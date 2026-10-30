Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lyo-Avr — PSJ uchrashuvi 30 oktyabr, 23:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lyo-Avr boshlang‘ich tarkibi: 16. Bodart A., 20. Uziad D., 15. Seko A., 5. Tuba A., 97. N'Diay M., 26. Ebonog S., 6. Mvanga J., 7. Richardson A. (kapitan), 30. Nakamura S., 9. Madja Dj., 38. Fofana R.
Lyo-Avr zaxiradagilari: 33. Dongopandji X., 93. Gallon G., 17. Mizuta K., 78. Mosengo D. N., 14. Ndiay R., 25. Samatta A., 23. Sasso V., 27. Vinett E. K., 24. Zoxuri G.
Lyo-Avr bosh murabbiyi: Digar D.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 21. Ernandes L., 12. Din L., 33. Zair-Emeri U., 27. Fernandes D., 24. Mayulu S., 11. Akliush M., 9. Torres F., 22. Gots M.
PSJ zaxiradagilari: 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 14. Due D., 47. Njantu K., 87. Nevesh J., 51. Pacho V., 8. Ruis F., 17. Vitinya.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Izohlar 0
…