pni uzatishda xatoga yo‘l qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Oser darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
32
Fredrik Oppegard (Oser) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirdi.
30
Vaziyat! Romen Fevr (Oser) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozani nishonga oldi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Strasbur foydasiga darvozadan zarba belgilandi.
30
Dario Essugo (Strasbur) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni undan olib qo‘yishdi.
27
Marsial Godo (Strasbur) jarima maydonchasi ichida zarba berish uchun bo‘sh joy topdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan sal yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Oser darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
26VAR
Strasbur muxlislarining xursandchiligi uzoqqa cho‘zilmadi, VAR tekshiruvidan so‘ng bosh hakam hujum boshlanishida qoidabuzarlik qayd etib, golni bekor qildi.
25VAR
To‘xtang! Hakam Giyom Paradi Strasbur tomonidan kiritilgan golni VAR yordamida ko‘rib chiqishini bildirdi. Ehtimol, hujum boshlanishida qoidabuzarlik bo‘lgan-bo‘lmaganini tekshirishmoqda.
24⚽1-0
Gol! Marsial Godo (Strasbur) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning o‘ng pastki burchagiga aniq zarba yo‘llab, darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi.
23
Yon chiziq hakami bayrog‘ini ko‘tardi, chunki Strasbur futbolchilaridan biri o‘yindan tashqari holatda qolgan edi.
22
Romen Fevr (Oser) oldinga o‘tishga urindi, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘pni boy berdi.
21
Marsial Godo (Strasbur) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holat uchun bayroqchasini ko‘tardi.
20
Jovanni Reyna (Strasbur) raqib o‘yinchisiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Giyom Paradi fol qayd etdi.
19VAR
Hakam Giyom Paradi VAR ishorasini ko‘rsatdi va penalti bor-yo‘qligini tekshirish uchun monitor tomon yo‘l oldi. Ko‘ramiz, nima bo‘larkin!
19
Xavfli vaziyat! Himoyachining xatosi Ismael Dukurega (Strasbur) jarima maydoni ichida imkoniyat yaratib berdi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
18
Burchak zarbasi. Jovanni Reyna (Strasbur) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishga tayyorlanmoqda.
17
Strasbur maydon markazi yaqinidan jarima zarbasini amalga oshiradi.
15
Giyom Paradi hushtagini chaldi, chunki Gessim Yassin (Strasbur) hujum vaqtida to‘p uchun kurashda qo‘pollik ishlatdi.
12
Kameron Archer (Oser) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng ustuni yonidan o‘tib ketuvchi kuchli zarba yo‘lladi.
10
Fredrik Oppegard (Oser) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni tezda egallab olishdi.
9
Fredrik Oppegard (Oser) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. Bosh hakam va yon hakam ikkalasi ham Oser foydasiga yon chiziqdan to‘pni o‘yinga kiritish belgisini ko‘rsatishdi.
7
Gessim Yassin (Strasburg) raqib himoyachilaridan balandroq sakrab, darvoza markazi tomon aniq zarba yo‘lladi. Biroq uning urinishini Pol Nardi bartaraf etdi va osonlik bilan to‘pni egallab oldi!
6
Jovanni Reyna (Strasbur) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
3
Konrad Xarder (Strasbur) darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
19:00
O‘yinchilar maydonda va Oser uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Bugungi o‘yinni Giyom Paradi boshqarib boradi.
19:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
19:00
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda sodir bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…