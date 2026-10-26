PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn

45+1⏱
Jerom Brizar hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45
PSJ to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynab berdi.
44
Ashraf Hakimi (PSJ) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirdi. PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Himoyachidan ajoyib blok, shu sababli PSJ tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
43
Dezire Due (PSJ) jarima maydonchasi chegarasidan xavfli uzatma bilan o‘z jamoadoshlarini topmoqchi bo‘ldi. Ammo raqib himoyasi bu urinishni to‘xtatib qoldi va to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. Hakam hushtagini chaldi, PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Dominik Greyf ajoyib seyv namoyish etib, Magnes Akliushning (PSJ) zarbasini qaytardi. PSJ futbolchisi jarima maydoni ichida bo‘sh hudud topib, darvozaning o‘ng pastki burchagiga kuchli va aniq zarba yo‘llagan edi.
36
Korenten Tolisso (Lion) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo bu jarayonda qoidani buzdi va hakam hushtagini chaldi. PSJga imkoniyat berildi. Ular jarima zarbasini amalga oshirishadi.
36
PSJ burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
35
Ashraf Hakimi (PSJ) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. PSJ yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
34
Tayler Morton (Lion) raqibini ushlab qolgani uchun qoidabuzarlik qayd etildi. Jerom Brizar standart vaziyat belgiladi. PSJ jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
34
Vaziyat! Dezire Due (PSJ) jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozani nishonga oldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
33
Zakari Atekame (Lion) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng tomoniga zarba yo‘lladi, ammo bu kuchsiz zarba bo‘ldi va Matvey Safonov uni osonlik bilan qaytardi.
33
Lion burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
32
Ernest Nuama (Lion) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi. Lionda burchak zarbasidan gol urish imkoniyati bo‘ladi.
31
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Jyulen Dyuranvil (Lion) himoyachilarsiz qabul qilib oldi. U to‘pni darvozaning o‘ng pastki burchagiga aniq yo‘lladi, ammo Matvey Safonov so‘nggi pallada ajoyib seyv bilan golning oldini oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi. Lion burchak zarbasini amalga oshiradi.
31🟨
Sariq kartochka. Vitinya (PSJ) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun ogohlantirildi.
31
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
30
Fabian Ruis (PSJ) maydon markazidan uzatma amalga oshirdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormasdan to‘xtatib qolindi. PSJ burchak zarbasini ijro etadi.
30
Ashraf Hakimi (PSJ) jamoadoshlarini topish maqsadida jarima maydonchasi ichiga to‘pni havodan uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi.
29
Jarima maydonchasi ichida ko‘plab o‘yinchilar burchakdan uzatmani kutishmoqda, ammo Dezire Due (PSJ) to‘pni qisqa masofaga o‘ynadi.
29
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Dezire Due (PSJ) tomonidan uzatilgan to‘pni ajoyib tarzda to‘sib qoldi. PSJ burchak zarbasini ishlab oldi. Raqiblar yana bir hujum xavfiga duch kelishadi.
28
Ilya Zabarniy (PSJ) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga kuchsiz zarba berdi va uning yaqin masofadan yo‘llagan bosh bilan bergan zarbasi osonlikcha qaytarildi.
28
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatib beradi.
26
Abner Vinisius (Lion) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chaldi va o‘yinni to‘xtatdi.
22
Ferran Torres (PSJ) to‘pni qabul qilib olish uchun jarima maydonchasiga yorib kirdi va darvozaning o‘ng ustuni tomon pastdan zarba yo‘lladi. Dominik Greyf hushyorlik ko‘rsatdi va ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
21
Ferran Torres (PSJ) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
21
Magnes Akliush (PSJ) jarima maydonchasi ichiga havodan to‘p uzatdi, ammo Dominik Greyf to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va uni egallab oldi.
20
To‘pga egalik qilish nisbati 65:35.
18
Jarima zarbasidan uzatilgan to‘pni Tayler Morton (Lion) darvoza oldiga yetkazib berdi, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, xavfni bartaraf etdi.
18
Villian Pacho (PSJ) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Lion jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
17
Magnes Akliush (PSJ) kuchli kurash olib bordi va Jerom Brizar qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. Lion foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
16
PSJ o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Hujumkor o‘yinchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlab berish imkonini yaratmoqda.
12
Magnes Akliush (PSJ) raqibi bilan to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. Lion foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo vaziyat darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish uchun qulay emas.
9
Vaziyat! Fabian Ruis (PSJ) Ashraf Hakimidan uzatma qabul qilib olgach, gol urishga juda yaqin keldi, ammo uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
9
Dezire Due (PSJ) o‘zidan norozi, chunki u qulay hududga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni yaxshi uzata olmadi.
4
Dezire Due (PSJ) raqib jarima maydonchasiga yorib kirdi va o‘ng ustun tomon pastdan zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etdi.
3
PSJ futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlar paydo bo‘lishini kutishmoqda.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
00:30
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSJ o‘yinni boshlab beradi.
00:30
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Jerom Brizar.
00:30
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:30
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…