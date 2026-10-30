Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matn

·59·Sport
Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lyo-Avr — PSJ uchrashuvi 30 oktyabr, 23:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lyo-Avr boshlang‘ich tarkibi: 16. Bodart A., 20. Uziad D., 15. Seko A., 5. Tuba A., 97. N'Diay M., 26. Ebonog S., 6. Mvanga J., 7. Richardson A. (kapitan), 30. Nakamura S., 9. Madja Dj., 38. Fofana R.

Lyo-Avr zaxiradagilari: 33. Dongopandji X., 93. Gallon G., 17. Mizuta K., 78. Mosengo D. N., 14. Ndiay R., 25. Samatta A., 23. Sasso V., 27. Vinett E. K., 24. Zoxuri G.

Lyo-Avr bosh murabbiyi: Digar D.

PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 21. Ernandes L., 12. Din L., 33. Zair-Emeri U., 27. Fernandes D., 24. Mayulu S., 11. Akliush M., 9. Torres F., 22. Gots M.

PSJ zaxiradagilari: 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 14. Due D., 47. Njantu K., 87. Nevesh J., 51. Pacho V., 8. Ruis F., 17. Vitinya.

PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.

Jonli reportaj1-2 JONLI
42
Ashraf Hakimi (PSJ) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo Arno Bodar kurashda ustun kelib, vaziyatni bartaraf etdi.
38
Uorren Zair-Emeri (PSJ) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va gol urish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. U zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qoldi.
36
Sota Nakamura (Gavr) tomonidan amalga oshirilgan ajoyib harakat jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap pastki burchagiga yo‘llangan zarba bilan yakunlandi, ammo Matvey Safonov vaziyatni to‘liq nazorat qildi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
33
Havr o‘yinchisi qo‘pollik ishlatdi. Fransua Letekse hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi va o‘yinni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
30
Hakam Fransua Letekse VAR tekshiruvidan so‘ng gol hisobga olinganini bildirib, markazni ko‘rsatdi. Ashraf Hakimi (PSJ) golni juda qizg‘in nishonlamoqda.
29VAR
To‘xtang! Gol urilgunga qadar ofsayd bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash uchun VAR tekshiruvi o‘tkazilmoqda. Hakam hozir vaziyatni ko‘rib chiqyapti. PSJ futbolchilari bundan norozi.
281-2
Gol - 1:2! Senni Mayulu jarima maydoni ichida Ashraf Hakimiga (PSJ) to‘pni uzatib berdi va u to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga, Arno Bodar yeta olmaydigan qilib joylab qo‘ydi.
261-1
Gol! Mika Godts (PSJ) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hudud topib, Ashraf Hakimidan kelgan uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvozaning qoq markaziga yo‘lladi. 1:1.
24
Burchak zarbasidan so‘ng Mika Godts (PSJ) to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo vaziyatdan hech narsa chiqmadi.
23
Ferran Torres (PSJ) ajoyib tarzda to‘pni qabul qilib oldi! U jarima maydonchasi ichiga yetkazib berilgan aniq uzatmani ilib oldi va darvoza markazi tomon pastdan kuchli zarba yo‘lladi. Darvozabon ajoyib reaksiya ko‘rsatib, to‘pni qaytardi.
22
PSJ o‘yinchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
181-0
Gol - 1:0! Rayan Fofana jarima maydoni ichida Josh Majani (Gavr) qulay vaziyatga chiqardi va u to‘pni Matvey Safonov darvozasiga yo‘lladi.
18
Ferran Torres (PSJ) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darvoza markazi tomon pastdan zarba yo‘lladi, ammo Arno Bodar vaziyatni oldindan sezib, to‘pni egallab oldi.
16
Himoyachilardan biri to‘pni yaxshi qaytarganidan so‘ng, Amir Richardson (Gavr) burchak zarbasini amalga oshirish uchun to‘p oldiga bordi.
13
15:85 – bu hozirgi to‘pga egalik qilish nisbati.
10
Ferran Torres (PSJ) jarima maydonchasi ichiga ajoyib pas uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi.
7
Senni Mayulu (PSJ) jarima maydonchasiga to‘pni uzatishga urindi, ammo uning harakati to‘sib qo‘yildi.
6
Mika Godts (PSJ) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri yaxshi harakat qilib, barchadan baland sakradi va to‘pni boshi bilan uzoqlashtirdi.
5
Fransua Letekse hushtagini chaldi, chunki Muhammed Ndiaye (Gavr) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi.
2
PSJ to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta uzatmalarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
1
Boshladik, bugungi uchrashuv ayni damda start oldi.
23:00
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! PSJ o‘yinni boshlab beradi.
23:00
Bugungi o‘yinni Fransua Letekse boshqarib boradi.
23:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etamiz.
Lyo-AvrPSJFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnMarsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:36Lyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:17PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matnPSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:46Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 19:33Nays — Renn: tarkiblar va jonli matnNays — Renn: tarkiblar va jonli matnBugun 22:06Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnTuluza — Trua: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi