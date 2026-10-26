PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn

·33·Sport
PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi PSJ — Lion uchrashuvi 27 oktyabr, 00:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 51. Pacho V., 33. Zair-Emeri U., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 14. Due D., 9. Torres F., 11. Akliush M.

PSJ zaxiradagilari: 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Ernandes L., 24. Mayulu S., 47. Njantu K.

PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.

Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 19. Niakate M., 16. Abner Vinisius, 6. Tessmann T., 23. Morton T., 8. Tolisso K. (kapitan), 7. Nuama E., 18. Mera K., 24. Dyuranvil J.

Lion zaxiradagilari: 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 40. Deskamp R., 44. Hamdani A., 45. Ximbert R., 85. Kamara N., 21. Klyuyvert R., 22. Mata K., 99. Nartey N.

Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.

Jonli reportaj JONLI
45+1
Jerom Brizar hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45
PSJ to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynab berdi.
44
Ashraf Hakimi (PSJ) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirdi. PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Himoyachidan ajoyib blok, shu sababli PSJ tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
43
Dezire Due (PSJ) jarima maydonchasi chegarasidan xavfli uzatma bilan o‘z jamoadoshlarini topmoqchi bo‘ldi. Ammo raqib himoyasi bu urinishni to‘xtatib qoldi va to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. Hakam hushtagini chaldi, PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Dominik Greyf ajoyib seyv namoyish etib, Magnes Akliushning (PSJ) zarbasini qaytardi. PSJ futbolchisi jarima maydoni ichida bo‘sh hudud topib, darvozaning o‘ng pastki burchagiga kuchli va aniq zarba yo‘llagan edi.
36
Korenten Tolisso (Lion) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo bu jarayonda qoidani buzdi va hakam hushtagini chaldi. PSJga imkoniyat berildi. Ular jarima zarbasini amalga oshirishadi.
36
PSJ burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
35
Ashraf Hakimi (PSJ) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. PSJ yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
34
Tayler Morton (Lion) raqibini ushlab qolgani uchun qoidabuzarlik qayd etildi. Jerom Brizar standart vaziyat belgiladi. PSJ jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
34
Vaziyat! Dezire Due (PSJ) jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozani nishonga oldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
33
Zakari Atekame (Lion) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng tomoniga zarba yo‘lladi, ammo bu kuchsiz zarba bo‘ldi va Matvey Safonov uni osonlik bilan qaytardi.
33
Lion burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
32
Ernest Nuama (Lion) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi. Lionda burchak zarbasidan gol urish imkoniyati bo‘ladi.
31
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Jyulen Dyuranvil (Lion) himoyachilarsiz qabul qilib oldi. U to‘pni darvozaning o‘ng pastki burchagiga aniq yo‘lladi, ammo Matvey Safonov so‘nggi pallada ajoyib seyv bilan golning oldini oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi. Lion burchak zarbasini amalga oshiradi.
31🟨
Sariq kartochka. Vitinya (PSJ) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun ogohlantirildi.
31
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
30
Fabian Ruis (PSJ) maydon markazidan uzatma amalga oshirdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormasdan to‘xtatib qolindi. PSJ burchak zarbasini ijro etadi.
30
Ashraf Hakimi (PSJ) jamoadoshlarini topish maqsadida jarima maydonchasi ichiga to‘pni havodan uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi.
29
Jarima maydonchasi ichida ko‘plab o‘yinchilar burchakdan uzatmani kutishmoqda, ammo Dezire Due (PSJ) to‘pni qisqa masofaga o‘ynadi.
29
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Dezire Due (PSJ) tomonidan uzatilgan to‘pni ajoyib tarzda to‘sib qoldi. PSJ burchak zarbasini ishlab oldi. Raqiblar yana bir hujum xavfiga duch kelishadi.
28
Ilya Zabarniy (PSJ) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga kuchsiz zarba berdi va uning yaqin masofadan yo‘llagan bosh bilan bergan zarbasi osonlikcha qaytarildi.
28
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatib beradi.
26
Abner Vinisius (Lion) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chaldi va o‘yinni to‘xtatdi.
22
Ferran Torres (PSJ) to‘pni qabul qilib olish uchun jarima maydonchasiga yorib kirdi va darvozaning o‘ng ustuni tomon pastdan zarba yo‘lladi. Dominik Greyf hushyorlik ko‘rsatdi va ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
21
Ferran Torres (PSJ) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
21
Magnes Akliush (PSJ) jarima maydonchasi ichiga havodan to‘p uzatdi, ammo Dominik Greyf to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va uni egallab oldi.
20
To‘pga egalik qilish nisbati 65:35.
18
Jarima zarbasidan uzatilgan to‘pni Tayler Morton (Lion) darvoza oldiga yetkazib berdi, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, xavfni bartaraf etdi.
18
Villian Pacho (PSJ) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Lion jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
17
Magnes Akliush (PSJ) kuchli kurash olib bordi va Jerom Brizar qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. Lion foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
16
PSJ o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Hujumkor o‘yinchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlab berish imkonini yaratmoqda.
12
Magnes Akliush (PSJ) raqibi bilan to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. Lion foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo vaziyat darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish uchun qulay emas.
9
Vaziyat! Fabian Ruis (PSJ) Ashraf Hakimidan uzatma qabul qilib olgach, gol urishga juda yaqin keldi, ammo uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
9
Dezire Due (PSJ) o‘zidan norozi, chunki u qulay hududga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni yaxshi uzata olmadi.
4
Dezire Due (PSJ) raqib jarima maydonchasiga yorib kirdi va o‘ng ustun tomon pastdan zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etdi.
3
PSJ futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlar paydo bo‘lishini kutishmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi.
00:30
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSJ o‘yinni boshlab beradi.
00:30
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Jerom Brizar.
00:30
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:30
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
PSJLionFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lion — Nays: tarkiblar va jonli matnLion — Nays: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:47Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 19:33Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnMarsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:36Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnTuluza — Trua: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:26Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matnRenn — Strasburg: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:23Oser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnOser — Le-Man: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi